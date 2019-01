Beseda s Jaromírem Hanzlíkem

Léto s gentlemanem. To je název nového filmu, který přijde do kin na svatého Valentýna, tedy už 14. února letošního roku. Autorem scénáře a hlavním představitelem filmu je herec Jaromír Hanzlík, kterého si možná někdo vybaví jako uřvaného strýce Pepina, rozevlátého kovboje Honzu nebo uťáplého Dr. Mráčka v promáčeném obleku. A kdo ho chce potkat osobně, neměl by ve čtvrtek 10. ledna v 19.30 chybět v sále lanškrounského zámku. „Jaromír Hanzlík přijede představit svůj nový film a pohovořit o jeho cestě hereckým životem. Jedná se o jedinečnou příležitost setkat se osobně s tímto populárním hercem, protože pan Hanzlík tato setkání plánuje jen výjimečně,“ upozorňuje lanškrounské Kulturní centrum.