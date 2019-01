Ve středu 17. 10. 2018 oslavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa i Den stromů. Okolo 15 té hodiny zde hostující umělci kvarteta Q-VOX zasadí v dolním parku Arboreta Žampach Tilia cordata 'WINTER ORANGE', lípu srdčitou, kultivar 'WINTER ORANGE'.

Lípa je Český národní strom a slovanský symbol. Letos je jím oficiálně už 170 let. Po slavnostním zasazení stromu bude od 18 té hodiny zahájen Benefiční koncert pro Domov pod hradem Žampach v kapli sv. Bartoloměje v koncertním programu "Voices in the Night".

V podání mužského vokálního kvarteta Q VOX - Petra Julíčka, Aleše Procházky, Tomáše Badury, Tomáše Krejčího a jejich hostů, Pavly Radostové (soprán), Jarmily Balážové (mezzosoprán) s klavírním doprovodem Karla Košárka, zazní skladby od autorů J. Brahms, A. Bruckner, F. Mendelssohn - Bartholdy, F. Schubert.