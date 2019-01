Běh na Rozálku

20. ročník BĚHU NA ROZÁLKU v pátek 27. dubna 2018

Start:

- 16.15 hodin - závod nejmladších dětí do 5 let, start u kaple sv. Rozálie

- 16. 20 hodin - závod dětí ve věku 6 - 7 let, start pod kaplí sv. Rozálie

- od 17.00 hodin - hlavní závod, start od Městského muzea v Žamberku

Cíl u Tyršovy rozhledny na Rozálce

Přihlášky: v den závodu osobně od 15.30 do 17. 15 hodin v prostoru cíle

Tratě - nezpevněné parkové cesty

- děti 5 let a mladší - 90 m

- děti 6 - 7 let - 190 m

- hlavní závod - žactvo, dorost, muži, ženy - délka 900 m, převýšení 47 m

Startovné:

- předškolní děti a handicapovaní ZDARMA

- žactvo 30 Kč

- dorost, dospělí 40 Kč

Pro závodníky i diváky

- vystoupení SVČ ANIMO Žamberk

- Občerstvení