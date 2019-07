V posledních letech si králické publikum jistě rádo zvyklo na fakt, že mohlo v rámci hudebního a výtvarného festivalu Artex slyšet muzikanty, kteří odpovídali obecnému označení hvězda. Minulý rok Aneta Langerová, v předchozích letech Kamil Střihavka, Bára Basiková, skupiny Žlutý pes, Blue Effect, YOYO Band, Mňága a Žďorp, Vypsaná fixa a další. Letos je to trochu jinak a Artex se tím vrací ke svým začátkům, kdy bylo ambicí pořadatelů představovat méně známé, ale kvalitní hudební skupiny a jednotlivce.

Částečně je to také finanční situací na hudebním trhu, v posledním relativně krátkém období se totiž zvýšily ceny honorářů až neuvěřitelným způsobem. Aniž bych chtěl být konkrétní, honorář jednoho sólisty či skupiny z pomyslné „první ligy“ české populární hudby je vyšší, než náklady na celý Artex včetně techniky a dalších výdajů, u některých interpretů možná i dvojnásobně. A to si samozřejmě Klub Na Střelnici dovolit nemůže.

Přijďte, prosím, v sobotu 13.7.2019 od 16:00 hodin na Velké náměstí na festival Artex i přesto, že Vám třeba jména účinkujících v tuto chvíli nic neříkají. Festival zahájí energická rocková formace In4formation, poté se představí poprocková skupina Trocha Klidu, která by mohla zaujmout především mladší publikum. Následovat bude Divá Baara neboli Bára Vaculíková, mj. dcera zpěvačky Petry Černocké, především však členka vokální skupiny Yellow Sisters. Koncerty Divé Baary s pětičlennou kapelou jsou vizuální show laděnou do tónů burlesky, kabaretu a swingové tančírny, s hudbou na pomezí popu, jazzu, elektroswingu a osobitého písničkářství s výraznými českými texty a důrazem na ženská témata.

Po osmé večer se králickému publiku představí zpěvák David Stypka s kapelou Bandjeez. Rodák s Frýdku-Místku se obklopil výbornými muzikanty a jde svou cestou rockového písničkáře, který se nepodbízí, ale hledá zajímavá témata pro své autorské písně v dobře poslouchatelných aranžích. Do širšího povědomí posluchačů pronikl duetem s Ewou Farnou (Dobré ráno, milá). Ewa Farna zřejmě nepřijede, nějak nemá čas nebo co, ale o písničku nepřijdeme, s Davidem ji zazpívá místní výborná zpěvačka Radka Makarová.

A pak se Velké náměstí v Králíkách dočká zřejmě největší hudební a vizuální show v historii nejen Artexu. Skupina MYDY RABYCAD hraje energickou a originální směs stylů, kterou sama nazývá glamtronic. Teprve jako druhá česká skupina v historii vystoupili Mydy Rabycad na slavném festivalu Glastonbury v Anglii. Hlavním vizuálním trumfem šestičlenné kapely je bezesporu zrzavá zpěvačka Žofie Dařbujánová v často velmi extravagantních kostýmech, ale posluchače baví také výtvarné řešení pódia a samozřejmě skladby, které se valí z reproduktorů a nenechají nikoho na pochybách, že poslouchá skutečnou současnou hvězdu české pop music.

O půlnoci zakončí program nezpochybnitelná legenda českého rocku - skupina ABRAXAS. Za více než 40 let trvání prošlo skupinou mnoho muzikantů, kteří tvořili historii moderní populární hudby v Čechách, např. Vladimír Padrůněk, Miroslav Imrich, Michal Ditrich nebo Imran Musa Zangi. Hlavní postavou samozřejmě po celou dobu byl a je kytarista a zpěvák Slávek Janda. Největší hity kapely vyšly hned na prvním LP Box (Každý den je to jinak, Poprvé, Nekonečný Boogie, Praha - Bohumín ad.), ale posluchači znají i pozdější písně jako např. Karel drogy nebere, Obyčejnej svět atd. V současnosti se Slávek Janda obklopil mladými muzikanty a hraje jim to… jako zamlada. Zcela jistě to bude skvělé zakončení letošního Artexu!