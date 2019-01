Adventní a vánoční Lanškroun

Vánoce jsou každý rok, ale přesto je to pro nás sváteční čas, který je spojován s klidem, pohodou, očekáváním, nenahraditelnou atmosférou, dobrým jídlem a radostnými chvílemi strávenými v rodinném kruhu. V Lanškrouně můžeme tento čas a vánoční atmosféru sdílet i ve společnosti našich sousedů, kolegů a známých, a to díky kulturnímu programu, který je pro vás připraven nejen na náměstí J. M. Marků.

Letošní advent bude podobně jako v předchozích letech probíhat převážně na hlavním náměstí J. M. Marků, kde bude vytvořeno adventní městečko s rukodělnými výrobky a občerstvením.

Jako každoročně v průběhu celého adventu vystoupí děti z místních mateřských a základních škol, ZUŠ, lanškrounské pěvecké sbory, divadelní a taneční soubory, dále pak různá hudební uskupení nejen z Lanškrouna a okolí. „Vánoční program bude pestrý, ale nyní se zaměřím na nejzvučnější interprety jednotlivých adventních nedělí. (Ostatní interpreti včetně časového harmonogramu budou uvedeni v celkovém programu). Hned tu první nás čeká vystoupení zpěváka a tanečníka Romana Vojtka s vokalistkami a ještě před jejich vstupem nás čeká slavnostní rozsvícení vánočního stromu se symbolickým zazvoněním vlastními zvonečky. Druhou adventní neděli zakončí muzikálová zpěvačka Magda Malá. Třetí adventní neděle bude patřit dívčí kapele Vesna. Poslední čtvrtou adventní neděli nás hudbou a svým uměním pohladí vystoupení známé pěvecké dvojice Josefa Vojtka a Kamily Nývltové – s nimi bude mít možnost vystoupit místní Lanškrounský smíšený sbor,“ prozradila z připravovaného programu ředitelka kulturního centra Jaroslava Havlíčková.

Centrum dění však nebude jen náměstí, nebudou totiž chybět ani tradiční adventní koncerty v kostele sv. Václava včetně uctění světového dne památky zesnulých dětí akcí „Zapalme svíčku“. Velmi očekávaný příjezd Mikuláše proběhne v sobotu 1. 12. – celý program bude směřován na nádvoří zámku. KC ve spolupráci s DDM budou poprvé připravovat dvě pekla s čertovským strašením. I letos se zapojíme do celorepublikového projektu „Česko zpívá koledy“, který proběhne ve středu 12. 12. 2017 a svými krásnými hlásky nás potěší zpěváci ze sboru Notičky. U vánočního stromu bude vystavena Svatá rodina z vrbového proutí od Aleny Bukvové.

Novinkou zajisté bude videoprojekce vánočních vystoupení místních uskupení a dětské tematické filmy, ale také bude společný Silvestr v párty stanech na náměstí, kde nebude chybět ani diskotéka a ohňostroj.

Adventní trhy se budou konat každou neděli, od 2. 12. do 23. 12. vždy od 14 do 18 hodin. Program na pódiu bude ve všední dny od 16 do 18 hodin (dle rozpisu různé dny – út, st, pá), neděle pak od 14 do 18 hodin.

Celým adventním programem vás budou provázet moderátoři Šimon Knápek a Jaroslava Havlíčková st.

