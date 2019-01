50 let The Plastic People of The Universe

Akce již skončila Přednáška Františka "Čuňase" Stárka o hudební legendě československého undergroundu se uskuteční v pondělí od 18 hodin v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí. ˟ 12. 11. (18:00–19:30) Ústí nad Orlicí otevřít v novém okně Stránka události SDÍLEJ: