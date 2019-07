Na letní měsíce připravilo Městské muzeum v Ústí nad Orlicí dvě nové výstavy. První z nich nese název 200 let poštovní schránky a nikoho tedy nepřekvapí, že ji muzejníci přivezli z Poštovního muzea v Praze.

Ústí nad Orlicí je ale teprve druhým místem, kde je možné výstavu shlédnout. V přízemí Hernychovy vily se projdete kolem více než dvaceti historických poštovních schránek, mezi kterými nechybí i 200 let staré unikáty. Schránky doplňují nejen texty o historii poštovní služby na našem území, ale i další předměty ze světa dopisů, razítek a známek.

Výstava potrvá až do 22. září, otevřeno je od úterý do pátku od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 13.30 do 17 hodin.