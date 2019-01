12. Sodomkovo Vysoké Mýto

Festival, na který můžete přijet historickým vlakem (Stříbrným šípem), je věnovaný automobilismu, kultuře a životnímu stylu 20. – 40. let 20. století.

PROGRAM

Dopolední část od 9 do 12 hodin

Sraz automobilů s karosérií Sodomka (9:00– 11:00)

Výstava historických autobusů Karosa (9:00 – 17:00)

Mistři kočárníci – ukázky základních řemesel pro stavbu kočárů (9:30 – 12:00)

Četnická pátrací stanice v akci (9:30 – 9:50)

Elegance první republiky, módní přehlídka kloboukového studia Dantes (9:50 – 10:10)

Poo-zor! Československá armáda (10:10 – 10:30)

Blue Star a Aleš Cibulka s pořadem Černobílé písničky (10.30 – 11.45)

V pravé poledne, železniční zastávka Vysoké Mýto město

12:00 – 12:45

Sraz historických plášťových kol

Motorový vlak Stříbrný šíp na železniční zastávce Vysoké Mýto město – pár slov k historii vlaku

Odpolední část od 13 do 20 hodin

Výstava historických autobusů (do 17.00)

Mistři kočárníci – ukázky základních řemesel pro stavbu kočárů (do 15:00)

Jízda elegance a závody historických plášťových kol – Vysokomýtský čtverec (13:00 – 14:00)

Hoříí! Hašení ohně dobovými stříkačkami (14:00 – 14:30)

SLAVÍME 100 let od vzniku Československa (14:30 – 16:30)

Odjez posledního rakousko-uherského císaře Karla I – komentovaný průvod: dvorní ekvipáž (slavnostní kočár, koně s postroji), císařův doprovod (kočí, důstojník, ceremoniář, vojáci), dragouni na koních

Příjezd prezidenta T.G. Masaryka – komentovaná rekonstrukce skutečné události z roku 1929

Příjezd historických automobilů s karosérií Sodomka a vyhlášení soutěže elegance (16:30 – 17:00)

Vystoupení pěveckého sboru Otakar (17:00)

JIŘÍ ŠEVČÍK + PIRATE SWING Band (19:00)

Po celý den

Jízdy motorového vlaku Stříbrný šíp na trase Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl

Mlácení prázdné slámy – stabilák, mlátička a lisovačka v pohybu

Jak se za první republiky: hasilo, pralo prádlo, tlouklo máslo

Stanoviště četnické pátrací stanice; stanoviště Československé armády; dobový fotoateliér; produkce flašinetáře; zmrzlina od cyklocukráře; staročeská střelnice, jízdy koňským kočárem; jízdy historickým autobusem RO; živé šapitó – loutkové divadlo, promítání, hudba

Jízdy historickým motorovým vlakem Stříbrný šíp z roku 1938

Na letošním XII. ročníku Sodomkova Vysokého Mýta budou mít návštěvníci jedinečnou možnost, projet se historickým motorovým vlakem Stříbrný šíp na trati Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl. Část jízdenek je v předprodeji Českých drah, na pokladně Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a část jízdenek bude možné zakoupit na místě. Předprodej bude zahájen od 15. kvěna. Doporučujeme využít předprodeje, neboť kapacita vlaku je omezena na 64 míst.

Stříbrný šíp

Čtyřnápravový motorový rychlíkový vůz řady M 260.0 s aerodynamicky tvarovanou samonosnou skříní známý pod označením „Stříbrný šíp“ byl zhotovený koncem roku 1938 v jediném kuse továrnou ČKD Praha. Vzhledem k následné okupaci Československa vykonal tento prototyp pouze několik zkušebních jízd a byl poté až do konce války jako neukončený projekt odstavený. Ve druhé polovině 40. let byl částečně rekonstruován a nasazen do pravidelného provozu, kde vlivem častých poruch setrval pouze do roku 1953. Řadu let poté sloužil jako sklad materiálů v šumperských železničních dílnách a také jako klubovna železničních modelářů v Ústí nad Orlicí, což jej zachránilo před likvidací. Před dvěma lety byla dokončena jeho renovace a „Stříbrný šíp“ je od té doby opět provozní.