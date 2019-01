100 let Československa v Králické pevnostní oblasti

Říjnové 100. výročí vzniku republiky si bude připomínat celá naše země. Menší pozornost je však věnována 80. výročí kapitulace čs. branné moci a jejímu odchodu z pohraničí Československa, což byl důsledek přijetí tzv. Mnichovské dohody našimi tehdejšími politickými představiteli... Výročí připomenou muzea a památníky v Králické pevnostní oblasti o víkendu, na který navážou podzimní prázdniny...



Tvrz Bouda - ve dnech 27.-29. 10.: V sobotu i v neděli je rozšířena provozní doba, bude zařazeno více vstupů do podzemí a zajištěno základní občerstvení. V pondělí - první den podzimních prázdnin - jsou garantovány vstupy v 11, 13 a 15 hodin. Výroční Nadstandardní prohlídka - při příležitosti 100. výročí vzniku RČS - proběhne v sobotu 27. 10. Start šestihodinového prohlídkového speciálu je připraven na 10:15.



Tvrz Hůrka - ve dnech 27.-28. a 30. 10.: V sobotu i v neděli je rozšířena provozní doba, bude zařazeno více vstupů do podzemí a zajištěno základní občerstvení. V úterý - druhý den podzimních prázdnin - jsou připraveny vstupy v 11, 13 a 15 hodin. Velký prohlídkový okruh tvrzí Hůrka - při příležitosti 100. výročí vzniku RČS - proběhne v neděli 28. 10. Start více než tříhodinového prohlídkového speciálu je připraven na 10:00.



Vojenské muzeum Králíky (VMK) - ve dnech 27.-29. 10.: O víkendu a mimořádně i v pondělí bude muzeum otevřeno od 10:00 do 16:00 hodin. Na tankodromu muzea proběhnou v sobotu 27. 10. od 12:00 do 15:00 poslední letošní předváděcí jízdy! Připraveno je pásové vozidlo VP 90 (na podvozku BVP 1). Ti z návštěvníků, kteří mají zájem a nebojí se, se mohou nechat svézt. Rezervace jízd na telefonu 604 407 901, nebo na e-mailu: m.vecer@armyfort.com.



V prodej pro zájemce budou na muzeích různé sběratelské a upomínkové předměty a literetura. Speciální nabídka: Kalendář čs. opevnění na rok 2019, kalendář Vojenského muzea Králíky na rok 2019, série historických fotografií objektů čs. opevnění z doby, kdy je jejich osádky před 80 lety opouštěly na rozkaz a proti své vůli bez boje...



Daší informace na webech muzeí: www.boudamuseum.com, hurka.boudamuseum.com a armyfort.cz



V měsíci listopadu budou tvrz Hůrka a Vojenské muzeum Králíky otevřeny každý den kromě pondělků, tvrz Bouda pouze na objednávku.