100 + 1 je výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Vysoké mýto, která vznikla jako reakce na velké oslavy 1OO. výročí vzniku Československa a zároveň jako předzvěst skromných oslav letošních. Děti studující ve třídě Filipa Dvorského představí na výstavě v mýtském regionálním muzeu v mnoha výtvarných technikách svůj pohled na osobnosti a události uplynulého století, stejně jako na současnost, kterou spoluutváří. Diváci uvidí klasickou kresbu, malbu, karikatury, ale také objekty a instalace.

Výstava probíhá od 6. do 12. května, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 13.30 do 17 hodin.