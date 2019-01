1.UO Chilli fest

Máte rádi život ostřejší či si jenom rádi bez důvodu pořádně pobrečíte? Koukejte naklusat 27. října k nám do Popráče na Chilli fest No. 1. Čekejte jídlo a drinky, které vám orosí čelo a utrhnou prdel. Ale nebude to jenom o jídle, přines ukázat co máš v rukávu i ty. Bude na tebe čekat soutěž o MissChillisPaprikos – ukaž nám tu tvojí! Pokud se nebojíš, tak i soutěž o plechovou hubu aneb vzývání bohů. Samozřejmostí bude i malý chilli trh s možností degustace, do kterého se můžeš se svou chilli pýchou připojit.

Co vás tedy čeká?

Začátek v 17:00 hodin v Popráči v Ústí nad Orlicí.



1. Trošku jiné jídlo a pití!

2. MissChillisPaprikos – soutěž o nejhezčí papriku (Řekni nám odkud pochází, kde byla pěstována, a pálivost)

3. Vzývání boha – soutěž o plechovou hubu

4. Malý chilli trh s možností degustace