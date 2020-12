KDY: 1. ledna 2021

KDE: Andrlův Chlum

ZA KOLIK: Zdarma

Pořadatelé budou milovníky přírody očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou krasavicí“ od 11 do 18 hodin. Za posledních sedmnáct let organizátoři v akci „Novoroční čtyřlístek“ přispěli potřebným občanům částkou 68 tisíc 035 korun. Akce se koná za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí. O svoji Hvězdu na Andrlově chlumu pečují ústečtí turisté již 29 let, mezi českými odbory je to výjimečné.