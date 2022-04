Památník obětem internace na Velkém náměstí v Králíkách v okrese Ústí nad Orlicí je důstojnou připomínkou III. odboje a internace řeholníků, kteří byli komunistickým režimem na základě státem řízené centralizace násilím deportováni do kláštera na Hoře Matky Boží v Králíkách – Dolní Hedeči v letech 1950 až 1961 v rámci tzv. Akce „K“.

Expozice Památníku byla v roce 2019 přestěhována z areálu kláštera na blízké Hoře Matky Boží, kde sídlila deset let. Na jejím bývalém místě vzniklo návštěvnické centrum. Nová expozice v budově Muzea na Velkém náměstí je mnohem rozsáhlejší, a to jak svojí plochou, tak hlavně odborným a historickým obsahem. Památník bude pro veřejnost otevřen od soboty 2. dubna 2022.

V Památníku obětem internace mají návštěvníci možnost se seznámit s osudy některých z internovaných řeholníků. Expozice zachycuje v několika bohatě členěných sálech pomocí dobových instalací a množství exponátů jejich životní cestu v 50. letech 20. století. Ve výstavě je také zmíněna památka řádu redemptoristů, kteří jsou historicky spjati jak s budovou bývalé školy (dnešní sídlo Muzea), tak s poutním místem na Hoře Matky Boží.

Muzeum v Mýtě vystaví bicykly z 19. století

KDY: 3. dubna

KDE: Vysoké Mýto



Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě zavede návštěvníky do období bicyklů 19. století. Vystaví soubor jízdních kol ze sbírek muzeí v Pardubickém kraji. Vernisáž expozice s názvem Hrom do pedálu! je naplánovaná na 3. dubna a výstava potrvá do 25. září. „Plně přiznám, vysoká kola mě zajímají, sám jezdím na vysoké replice. Hledali jsme po muzeích, kde se nacházejí raritní kostitřasy,“ řekl ředitel vysokomýtského muzea Jiří Junek.



Vernisáž se bude skládat z několika částí:

14:00 Závody vysokých kol „Na jednu mejtskou míli“ – náměstí Přemysla Otakara II.

14:15 – Koncert dětského symfonického orchestru Harmonia Iuvenis – Muzeum českého karosářství

15:00 – Komentovaná prohlídka výstavy – Šemberův dům

Tradiční Bafuňářské závody ukončí sezónu

KDY: 2. dubna

KDE: Říčky v Orlických horách

Zakončete 2. dubna zimní sezónu ve Ski centru Říčky v Orlických horách na oblíbených Bafuňářských závodech. Na programu sobotní akce nebude chybět soutěž masek, přejezd přes lagunu nebo závěrečný společenský večer s kapelou Těžká doba v restauraci Skirest. Prezentace od 13.00 do 13.50 hodin.

Malby Maxe Švabinského a Rudolfa Vejrycha připomene muzeum v České Třebové

KDY: od 31. března

KDE: Česká Třebová



Výstava Max Švabinský, Rudolf Vejrych. Malby, kresby, grafiky bude přístupná od 31. března na dvou místech: ve výstavních prostorách Městském muzeu Česká Třebová a ve výstavní síni kulturního centra. Výstava bude ke zhlédnutí v muzeu denně mimo pondělí 8 až 18 hodin, v kulturním centru denně mimo pondělí 9 až 12 a 14 až 17 hodin. Přehlídka potrvá do 29. května.



Expozice se koná ve spolupráci s Kulturním centrem Česká Třebová při příležitosti 60. výročí úmrtí Maxe Švabinského (1873 – 1962) a 140. výročí narození Rudolfa Vejrycha (1882 – 1939). Vystavená díla pocházejí ze sbírek Městského muzea Česká Třebová, Městské galerie Litomyšl a od soukromých sběratelů.

Ukliďme Ústí nad Orlicí

KDY: 2. dubna

KDE: Ústí nad Orlicí

Kdo se chce zapojit do úklidové akce města, sraz v sobotu 2. dubna na prostranství Kociánka v 9 hodin. Pytle, rukavice a drobné občerstvení zajištěno. Koordinátor Tomáš Kopecký 777 736 330. Akce je pořádána ve spolupráci se společností Tepvos.

Hrad Potštejn - od tužky k počítačové grafice

KDY: v těchto dnech

KDE: Žamberk



Městská knihovna Žamberk zve nejen milovníky regionální historie na výstavu historických obrazů, kreseb a rytin hradu Potštejn. Předlohy k nim zapůjčilo Muzem a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Rakouská národní knihovna, spolek Má vlast - můj domov a zámek Potštejn. Ke zhlédnutí jsou také náhledy počítačových animací hradu, které vznikly pro návštěvnickou aplikaci Visit.More v roce 2020. Prohlédnout si můžete i součásti středověkého brnění a jiné artefakty. Výstava probíhá ve spolupráci s projektem Starý Žamberk, jehož iniciátorem je Jindřich Žák.

Výstava maleb, kreseb a textů

KDY: v těchto dnech

KDE: Jablonné nad Orlicí

Kulturní a informační centrum Jablonné nad Orlicí bude hostit Výstavu maleb, kreseb a textů Jany Koucké. Vernisáž se uskuteční v pátek 11. března od 18 hodin. Expozice potrvá do 23. dubna. Ke zhlédnutí od pondělí do pátku 8 - 12, 13 - 17 hodin, sobota 8.30 - 12. 30 hodin, neděle zavřeno.