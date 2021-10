Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě slaví 150 let

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

Vysokomýtské muzeum bylo založeno v roce 1871, stalo se tak prvním městským muzeem, které v Čechách vzniklo. K oslavě významného kulatého výročí připravili muzejníci řadu akcí, které zahrnují výstavy, koncerty, představena byla také nová kniha. V minulých dnech již muzeum zahájilo výstavu s názvem 150 příběhů. „Pro ni muzejníci vybrali 150 předmětů, které mají nějaký pozoruhodný příběh spojený například se způsobem jejich nabytí, zajímavou osobou donátora či s jejich samotným využitím,“ uvedla Petra Zeidlerová z muzea.

Vrchol oslav nastane 7. října, kdy se pro veřejnost otevře expozice s názvem Vysoké Mýto světové. Expozice provede návštěvníky historií města od jeho založení až po zlomové události 20. století. „Ústředním bodem každé části výstavy budou vybrané předměty a informace, které přináší doklad o tom, že svět mnohdy zasáhl do dějin malého města a malé město zase někdy zasáhlo do dějin jiných států,“ uvedla Zeidlerová.

Během výstavy mohou návštěvníci zhlédnout například čtyřminutový videomapping, který bude promítán na historickou výstavní vitrínu. Pak se před návštěvníky odehraje příběh města, který bude představen nejen pomocí historických fotografií i plánů, k vidění budou také významné exponáty, jako například zlatý gotický kalich z vybavení chrámu svatého Vavřince.

Zavzpomínejte na dětství na výstavě retrohraček

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Městské muzeum Ústí nad Orlicí otevřelo novou expozici plnou retro hraček, vyrobených v období mezi lety 1950 až 1990. „Výstava má u starších návštěvníků úlohu vyvolat příjemné vzpomínky na dětství a malým dětem poskytne představu o hračkách jejich prarodičů a rodičů. Jako interaktivní prvek je součástí expozice také herna s několika klasickými hračkami a hrami,“ informoval za městské muzeum Lukáš Prokeš. Hračky pocházejí převážně ze sbírky muzea a doplňkově také od soukromých osob.

Muzeum připomene malíře Břetislava Jünglinga

KDY: od 7. října

KDE: Letohrad

Městské muzeum v Letohradě otevře ve čtvrtek 7. října výstavu pojednávající o životě a díle akademického malíře Břetislava Jünglinga, narozeného před sto lety v Kampeličce na Kunčicích. O odkaz malíře, grafika a ilustrátora se stará jeho syn Jan, který expozici v letohradském muzeu domluvil. Obrazy na výstavu zapůjčila královéhradecká Galerie moderního umění. Malířovou doménou se staly dětské portréty, figurální kresba a krajina Hradecka. Celý život ilustroval básně inspirované španělským básníkem Federicem Garcíou Lorcou, ale také knihy. V roce 1963 vydal kalendář, kde spojil tradice se současností. Jeho dílem se proplétaly kresby jednoho typu žen. Vždy dokázal přesně vystihnout charakter postavy.

Orlickou Malou scénu zkrášluje Salón fotografie

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



V Malé scéně byl zahájen Salón fotografie členů Fotoklubu OKO. Členové fotoklubu přehlídkou prezentují svoji vlastní tvorbu, každý autor musí na výstavě předvést fotky, které ještě nebyly nikde vystavené. Salón je ukázka z toho nejlepšího, co každý člen vytvoří. Expozici můžete navštívit do 27. října.

Týden knihoven přiláká nejen čtenáře

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Na začátku října se tradičně koná akce Týden knihoven, do které se zapojuje také Městská knihovna Ústí nad Orlicí. V rámci události 6. října odstartoval další ročník Akademie volného času a na 13. října knihovna připravila autorské čtení. Po celý říjen je také v budově k vidění expozice grafik Vlasty Švejdové.

110 let Městského muzea Žamberk

KDY: do 13. října

KDE: Žamberk



Městské muzeum Žamberk zve veřejnost na výstavu u příležitosti 110. výročí založení žamberského muzea. Na expozici zhlédnete reprodukci kreseb českých hradů žamberského rodáka Karla Ferdinanda Brantla, rytiny Františka Alexandra Hebera, předměty z muzejního depozitáře a výběr pozvánek a fotografií z muzejních výstav. Výstava je přístupná každý všední den mimo pondělí od 9.00 do 16.00 hodin a o víkendech od 14.00 do 17.00 hodin.

Výstava z historie Divišova divadla

KDY: v těchto dnech

KDE: Žamberk

Výstava plakátů divadelních představení a dobových fotografíí z historie stavby a otevření Divišova divadla. Přijďte se podívat, kolik lidí se účastnilo slavnostního položení základního kamene, jak vypadal průběh stavby divadla a slavnostní otevření. Zdarma, v běžné pracovní době, pondělí a středa od 8 do 16 hodin a 30 minut před představením.

Jablonné zkrášlují sklářské výrobky

KDY: do 16. října

KDE: Jablonné nad Orlicí



Výstavní prostory jablonského infocentra zdobí výstava sklářské výtvarnice Ivany Majvaldové Kopalové. Expozice všestranné umělkyně zahrnuje jak její sklářská, tak výtvarná díla. Výstava je prodejní .