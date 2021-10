Vysoké Mýto ožije Bubenickým festivalem

KDY: 23. října

KDE: Vysoké Mýto

Jubilejní 10. Bubenický festival zavítá už tuto sobotu 23. října do Vysokého Mýta. Festival je mezinárodní bubenickou přehlídkou, která má za cíl během jednoho dne představit divákům ty nejlepší tuzemské a zahraniční bubeníky. Akce se koná na dvou sálech M-klubu ve Vysokém Mýtě, přičemž každý hráč má zhruba 50 minut pro svoji prezentaci (koncert/ workshop) a pak se program přesouvá do sálu druhého. Festival zpravidla začíná od 13.00 hodin a vystupuje na něm osm bubeníků. Velkým lákadlem festivalu jsou slosovatelné vstupenky o bubenické ceny, jež věnovali spolupořadatelé z řad bubenických firem. Obvykle jsou rozdány ceny v hodnotě zhruba 200 000 korun. Program vystupujících naleznete na webových stránkách události.

Historie i současnost TJ Orel Ústí nad Orlicí

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Městské muzeum zahájilo novou výstavu připomínající 110. výročí založení tělocvičné jednoty Orel v Ústí nad Orlicí. Expozice představuje také současnou činnost této jednoty. TJ Orel byla v Ústí založena v srpnu 1911. 17. září 1913 se uskutečnilo první veřejné cvičení. Po rozsáhlé rekonstrukci byl roku 1914 otevřen Dům katolických spolků (majetek Svatojosefské jednoty). V období 1. světové války byla činnost pozastavena a ve spolkovém domě vznikl lazaret. Po konci 1. světové války dochází k obnově tělovýchovné i kulturní činnosti. Roku 1936 se uskutečnilo slavnostní svěcení nového orelského praporu a oslavy 25. výročí.

Českotřebovská zákoutí na obrazech Martina Šebely

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová

Výstava k loňskému životnímu jubileu regionálního historika, sběratele a lektora úspěšného semináře pro zájemce o dějiny České Třebové dá návštěvníkům nahlédnout do různých českotřebovských zákoutí, z nichž mnohá se dochovala jen na starých fotografiích. Výstava doplněná o výtvarná díla nabídne i filmový koutek. Pro školy je možné objednat doprovodný program. Expozice je ke zhlédnutí v Městském muzeu Česká Třebová a potrvá do 7. listopadu.

Neratov láká na novou výstavu v infocentru

KDY: v těchto dnech

KDE: Neratov

ZA KOLIK: zdarma



Nejen za informacemi a zajímavými tipy můžete vyrazit do nedávno otevřeného Informačního centra v Neratově. V pátek 15. října se tu otevřela výstava. Představuje malbu Lenky Přívratské ze Žamberka a fotografie Petra Zámečníka, které zdobí i kostel svatého Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici.

Orlické Záhoří otevřelo malé muzeum

KDY: po celý říjen

KDE: Orlické Záhoří

ZA KOLIK: zdarma

Ve veřejných prostorách obecního úřadu jsou nově umístěny sbírky historických předmětů a fotografií z obce a blízkého okolí. K vidění je tu například historický oděv, jídelní servis, sbírky zápalek, expozice představuje i ruční práce, tkalcovství, práci s dřevem či sklářství. A v současné době jsou zde umístěny fotografie z partnerského projektu gminy Międzylesie s názvem Prolínání příhraničních kultur v obcích Międzylesie a Orlické Záhoří.

Na koncert kapely Kryštof ve Vamberku s expres testováním

KDY: 22. října

KDE: Vamberk



Už tento pátek od 19 hodin začne ve Vamberku koncert kapely Kryštof. Pro fanoušky, kteří se chtějí zúčastnit, je připraveno expresní testování s online registrací na www.festtest.cz, při splnění podmínek úhrady zdravotní pojišťovnou. Nemáte-li platný certifikát o testování nebo ukončeném očkování (minimálně 14 dnů po poslední dávce), nemusíte kvůli testu nikam jezdit. Stačí se jednoduše předem zaregistrovat na www.festtest.cz. V předsálí Městského klubu Sokolovna pak sdělíte testujícím své registrační číslo, samotný test zabere jen pár minut.

Normální debil 2

KDY: 23. a 24. října od 19.00 hodin

KDE: Malá scéna ve dvoře, Pardubice

O víkendu 23. a 24. října bude mít oficiální premiéru další novinka v repertoáru Východočeského divadla Pardubice, kterou herci nastudovali už v minulé sezóně, veřejně ji však kvůli covidu nemohli uvést. Bude jí Normální debil 2 – pokračování úspěšné retrokomedie o životě v socialismu. Hru napsal a stejně jako v případě prvního dílu i režíroval Robert Bellan, jenž své „Dvojce“ dal podtitul Osmdesátky aneb Kalendárium. Normální debil 1 se věnuje dětství průšviháře Norberta Intribuse, Normální debil 2 už spíše dospívání hlavního hrdiny.

Komentované prohlídky na Veselém kopci

KDY: 23. a 24. října

KDE: Veselý Kopec

ZA KOLIK: rodinné vstupné 280 Kč



Vzpomínáte si na pohádku o Krtečkovi a jeho modrých kalhotkách s kapsou? Ve skanzenu na Veselém Kopci se můžete v sobotu dozvědět, jaká je cesta od lněného semínka k plátnu, košili či kalhotám doopravdy. Tkadlec Josef Fidler, Nositel tradice ČR v oboru tradičních řemesel, bude vyprávět o historii pěstování lnu, prozradí, k čemu sloužila pazderna nebo čemu se říkalo šerka. Komentované prohlídky nazvané Od semínka po košili začínají v sobotu i v neděli v 10.30 a 15 hodin. Prohlídku si můžete rezervovat předem prostřednictvím e-mailu muzeumvysocina@nmvp.cz, na telefonu 469 333 175, nebo objednat přímo na Veselém Kopci v pokladně. Vstupné na Veselý Kopec společně s komentovanou prohlídkou: základní 140 Kč, snížené 120 Kč, dětské 70 Kč, rodinné 280 Kč. Až do konce října má expozice Muzea v přírodě Vysočina Veselý Kopec otevřeno od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.