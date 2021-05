Městské muzeum láká na pátrací hru

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

ZA KOLIK: 10 korun

Po nucené přestávce se 5. května dočkala veřejnost znovuotevření Městského muzea v Ústí nad Orlicí. Pro zájemce je v prostorách Hernychovy vily připravena výstava Sou(l)znění, která byla přesunuta z Galerie pod radnicí. Na malé i velké čeká muzejní pátrací hra, řemeslná textilní dílna a navštívit bude možná také věž s vyhlídkou po okolí.

Návštěvníci muzea musí dodržovat stanovená hygienická opatření, která jsou umístěna při vstupu do budovy.

Až do letních prázdnin můžete muzeum navštívit za pouhých 10 korun.

Podrobné informace a otevírací dobu naleznete na webu www.muzeum-uo.cz.

Městská galerie přivítá návštěvníky dvěma expozicemi

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

ZA KOLIK: zdarma



Městská galerie Vysoké Mýto je od 3. května znovu otevřena. Návštěvníky láká hned na dvě výstavy.

Ve foyer si prohlédnete Máj – lásky čas a v hlavních výstavních prostorách retrospektivu 40x Filip Dvorský. O.

Vysokomýtské muzeum zahájilo provoz

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

ZA KOLIK: dle ceníku muzea



Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 4. května otevřelo své brány veřejnosti, a to jak prostory v Šemberově ulici, tak i Muzeum českého karosářství.

Barokní areál ve Vraclavi muzeum zprovozní dle sezónních pravidel v sobotu 8. května.

Muzeum řemesel nabídne brožuru 20 let Muzea řemesel

KDY: v těchto dnech

KDE: Letohrad

ZA KOLIK: dle ceníku muzea



Tento víkend je pro každého návštěvníka připravena brožurka 20 let Muzea řemesel.

Do 31. května bude prozatím otevřena hlavní trasa A.

Východočeský památník vás zavede do tajů celnictví

KDY: v těchto dnech

KDE: Králíky

ZA KOLIK: dle ceníku muzea



Východočeský památník celnictví otevřel 6. května. Můžete se opět projít celou historií celnictví, poznat známé osobnosti a na závěr si třeba udělat společné foto v imitaci dobového nádraží-celnice Lichkov/Międzylesie.