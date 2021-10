Výstava plakátů divadelních představení a dobových fotografií z historie stavby a otevření Divišova divadla. Přijďte se podívat, kolik lidí se účastnilo slavnostního položení základního kamene, jak vypadal průběh stavby divadla a slavnostní otevření. Zdarma, v běžné pracovní době, pondělí a středa od 8 do 16 hodin a 30 minut před představením, po celý říjen.

Českotřebovská zákoutí na obrazech Martina Šebely KDY: od 1. října KDE: Česká Třebová Výstava k loňskému životnímu jubileu regionálního historika, sběratele a lektora úspěšného semináře pro zájemce o dějiny České Třebové dá návštěvníkům nahlédnout do různých českotřebovských zákoutí, z nichž mnohá se dochovala jen na starých fotografiích. Výstava doplněná o výtvarná díla nabídne i filmový koutek. Pro školy je možné objednat doprovodný program. Expozice bude ke zhlédnutí v Městském muzeu Česká Třebová od pátku 1. října potrvá do neděle 7. listopadu.

Pod radnicí začal Oustecký salon KDY: v těchto dnech KDE: Ústí nad Orlicí Vernisáží byl zahájen 23. ročník tradiční výstavy Oustecký salon 2021. Expozici pořádá městské muzeum a úspěšně navazuje na stejnojmennou výstavu, kterou mnoho let pořádal Klub přátel umění. V Galerii pod radnicí svou tvorbu vystavuje na 30 převážně amatérských tvůrcůa umělců. Vystaveno je okolo sto prací, mezi kterými nechybí malby, kresby, fotografie, perokresby, koláže, kovaná plastika a řada dalších technik. Expozice je rozdělena na dvě témata, příroda a krajina ve větší výstavní síni a abstrakce v menší výstavní síni. Navštívit ji můžete do konce října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.