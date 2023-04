Kam o víkendu za zábavou v Pardubickém kraji? Přinášíme vám naše pravidelné redakční tipy.

Rudolfův pohár se koná v Kladrubech na Labem. V sobotu nabídne divácky atraktivní vozatajský maraton. | Foto: archiv Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Orlicko

Studánková víla

Kdy: sobota 22. dubna od 13.00

Kde: Lanškrounské rybníky, Lanškroun

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Oblíbená jarní venkovní hra pro celou rodinu. Letos budeme začínat na hřišti Gladiátor – za Dlouhým rybníkem směr Jakubovice (start hry). A bude vás s dětmi čekat cesta necesta za studánkovou vílou, při které budete potřebovat sílu, obratnost, ale také zapojíme mozkové závity. Celá hra včetně návratu na start vám zabere 1,5 – 2 hodiny.

Pochod ke Dni Země - Putování za Choceňskými strašidly

Kdy: sobota 22. dubna od 8.00

Kde: Nádvoří Choceňského zámku. Choceň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na trase Vás čeká program a občerstvení, v cíli pak diplomy a odměny. Na trase bude k dispozici oheň, takže si můžete s sebou přibalit buřt.

Pardubicko

Rudolfův pohár

Kdy: od 20. do 23. dubna

Kde: Národní hřebčín, Kladruby nad Labem

Za kolik: Čtvrtek, pátek, neděle vstup zdarma. Sobota - základní vstupné 100 Kč za osobu, snížené 50 Kč.

Proč přijít: Přes devadesát spřežení z patnácti zemí světa porovná své síly na mezinárodních závodech spřežení Rudolfův pohár, které pořádá Národní hřebčín Kladruby nad Labem od 20. dubna do 23. dubna. Ve čtvrtek a v pátek uvidí diváci drezury. Nejatraktivnější část poháru, kterou je vozatajský maraton, proběhne v sobotu. Na soutěžící čeká sedm maratonových překážek, jedna z překážek je miniaturou kladrubského hřebčína. Zakončen bude Rudolfův pohár v neděli překážkovou jízdou spřežení, následovat bude vyhlášení celkových výsledků. Soutěže začínají v 10 hodin, vstup je zdarma, kromě sobotního programu.

Nejlepší jezdci světa i miniatura hřebčína. V Kladrubech začíná Rudolfův pohár

Zvelebování Pohádkové zahrady

Kdy: 23. dubna

Kde: Pohádková zahrada, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli 23. dubna od 9 hodin mohou dobrovolníci pomoci s jarním úklidem a obnovou v Pohádkové zahradě, která stojí v Pardubicích v sousedství přírodního areálu Červeňák. V zahradě mají svůj domov týraná a opuštěná zvířata zachráněná z nevyhovujících podmínek chovů či jatek. Těm dobrovolníci na jaro zvelebí jejich příbytky. Budou se natírat a zdobit ohrady, altány, dřevěné domečky, spravovat klece a voliéry.

Zazní i Beatles. Divadlo uvede nejhranějšího slovenského autora

Doteky Číny v české krajině

Kdy: do 28. května

Kde: Mázhaus, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Výstavní prostor Mázhaus na Pernštýnském náměstí v Pardubicích nabízí výstavu obrazů Ondřeje Casky, jsou to díla malovaná technikou čínské tušové malby. Autor zobrazuje krajinu i města, a to včetně Pardubic. Výstava s názvem Doteky Číny v české krajině potrvá do 28. května. Mázhaus je otevřen denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Procházka po Přelouči

Kdy: v těchto dnech

Kde: Přelouč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Město Přelouč tento týden otevřelo novou naučnou stezku Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským. Stezka je pojatá jako klasická prohlídková trasa městem. Návštěvníky provede nejznámější přeloučský rodák, herec František Filipovský, na dvanácti zastaveních se setkáte se zajímavostmi a fotografiemi z jeho života v Přelouči. Výchozí bod je u infocentra na Masarykově náměstí nebo u železniční stanice. Naučná stezka je rozdělená na městskou trasu se 14 zastaveními (5 km městem) a přírodní trasu se 7 zastaveními o délce 3,5 km (ta vede z centra kolem Labe zpět do centra města).

Přeloučí provede herec František Filipovský. Víte, kde stojí jeho rodný dům?

Chrudimsko

20 let Národního památkového ústavu

Kdy: sobota 22. dubna od 9.45

Kde: Státní zámek Slatiňany

Za kolik: 200 korun (děti zdarma)

Proč přijít: Národní památkový ústav letos slaví 20 let od založení. Rádi bychom s návštěvníky toto výročí oslavili. Připravili jsme malý dárek - vstup pro děti do 17 let včetně zdarma, a to o víkendu 22. - 23. dubna v návaznosti na Mezinárodní den památek. Navštivte náš prohlídkový okruh Letní sídlo Auerspergů nebo Celým zámkem. Otevřeno máme od 9:45 do 15:00 hodin.

O pohár starosty města, Memoriál Honzíka Kreminy

Kdy: sobota 22. dubna od 8.00

Kde: Městské sportoviště, Skuteč

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vážení příznivci požárního sportu mladých hasičů. Dovolte nám Vás pozvat na tradiční soutěž a zároveň na 1. kolo ligy okresu Chrudim v požárním útoku. Soutěž se koná v sobotu 22. dubna 2023 na tréninkovém hřišti u koupaliště.

Svitavsko

Prohlídka Litomyšle s rytířem Toulovcem

Kdy: sobota 22. dubna od 10.00

Kde: Klášterní zahrady, Litomyšl

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Proslulý rytíř Toulovec vás vezme na dobrodružnou výpravu do minulosti. Potkáte významné historické osobnosti, ukáže vám krásu místní architektury a umění ve veřejném prostoru. Sejdete do tajemných sklepů a zapomenutých uliček a dvorků. Rytíř vám bude vyprávět příběhy skutečné i tradované legendy.

Aprílový dogmaraton 2023

Kdy: sobota 22. dubna od 7.30

Kde: Sušice u Moravské Třebové

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Dogmaraton nejen umožňuje začátečníkům přípravu na dogtrekking, ale také změřit síly závodníkům a jejich čtyřnohých parťáků, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí vyrazit na trať dlouhou.