Karneval na sněhu, který se stal v Orlickém Záhoří již oblíbenou tradicí, se uskuteční i v letošním roce, a to v sobotu 19. března ve Ski areálu Černá voda od 11.00 hodin. Těšit se můžete na hry, soutěže a zábavný sjezd masek. Událost se koná v rámci projektu Společně kulturně.

Říčky rozjedou poslední závod 2022 seriálu O pohár Orlických hor

KDY: 20. března

KDE: Říčky v Orlických horách



Ski Klub Ústí nad Orlicí pořádá tuto neděli 20. března finálový závod seriálu O pohár Orlických hor, opět na černé sjezdovce v Říčkách v Orlických horách. Závod je určen pro kategorie žáků U12, U14 a U16. Prezence v neděli od 8:00 do 9:00 ve Srubu rozhodčích pod slalomovým svahem. Závod je posledním závodem série Pohár Orlických hor 2022 a bude zde tedy vyhlášeno celkové pořadí a oceněni první tři v každé kategorii.

Vory a vorařství na Divoké Orlici

KDY: 18. března

KDE: Žamberk

Beseda u příležitosti výstavy Hrad Potštejn - od tužky k počítačové grafice, která představuje historické obrazy, kresby a rytiny Potštejna, náhledy počítačových animací hradu i součásti středověkého brnění a jiné artefakty, a je v knihovně ke zhlédnutí do 1. dubna. Historii voroplavby a vorařství na Divoké Orlici na besedě přiblíží Robert Müller, který navíc představí i dlouholetý proces rekonstrukce a záchrany památkově chráněného zájezdního hostince U Karla IV. v Záměli, na němž se sám podílí. K vystaveným historickým mapám a obrazům hradu Potštejn poskytne komentář a upozorní na zajímavé detaily. Beseda a výstava probíhá ve spolupráci s projektem Starý Žamberk, jehož iniciátorem je Jindřich Žák. Vstupné dobrovolné.

Výstava Jak to vidíme my

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová



V Městské knihovně Česká Třebová můžete zhlédnout výstavu prací Pavly Klimešové a Soni Popelkové. Expozice se skládá z prací umělkyň za poslední rok na témata jim blízká, která již dříve zpracovaly ve výtvarné skupině Maxmilián, ale uvidíte i novou tvorbu.

Oslavy k výročí 110 let Sokola

KDY: do 18. března

KDE: Hrušová

Ještě dnes 17. a zítra 18. března můžete v obci Hrušová navštívit zajímavou výstavu k jubileu 110 let Sokola, která se koná od 14. do 18. března v budově mateřské školy, otevřeno 16.00 až 18.00 hodin. Uvidíte hudební nástroje, různé předměty, dokumenty a fotografie z historie.

Letohrad pomáhá

KDY: v těchto dnech

KDE: Letohrad



Pro výdej materiální pomoci funguje v Letohradě humanitární sklad, který zřídila Oblastní charita Ústí nad Orlicí: Centrum Pod střechou - Taušlova 714. Přijímány jsou základní potraviny, hygienické prostředky a oblečení včetně hraček, plen a lůžkovin. Po - Pá 8:00 - 20:00, So - Ne na zavolání,

kontakt: 731 545 958.

Žamberk pomáhá

KDY: v těchto dnech

KDE: Žamberk

Pokud chcete nabídnout ubytování pro uprchlíky v Žamberku, nabídku zašlete na e-mail: m.faltus@zamberk.eu nebo zavolejte na tel. 771 230 253. Město Žamberk pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny vyčlenilo celkem tři byty z bytového fondu města a jeden nebytový prostor se sociálním zázemím a kuchyňkou.

Ústí pomáhá

KDY: kdykoliv

KDE: Ústí nad Orlicí



Oblastní charita UO pomáhá lidem z Ukrajiny, kteří utekli před válkou a přišli na území okresu Ústí nad Orlicí:

Zprostředkování ubytování: tel. 739 383 598, 734 769 713

Poradenství (vízum, soc. dávky): tel. 731 402 324

Zdravotní poradenství: tel. 739 383 597

Materiální, potravinová pomoc: tel. 731 545 958

Tip na výlet: Růžový palouček provází pověst

KDY: kdykoliv

KDE: Litomyšlsko

Růžový palouček, lokalita mezi obcemi Újezdec a Morašice na Litomyšlsku, podle pověstí souvisí s místem, kde se čeští pobělohorští exulanti loučili s vlastí před svým odchodem do ciziny. Od nepaměti je místo zvané Růžovým paloučkem a je porostlé francouzskými růžemi, nyní na ploše přibližně 350 čtverečních metrů. K paloučku vedou značené turistické stezky. Původně malý palouček mezi lesy a poli, na němž rostly růže, odkoupil v roce 1906 Spolek pro získání Růžového paloučku veřejností a postupně jej nechal upravit do jeho současné podoby. Dnes mohou návštěvníci obdivovat také měděný pomník, který byl odhalen v roce 1921. Přilehlý park byl vyprojektován v roce 1925. Podle pověsti růže na Růžovém paloučku vyrostly ze slzí českých bratří, prolitých před jejich odchodem do ciziny. Na paloučku bratři sloužili také poslední obřad Večeře Páně na české půdě. Na místě pak zakopali zlatý kalich. Legendy říkají, že toho, kdo by chtěl růže na Růžovém paloučku vyplenit, stihne neštěstí.