Nebeská Rybná opět přivítá Orlického sekáče – oblíbenou a hojně navštěvovanou soutěž v kosení louky. Pohled na louku vrátí diváka o několik desítek, možná i o celou stovku let zpět, do doby, kdy se žilo pomaleji a pole i louky nebrázdila obrovská plechová monstra, ale tráva a obilí „lehaly“ pod kosami sekáčů. Soutěž v kosení louky odstartuje v sobotu 4. června v 8.00 hodin, prezence bude od 6.30 do 7.30 hodin. Muži čeká pokos 10×10 m, ženy 10×5 m, děti do 15 let 5×5 m.

„Každý sekáč je vítán a může se přihlásit i v den konání akce. Vítaní jsou i všichni diváci. Pro děti bude v rámci doprovodných programů připraven také skákací hrad a malování na obličej,“ informuje za pořadatele Josef Jehlička.

Toulání kolem Orlice zpestří novinky

KDY: 4. června

KDE: Těchonín



Příznivci turistických akcí si mohou do svého kalendáře připsat letošní jubilejní ročník Toulání kolem Orlice, jehož tradici obnovili turisté v Těchoníně ve spolupráci s obcí. Pochod se koná v sobotu 4. června. Vybrat si můžete celkem ze 4 tras – 3, 13, 23 a 40 kilometrů. Tříkilometrová trasa je především určena pro menší děti – v průběhu cesty na ně čeká několik zastavení s rozličnými úkoly, po jejichž zdolání budou odměněny nějakou drobností na každém stanovišti. Úkoly jsou v každém ročníku tematicky propojené (v minulých ročnících byli Lichožrouti, Minecraft).



Letos poprvé bude pochod okořeněn zrekonstruovaným vchodovým objektem Dělostřelecké tvrze Bouda (i s občerstvením v nové provozní budově). Odpoledne v prostoru cíle živě zahraje kapela INV (Jablonné nad Orlicí). A toto vše za 30 korun startovného.

Město v pohybu otevřelo sportoviště zadarmo

KDY: 30. května až 4. června

KDE: Ústí nad Orlicí

Do soboty 4. června se mohou návštěvníci těšit na bohatý kulturní a doprovodný program, v němž se představí mnoho profesionálních, regionálních i místních skupin, spolků a souborů. Sportovní část akce si letos organizují jednotlivé školy dle vlastního programu. Zachovány jsou sportovní hry mateřských škol. Novinkou je sportování pro veřejnost. Vybraná sportoviště ve městě budou po dobu akce zpřístupněna veřejnosti zdarma. Pro děti budou připravena dětská divadélka, malování na obličej či atrakce na ruční pohon.

Na pódiu na Mírovém náměstí se představí například Aneta Langerová, Kamil Střihavka, Mother's Angels, Lucie Revival, Gaia Mesiah, Balage feat Tereza, AG Flek nebo Celest & Charles. Závěr akce bude patřit skupině The Backwards. Podrobný program naleznete na webových stránkách města Ústí nad Orlicí: https://www.ustinadorlici.cz/cs/turista-a-volny-cas/kalendar-akci/tradicni-kulturni-akce/mesto-v-pohybu.

Sbor Žerotín slaví 160 let od svého vzniku

KDY: 5. června

KDE: Brandýs nad Orlicí



Svoje 160. výročí oslaví sbor Žerotín v neděli 5. června v 18.00 hodin koncertem v sokolovně v Brandýse nad Orlicí a společně s ním budou účinkovat i sbory Bendl z České Třebové a Otakar z Vysokého Mýta.

Zimní stadion roztančí tanečníci

KDY: 4. června

KDE: Česká Třebová

Akademie taneční školy Česká Třebová zve v sobotu od 16 hodin na Ziimní stadion v České Třebové na velkolepé taneční výkony. Na parketu se objeví na 250 dětí a to vše v tanečních stylech discodance, moderndance, streetdance, parkour & break dance. Nebudou chybět ani krásné společné formace, kdy spojí své sílyna 80 tanečníků v jeden moment. Celý den bude doprovázet bohatý dětský program ve venkovních prostorech včetně barmanské show.

Parní vlak a Hurvínek připomene 140. výročí tratě Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl

KDY: 4. června

KDE: Orlicko



Na sobotu 4. června připravily České dráhy společně s Pardubickým krajem a dalšími partnery nostalgické jízdy u příležitosti 140. výročí tratě mezi Chocní, Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Během dne se budou moci zájemci svézt parním vlakem v čele s lokomotivou Velký bejček (423.009) a také motorovým vozem Hurvínek. Na nádražích v Chocni, Cerekvici nad Loučnou a Litomyšli bude připraven doprovodný program. Ve Vysokém Mýtě pak souběžně bude probíhat festival Sodomkovo Vysoké Mýto, v jehož rámci bude např. zajištěna přeprava historickým autobusem z náměstí na zastávku Vysoké Mýto město a také do Cerekvice nad Loučnou.