Kotel zábavy! To slibuje Závod na saních rohatých s přednáškou a ukázkami jízdy ve Ski areálu Černá Voda Orlické Záhoří, který se koná už tuto sobotu 15. ledna. Start ve 12 hodin, vyhodnocení výsledků od 16 hodin. Klání se uskuteční v rámci projektu Kultura a sport bez hranic.

Unikátní test: Vyberte si správné lyže

KDY: 14. až 16. ledna

KDE: Špindlerův Mlýn



Máte letos v plánu vyrazit na svah s novými lyžemi, ale není vám úplně jasné, podle čeho vybírat? Nadcházející víkend od 14. do 16. ledna máte poprvé možnost účastnit se největšího testování lyží v Česku. V Krkonoších na Svatém Petru bude k testování připraveno přes 400 lyží od 16 značek. Během dne tak můžete projet tolik lyží, kolik jen stihnete. Jednoduše přijedete do depa, kde na vás budou čekat stovky lyží od hromady značek. Vy jedny lyže vrátíte a jiné si půjčíte. A tak to můžete dělat celý den od 8.30 do 16.00 hodin. Ti nejzdatnější z vás stihnou za den třeba i 15 až 20 modelů. Při testování určitě poznáte, který typ lyže a značky vám opravdu sedí.

Odhalte tajemnou záhadu vamberecké mumie

KDY: 15. ledna

KDE: Rokytnice v Orlických horách

Muzeum Orlických hor zve na přednášku Bohumíra Dragouna na téma „Záhada vamberecké mumie“, která se uskuteční v sobotu 15. ledna od 17 hodin. Sestupte spolu s Bohumírem Dragounem do tajemných krypt pod kostelem ve Vamberku a klášterem v Broumově, abyste zde pátrali po osudech jedné z tzv. Vambereckých mumií. Společně poodhalíte roušku tajemství a pokusíte se zodpovědět otázky, proč leží Vamberecké mumie v Broumově, a ne ve Vamberku, zda lidské ostatky spojované se šlechtičkou Magdalenou z Grambů skutečně patřily této ženě, a zda se opravdu ztratila její hlava. Tyto a mnohé další záhady se postupně drolí ve světle moderní vědy. Účast na akci pouze za dodržení epidemiologických nařízení vlády o kulturních akcích. Vstupné zdarma.

Výstava Začarovaný hvozd rozvíjí dětskou fantazii

KDY: do 24. ledna

KDE: Žamberk



Při návštěvě Městské knihovny Žamberk si můžete v čítárně prohlédnout novou výstavu – tentokrát na motivy knihy spisovatelky Kláry Smolíkové Začarovaný hvozd. Autorkou krásných ilustrací, rozvíjejících dětskou fantazii, je výtvarnice Ester Kuchynková.Také knížky Kláry Smolíkové děti nejen pobaví, ale současně i nenápadně vzdělávají a vychovávají.

Orlickoústecké muzeum je plné pestrých betlémů

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Již jen do této neděle 16. ledna můžete v Hernychově vile navštívit výstavy, které vzdávají hold významným orlickoústeckým osobnostem: Jiří Knapovský, nejen betlemář a František & František Uhlířovi. Zpřístupněna je také expozice lidových malovaných betlémů. Ke zhlédnutí se zde nachází téměř šestimetrový vánoční betlém, dále betlém tříkrálový a dva neobvyklé betlémy, hromniční a postní. Dalších 18 betlémů můžete vidět na výstavě Jiří Knapovský, nejen betlemář.

Na Orlicku začala výstava k výročí Skiinterkriteria

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Skiinterkriterium, mezinárodní závod žactva ve sjezdovém lyžování, slaví výročí. Letos se pojede již jeho šedesátý ročník. V Malé scéně byla při této příležitosti otevřena výstava mapující historii unikátní sportovní akce. K vidění jsou fotografiei dobové předměty. Přípravy letošního jubilejního ročníku této unikátní akce jsou již v plném proudu. První závodní den je naplánován na pátek 21. ledna v disciplíně obří slalom a hned na to v sobotu 22. ledna proběhne závod ve slalomu. Akce je volně přístupná pro diváky přímo na místě, také je možné ji sledovat prostřednictvím streamu.

Střední škola automobilní pořádá Den otevřených dveří

KDY: 15. ledna

KDE: Ústí nad Orlicí

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí zve 15. ledna od 9 do 13 hodin k osobní návštěvě školy, kde zájemce o studium seznámí se vším důležitým.

Expozice V zimním hávu

KDY: do 30. ledna

KDE: Vysoké Mýto



Krásy zimy ve Vysokém Mýtě a okolí prostřednictvím uměleckých pláten i okem zkušených fotografů představuje nová výstava s názvem V zimním hávu, která se koná od 12. prosince do 30. ledna. Ve výstavních prostorách regionálního muzea se návštěvník seznámí s výběrem uměleckých děl zachycujících Vysoké Mýto i další části regionu v období zimy. Svojí atmosférou jistě na každého zapůsobí obrazy Vysokého Mýta pod sněhovou pokrývkou od známých malířů, jako byli Jan Juška, Josef Kubizňák či Václav Prágr. Malby pak doplní velkoformátové fotografie, které vznikaly v průběhu desetiletí a mimo atmosféry města zaznamenaly i jeho postupný urbanistický vývoj. Aby byla zimní atmosféra dokonalá, bude vzpomenuto na zimní radovánky prostřednictvím historického sportovního náčiní i teplého oblečení našich pradědů a prababiček.