Kam o víkendu? Přinášíme vám pravidelný přehled kulturních akcí v Pardubickém kraji.

Velikonoční stezka na valech zámku. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

ORLICKO

Jarní jarmark

Kdy: sobota 18. března od 10.00

Kde: Obecní dům, Koldín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Těšit se můžete na nakládané sýry, výrobky MŠ Koldín, cupcakes, jedlé nádobí, perníčky, mýdlotéku, keramiku, šperky, skleněné ozdoby, háčkování, medy, skřítky, patchwork, jarní aranžmá, panenské oleje, drátkování, náramky, hračky, tiskoviny a další.

Víkendové deskohraní ve Vysokém Mýtě

Kdy: pátek 17. března od 16.00 - neděle 19. března do 19.00

Kde: Husova 146, Vysoké Mýto

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V herně se na vás těší přes 2600 deskových her. Hry pořadatelé rádi půjčí, vysvětlí, a případně si je s vámi i zahrají. Hry, které neumí, se od vás rádi naučí.

PARDUBICKO

Narozeninový ples školy Svítání

Kdy: 18. března od 19.00

Kde: ABC Klub, Pardubice

Za kolik: 300 Kč

Proč přijít: Třicátý ples školy Svítání, která v Pardubickém kraji pečuje o děti a dospělé s hendikepem, se uskuteční v sobotu 18. března od 19 hodin v pardubickém ABC Klubu. Na programu plesu bude šerpování absolventů školy, vystoupení tanečního souboru Lamia`h. Zastepují tanečníci z pražského studia Tap Academy Prague, kteří jsou držiteli titulu mistrů světa. Návštěvníci se mohou těšit také na akrobatickou Light show a vystoupení mažoretek Sokola Chrudim. Večerem provede moderátorka Jolana Voldánová a k tanci a poslechu zahraje kapela Ego Retro Music. O půlnoci zazpívá zpěvačka Heidi Janků. Vstupenky je možno zakoupit v pardubickém Infocentru na třídě Míru. Cena vstupenky je 300 korun.

Velikonoční stezka

Kdy: od 18. března

Kde: valy zámku, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Od soboty 18. března připravilo Východočeské muzeum v Pardubicích na zámeckých valech velikonoční stezku. Stezku tvoří desítka zastavení s úkoly a hádankami na vajíčkách, která návštěvníci najdou na zámeckých valech, většinou na stromech. Stezka bude volně přístupná od této soboty po dobu otevření valů, tedy každý den od osmi do 16 hodin, od dubna pak do 18 hodin. Když přinesete vlastnoručně vyrobenou kraslici, můžete ozdobit i velikonoční keř.

Pojďte pane, budeme si hrát

Kdy: 19. března od 15.00

Kde: Městské divadlo, Pardubice

Za kolik: od 170 Kč

Proč přijít: Mostecké Divadlo rozmanitostí hostuje v neděli v Pardubicích. Od 15 hodin uvede v Městském divadle hru pro děti nazvanou Pojďte pane, budeme si hrát. Děti i dospělé čeká hodina zábavy s dvěma medvědími bratry, kteří se jednoho dne potkali u Kolína. Malej, co si moc rád hraje, a Velkej, který vymýšlí vykutálené hry. Představení je vhodné pro děti od 3 let.

Herna IQ Park

Kdy: v pátek a o víkendech

Kde: centrum Ideon, Pardubice

Za kolik: od 100 Kč

Proč přijít: V Pardubicích v centru Ideon můžete v pátek od 14 do 20 hodin a o víkendu od 10 do 20 hodin navštívit hernu IQ Park. Je to místo atrakcí, simulátorů a virtuální reality. Vyzkoušíte si virtuálně řízení motorky, fotbal s Ronaldem, biatlon nebo horolezeckou stěnu. Vstup na 3 hodiny stojí 100 Kč, na VR simulátory potřebujete žetony, kdy jeden stojí 50 Kč.

Jaké odění, takové uctění a další výstavy

Kdy: denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00

Kde: Zámek, Pardubice

Za kolik: rodinné vstupné 300 Kč

Proč přijít: Spoustu zábavy a zážitků nabízí Východočeské muzeum v pardubickém zámku. Za rodinné vstupné, které činí 300 Kč, můžete navštívit hned několik muzejních expozic. Nejnovější je výstava krojů Jaké odění, takové uctění. Na výstavě odhalíte bohatost šatníků východočeských sedláků a selek. Děti zaujme dílnička, domů si tak můžete odnést vlastnoručně vyzdobenou tašku či záložku do knihy. Dále se můžete podívat na přírodovědnou výstavu Kdy jste je viděli naposledy, na numismatickou Peníze si do hrobu nevezmeš, archeologickou Proti proudu času, uměleckou S.K.L.E.M. a také vystoupat na zámeckou věž.

CHRUDIMSKO

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč - W. A. Mozart: Così fan tutte

Kdy: neděle 19. března od 16.00

Kde: Kulturní klub, Skuteč

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Program festivalu v neděli 19. března odstartuje jedna z vrcholných oper W. A. Mozarta Cosi fan tutte (Takové jsou všechny) v provedení Moravského divadla Olomouc.

Velká degustace francouzských vín

Kdy: pátek 17. března od 19.00

Kde: Chrudimská Šatlava, Chrudim

Za kolik: 790 korun

Proč přijít: Naprosto výjimečný večer pod vedením prezidenta klubu Davida Matýska k 9. výročí založení Chrudimské šatlavy. Těšit se můžete na velmi vybraná francouzská vína.

SVITAVSKO

Jarní kreativ

Kdy: sobota 18. března od 9.00

Kde: Jiráskova 133, Litomyšl

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Prodejní akce autorské tvorby a designu. Různorodá a originální nabídka českých výrobců a tvůrců. Tvůrčí aktivity pro děti i dospělé. Přijďte se setkat, vychutnat kreativní atmosféru trhu, která bude plná inspirace.

Protanči se do života

Kdy: pátek 17. března od 17.00

Kde: Nadace Josefa Plívy, Svitavy

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Přijď si užít sebe sama i přítomnost ostatních v tanci, v pohybu, který probouzí, oživuje, naplňuje a léčí. Přijď rozproudit svou živost a uvolnit se do svojí zářivosti. Moudrost našeho těla je nezměrná a tanec je jedním ze způsobů, jak se s touto naší vnitřní léčivou mocí a silou spojit a dovolit jí, aby se mohla plně projevit.