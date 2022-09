Galerie oslavuje 65 let. Do ulic vyrazí malíři KDY: od 9. září KDE: Vysoké Mýto

Městská galerie Vysoké Mýto slaví 65 let a připravila jak nové výstavy tak pestrý doprovodný program.

Ve foyer si od 9. září od 16.30 hodin menší expozicí připomenete 10 let od instalace sochy Přemysla Otakara II. a navštívit můžete také expozici Meet Mýto, která představuje část sbírky galerie – Vysoké Mýto očima malířů. Můžete porovnat proměnu města za uplynulých 120 let.

Na výstavy pak navazuje víkendový program k 65. výročí Městské galerie Vysoké Mýto. Vstup do galerie i do zvonice je 10. a 11. září po celý den zdarma. V sobotu budou před zvonicí, kde končí výstava krajky a loutek, paličkovat od 10 do 17 hodin šikovné krajkářky (pokud by pršelo, budou ve zvonici). Zároveň se v galerii budou dokončovat keramické kachle, které pod vedením žen ze spolku variace.vm v červnu vyrobili Vysokomýtští. Dvě stovky kachlů je třeba povrchově upravit, než z nich vznikne mozaika na autobusovém nádraží.

V neděli mezi 14. a 17. hodinou můžete vyrazit na procházku a nahlédnout při tom přes rameno malířům. Téměř dvě desítky jich budou malovat v uličkách či přilehlých parcích. Mapka i se jmény umělců bude k dispozici v infocentru. Pokud se rozprší, akce se neuskuteční. V tutéž dobu si můžete v galerii vyrobit vlastní šperk. Výtvarná dílna pod vedením zkušených lektorek nabídne smaltování, drátkování a rytí do skla, vstupné je 65 korun. V 17 hodin zakončí oslavy pohádka O ztracené tužce, hrát by se mělo na dvorečku galerie, v případě nepříznivého počasí uvnitř.

Dernisáž výstavy Architektura Ne/tradiční

KDY: 11. září

KDE: České Heřmanice



Dernisáž výstavy Architektura Ne/tradiční v unikátním prostředí barokní sýpky v Českých Heřmanicích, se bude konat 11. září v rámci Dnů evropského dědictví. Během dne budou v čase 13.00 a 14.30 hodin komentované prohlídky - Ing. Arch. Barbora.

Koně v akci a Dožínky

KDY: 10. a 11. září

KDE: Pardubice

Pardubické závodiště hostí o víkendu výstavu Koně v akci. V sobotu a v neděli 10. a 11. září se tam potkají koně různých plemen od malých poníků až po chladnokrevné „obry“. Na návštěvníky čeká bohatý program včetně vystoupení mezinárodní filmové a kaskadérské skupiny. Hlavní program výstavy se odehrává v sobotu, kdy jsou kromě chovatelských přehlídek chladnokrevných koní a shetlandských pony na pořadu dne také různé soutěže a šampionáty. V podvečer se například uskuteční Mistrovství České republiky v těžkém tahu, kdy zejména pracovní koně a jejich kočí soupeří o to, kdo utáhne nejvyšší váhu na předem dané trati. Divácky atraktivní je také soutěž v orbě koňmi O ruchadlo bratranců Veverkových. Oráči se utkají ve dvou disciplínách. Odpoledne začne Koňská show. Diváci se mohou těšit na dostihy shetlandských pony, na drezuru starokladrubského koně pod sedlem i v kočáře, na ukázku výcviku koní Městské policie Pardubice, na skokovou čtverylku i pohádku v podání minikoní, na tančícího fríského koně i na westernové koně. Vrcholem představení bude vystoupení mezinárodní filmové a kaskadérské skupiny Haraldos Stunt Brothers. Ta předvede adrenalinové ukázky uherské pošty a džigitovky. V doprovodném programu se pořadatelé zaměřili především na dětské návštěvníky. Vyzkoušet si budou moct například hobby horsing – skok přes překážky s koněm na tyči a užít si zábavu v dětském centru pojmenovaném „TAK SIS“ (vyrobil, vyzkoušel, …). Tady si děti například vyrobí loutku koně, užijí si zábavu ve filmovém studiu, vyzkouší si své vědomosti v zábavném kvízu. Tahákem dětského centra je loutkové představení divadla Čmukaři a vystoupení ponyho Kevina a přátel. Zajímavým doplněním programu bude kvalifikace na Mistrovství ČR v králičím hopu s názvem Králíci v akci, kdy ušáci překonávají miniatury parkurových překážek. Celodenní sobotní program začíná v devět hodin, Koňská show ve 13 hodin.

V neděli se pak uskuteční Mistrovství ČR v ovladatelnosti s kládou v prostorách lesíka na dostihové dráze. Soutěž vychází z nutnosti komunikace koně a kočího a jejich dovedností při práci v lese. Pokračovat bude kvalifikace králičího hopu a stěžejní program na závodišti obstarají Dožínky, které startují v 10 hodin. Děti se mohou těšit na živá hospodářská zvířata a ukázku zemědělské techniky. Další zajímavou aktivitou budou šlapací a elektrické traktůrky, skákací hrad, lukostřelba a dílničky. Symbolické předání dožínkových věnců a vystoupení folklórního souboru Radost je naplánováno na 12.30 hodin, poté začne loutková Vodnická pohádka. Program na pódiu bude protkán řadou soutěží o ceny a také písničkami v podání Františka Čermáka a choceňské skupiny Kapka. Jako hlavní host letošních okresních dožínek vystoupí ve 14.30 hodin zpěvák Bohuš Matuš. Zábavným zpestřením budou opět soutěže o předuzené kýty na elektrickém býkovi, o nej..dojiče/dojičku a kvízová soutěž. Špičkové občerstvení zajišťuje Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti a účastníci potravinářské soutěže MLS Pardubického kraje.

Základní vstupné na sobotní Koně v akci činí 150 Kč, zlevněné vstupné pro děti a seniory 80 Kč, rodinné vstupné 400 Kč, děti do 10 let zdarma. V neděli je vstup zdarma.

Retro městečko

KDY: 10. a 11. září

KDE: Pardubice



Víkend plný tradic, zábavy a informací o průmyslu a bezpečnosti státu slibují organizátoři Retroměstečka. Uskuteční se 10. a 11. září v bývalých kasárnách T. G. Masaryka v Pardubicích. Těšit se můžete na auto a moto veterány, tankovou arénu, staré a dobové hračky, předměty i různou techniku a zajímavosti "Made in Czechoslovakia". Návštěvníci se v areálu pohybují samostatně, techniku si mohou osahat, svézt se. Pro děti probíhá akce Superbojovka s Retráčkem o zajímavé ceny. Areál se otevře po oba dny v 9 hodin, program je připraven do cca 16.30. V sobotu se koná i večerní program, a to zábava Retrotéka a vodní ohňostroj. Vstupné na místě: děti do 150 cm výšky vstup zdarma, dospělí a všichni nad 150 cm 200 Kč, rodinná 500 Kč, sleva pro seniory 65+.

Nachmelené mlýny

KDY: 10. a 11. září

KDE: Pardubice

Čtvrtý ročník pivního festivalu Nachmelené mlýny se koná v sobotu od 11 do 22 hodin v areálu letního kina u Wonkova mostu v Pardubicích. Představí se téměř 20 řemeslných a lokálních pivovarů. Nebude chybět bohaté občerstvení, hudební a doprovodný program. Vstupné na místě 130 korun.

Benefiční festiválek

KDY: 11. září

KDE: Pardubice



5. ročník Benefičního festiválku se koná v neděli ve Starých Čívicích. Program začne ve 13 hodin v Siesta resortu (zámeček). Vystoupí Mixle v piksle a písničkáři Pekař a Pokáč. Vstupné dobrovolné, celý výtěžek z akce dostanou hendikepované děti.

Přednáška v muzeu

KDY: 10. září

KDE: Rosice nad Labem

V rámci Dnů evropského dědictví připravilo na tuto sobotu železniční muzeum Rosice nad Labem přednášku o historii kolejových vozidel. Začíná ve 13 hodin a bude věnována významu, vzniku a rozvoji motorových vozů v Československu. Vzhledem ke stále nouzovému chodu muzea kvůli přestavbě nádraží, kdy je otevřeno v čase 10 až 15.30 hodin, bude přednáška situována uvnitř stávající expozice. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

Fashion Day

KDY: 9. září

KDE: Pardubice



V pátek se od 18 hodin koná Fashion Day - čtvrtý ročník módního večera v prostorách Machoňovy pasáže v Pardubicích. Letos budou k vidění modely značek: Jiřina Tauchmanová - Fashion & Glass Designer, Eldin, Misamo, Aria. Zazpívá Elvis a návrhářka Jiřina Tauchmanová otevře výstavu svých sklářských výrobků.