Máme pro vás pravidelnou várku tipů na zábavu v Pardubickém kraji. Opět nás čeká prodloužený víkend, k sobotě a neděli se přidá ještě státní svátek 8. května.

Vítání ptačího zpěvu se koná v sobotu v Pardubicích. | Foto: Východočeské muzeum

PARDUBICKO

Vítání ptačího zpěvu

Kdy: 6. května

Kde: sraz u zámku, Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ornitologická vycházka Vítání ptačího zpěvu se uskuteční v sobotu 6. května od 7 do 11 hodin v Pardubicích.

Účastníci se vydají na procházku pardubickými parky podél Chrudimky k bývalému vojenskému cvičišti Červeňák. Cestou budou určovat ptačí druhy nejen podle vzhledu, ale i na základě jejich druhově typického zpěvu. Když bude vhodné počasí, bude součástí i ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Vycházka je zdarma, sraz účastníků je v sedm hodin ráno před bránou pardubického zámku.

U zámku uvidíte Mizející svět. Ojedinělé záběry jsou vykoupeny hodinami útrap

Jaké odění, takové uctění s etnografem

Kdy: 7. května

Kde: Pardubice

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Fascinuje vás historie oblékání? Máte rádi tradiční lidovou kulturu a lidové kroje zvláště? V neděli 7. května budete mít jedinečnou příležitost prohlédnout si výstavu o krojích na pardubickém zámku přímo s etnografem Janem Kučou. Komentovaná prohlídka výstavy Jaké odění, takové uctění začíná ve 14 hodin. Vstupenky se prodávají na místě nebo online. Výstava dává nahlédnout do šatníků východočeských venkovanů, jejichž sukně, košile, čepce, šátky nebo živůtky už dávno zmizely z povědomí lidí.

FOTO: Je to krása. Hedvábí, pentle a nákladné výšivky zdobily selské dcerky

Program ve hvězdárně

Kdy: 6. a 7. května od 10 do 20 hodin

Kde: Pardubice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Víkendová část festivalu Multikulturní týden v Pardubicích nabídne i celodenní program pro rodiny s dětmi ve Hvězdárně barona Artura Krause v Pardubicích. Ve dnech 6. a 7. května se každou celou hodinu od 10 do 20 hodin uskuteční virtuální výprava do kosmického prostoru. Navštívíte planety Sluneční soustavy, podíváte se k mlhovinám, hvězdokupám a navštívíte i objekty tak exotické, jako jsou černé díry či pulsary.

Součástí programu bude i výtvarná dílna Namaluj si svoji planetu.

Vrchol festivalu: Příhrádek oživí Multikulturní jarmark. Nabídne exotiku

Cross Country Koroka

Kdy: 8. května

Kde: Pardubice

Za kolik: základní vstupné 150 Kč

Proč přijít: Po zahajovacím mítinku s rovinovými dostihy a dostihy přes proutěné překážky startuje na závodišti v Pardubicích také crossová sezóna. V tradičním termínu 8. května je na programu osm dostihů. Start prvního dostihu je plánován ve 13.00 hodin.

ORLICKO

Majáles 2023 Ústí nad Orlicí

Kdy: pátek 5. května od 13.00

Kde: Ústí nad Orlicí, park Kocianka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Studentský parlament organizuje Majáles! Oslavy příchodu jara a studentského života. Přijď i ty!

Canicross Bukovka 2023

Kdy: sobota 6. května od 12.00

Kde: Červenovodské sedlo, Červená Voda

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Zveme Vás na 1. ročník závodů na Bukové hoře, chystáme dvě trasy SHORT cca 4 km a MID 8,5 km. Trať závodu vede po lesních cestách v okolí Bukové hory. Trasy se mohou ještě změnit v závislosti na lesních pracích.

CHRUDIMSKO

Bohemia Apetit Fest 2023

Kdy: sobota 6. května od 11.00

Kde: Klášterní zahrady, Chrudim

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 2.ročník gastro festivalu v Chrudimi. Můžete se těšit na street food speciality, rozmanité dezerty a nápoje. A nebudou letos chybět křupaví červíci nebo třeba ústřice.

Běh přes Žulovku 2023

Kdy: sobota 6. května od 9.00

Kde: Koupaliště Skuteč

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: K příležitosti nově vzniklé sbírky na výstavbu nové skautské klubovny ve Skutči jsme se rozhodli uspořádat společně se ZŠ Komenského skautský běh pro veřejnost. Akce se uskuteční dne 6. května 2023 na koupališti ve Skutči a trasa povede přes malebnou žulovou stezku Horkami.

SVITAVSKO

Pekelné Guláše 2023

Kdy: sobota 6. května od 10.00

Kde: Občerstvení v Pekle, Moravská Třebová

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po pauze se opět můžete těšit na soutěž ve vaření kotlíkového guláše na výletním místě v lesích u Moravské Třebové. Těšit se můžete na živou hudbu, pivo z místního pivovaru a jedinečnou atmosféru.

Popelka Nazaretská

Kdy: pátek 5. května od 18.00

Kde: Kostel sv. Jakuba Staršího, Městečko Trnávka

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Zveme Vás na literárně – hudební pásmo Popelka Nazaretská, který pořádá Nadační fond při kostele sv. Jakuba v Městečku Trnávce v pátek 5. května v 18 hodin. Recitace - Jana Mandlová, hraje a zpívá - Komorní sbor Rákos ze Svitav a jejich přátelé.