Svahy na Dolní Moravě zasypal sníh. První lyžaři už brázdí sjezdovky. Projeďte si 10 kilometrů dlouhých upravovaných sjezdovek. Díky zasněžovacím zařízením není o sníh na tratích nikdy nouze. Děti mají k dispozici speciální lyžařskou školičku nebo Mamutíkův klubík, který funguje jako zábavná lyžařská přípravka pro nejmenší. Specialitou letošní zimy je večerní lyžování, při němž si užijete jízdu pod hvězdným nebem, a to na sjezdovce Kamila, která se nachází přímo naproti Wellness hotelu Vista.

Až si budete chtít od lyžování na chvíli odpočinout, vydejte se na Stezku v oblacích, která se v zimě halí do mrazivých krajek a odhaluje dechberoucí horské výhledy. Sjeďte do údolí na Mamutí horské dráze, která i v zimě nabízí 3 kilometry dlouhou adrenalinovou jízdu. Vyšlápněte si na sněžnicích nebo na běžkách či skialpech. A nelamte si hlavu s vybavením – o něj se případně postarají vybavené půjčovny.

Na deštenské Martě začala lyžovačka

KDY: v těchto dnech

KDE: Deštné v Orlických horách



Ve středu 15. prosince zahájilo provoz Skicentrum v Deštném v Orlických horách, zatím na modré sjezdovce Marta. Půjčovna a servis jsou otevřeny od 8 do 16 hodin. Lyžařská škola začne fungovat o víkendu. Už několik dní se lyžuje na Šerlišském Mlýnu, v Říčkách a v Olešnici v Orlických horách. Od 25. prosince plánuje otevřít Ski centrum Zdobnice. Pokud podmínky dovolí, už o den později se můžete vypravit na lyže do Černé Vody a od 27. prosince do Bartošovic v Orlických horách. Nadále se upravují i běžecké tratě, o nadcházejícím víkendu už by mělo být zprovozněno osvětlení ve Ski aréně v Orlickém Záhoří.

Bartošovický Kopeček se ponořil vánoční atmosféry

KDY: v těchto dnech

KDE: Bartošovice v Orlických horách

Na prodloužený vánoční prodej nyní každý víkend až do vánočních svátků láká Kopeček s chráněnými dílnami sdružení Neratov v Bartošovicích v Orlických horách. Zdejší obchůdek nabízí spoustu dekorace, i té vánoční. A nechybí ani řemeslné ukázky v podání pletařského umění Petra Zámečníka.

Historické betlémy míří do Letohradu. K vidění budou i skvosty staré 200 let

KDY: od 18. prosince

KDE: Letohrad



Již skoro před dvěma lety, roce 2019, připravili v Muzeu řemesel v Letohradě nový výstavní prostor, kde následně umístili všechny historické betlémy, které sběratel a majitel muzea Pavel Tacl za 20 let pořádání Vánočních výstav posháněl. Přestože se vše včas podařilo dokončit, nemohla být expozice bohužel kvůli loňským vánočním covidovým opatřením otevřena. Pokud se letos dosavadní opatření nezpřísní, bude unikátní výstava od 18. prosince do konce roku otevřena.



Výstava by měla být otevřena v areálu Muzea řemesel v Letohradě od 18. do 31. prosince 2021, v čase od 10.00 do 17.00 hodin, s výjimkou zavíracích dnů muzea (24. a 25. prosince). K případné návštěvě je vhodné využít i dopoledních hodin, aby v odpolední špičce nedocházelo z hlediska povoleného počtu návštěvníků k nějakým omezením.

Jiří Knapovský - nejen betlémář

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Výstava o Jiřím Knapovském - mimořádném ústeckém betlémáři, ochotnickém herci, moderátorovi, kováři, loutkáři, řezbáři - je k vidění v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Zpřístupněna je také expozice lidových malovaných betlémů. Ke zhlédnutí se zde nachází téměř šestimetrový vánoční betlém, dále betlém tříkrálový a dva neobvyklé betlémy, tedy hromniční a postní. Otevřeno je v úterý až v pátek: 9:00-11:30, 12:30-17:00 hod. V sobotu, v neděli a o svátcích: 13:30 - 17:00 hod. K vidění do 16. ledna.

Fotokluby vystavují v Malé scéně

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Do konce letošního roku můžete v Malé scéně navštívit výstavu fotografií členů fotoklubů OKO a OBIEKTYw z partnerské polské Bystřice Kladské. Výstava přestavuje tvorbu obou fotoklubů se společnými setkání v letech 2019 a 2021.

Ve znamení dvou měčů

KDY: v těchto dnech

KDE: www.vcm.cz

Východočeské muzeum Pardubice zve na virtuální výstavu věnovanou míšeňskému porcelánu nazvanou Ve znamení dvou mečů. Pravého míšeňského porcelánu spravuje muzeum několik desítek kusů. Zastoupeny jsou všechny hlavní typy předmětů tvořících nabídku míšeňské porcelánky, na prvním místě stolní nádobí, ale i typické porcelánové figurky, svícny a hodiny. Na webové výstavě uvidí návštěvníci také kuriozity, například pohled do obchodu veronského lékárníka Francesca Calzolariho, jemuž vévodí monumentální orientální vázy. Úžas budí i velký sál Japonského paláce v Drážďanech – vizualizace nerealizované podoby interiéru, jemuž měla dominovat porcelánová výzdoba. Více na www.vcm.cz, kde najdete Museum virtualis s webovými výstavami a zábavou.

Půjdem spolu do Betléma

KDY: v těchto dnech

KDE: Choceň



Výstava Orlického muzea Půjdem spolu do Betléma představuje nejen klasické ústecké papírové a vyřezávané králické betlémy, ale také netradiční novodobé betlémy zapůjčené od místních sběratelů. Vše doplňují krásně nazdobené stromky od dětí z choceňských školek. Přijďte nasát vánoční atmosféru. Výstava trvá po celý měsíc. Otevřeno vždy od 9 do 17 hodin.

Muzeum ozdobila výstava betlémů

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová

Expozice v Mětském muzeu Česká Třebová s názvem Vůně Vánoc ukazuje zajímavé betlémové celky ze sbírky českotřebovského muzea, doplněna je i o téma pečení vánočního cukroví. Výstava potrvá do neděle 2. ledna 2022 .