Festival místních kapel je první akcí z nového projektu „umíme …“, který má za cíl ukázat, že na Králicku žijí šikovní lidé, kteří umí. Během sobotního odpoledne až večera se na jevišti velkého sálu Klubu Na Střelnici v Králíkách vystřídá 7 kapel různých hudebních žánrů. Událost odstartuje ve 14 hodin, vstupné 100 korun, zlevněné 50 korun, občerstvení nebude chybět.

Oustecký salon v režii výtvarníků

KDY: do 23. října

KDE: Ústí nad Orlicí



Vernisáží byl zahájen již 24. ročník tradiční výstavy Oustecký salon 2022. Výstavu pořádá městské muzeum a úspěšně navazuje na stejnojmennou výstavu, kterou mnoho let pořádal Klub přátel umění. V Galerii pod radnicí svou tvorbu vystavuje na 40 převážně amatérských tvůrců a umělců. Vystaveno je okolo sta prací, mezi kterými nechybí malby, kresby, fotografie, perokresby, koláže, kovaná plastika a řada dalších technik. Výstavu můžete v orlickoústecké galerii navštívit do 23. října.

Do České Třebové vlakem

KDY: po celý říjen

KDE: Česká Třebová

Jevem pro Českou Třebovou z nejtypičtějších je bezesporu železnice. Expozice Městského muzea Česká Třebová věnovaná právě tomuto typu dopravy chce návštěvníkovi představit fenomén cestování železnicí od poloviny 19. století s důrazem na období první československé republiky. Návštěvník zde může poznat železniční historii habsburského soustátí vůbec, seznámit se s proměnami českotřebovského nádraží, ale také poznat železnici 20. let minulého století z pozice jejího uživatele, tedy běžného cestujícího. K nejpřitažlivějším exponátům náleží detailní model českotřebovského nádraží i s pohyblivými vlakovými soupravami, zařízená výdejna lístků a zejména část vagónu pro osobní dopravu ze 40. let 20. století, do které lze vejít, posedět a dokonce přímo v kupé zhlédnout několik dokumentárních filmů s železniční tematikou.

Automobil dříve a dnes

KDY: po celý říjen

KDE: Vysoké Mýto



Výstava Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Automobil dříve a dnes je určena pro návštěvníky všech věkových kategorií a představí jednotlivé díly automobilu. Expozice seznamuje s historickou i současnou konstrukcí karoserií automobilů a pokrokem při jejich výrobě. Vše začalo kočárem, do kterého byl vsazen spalovací motor, a tak vznikl první automobil. Postupným vývojem se konstrukce vozidel měnila z automobilů kočárových typů přes oplechovanou výdřevu připevněnou na šasi až po dnešní samonosnou karoserii. Dále se můžete dozvědět, jak funguje spalovací motor, převodovka či řízení.

Nový okruh: Pernštejnská rezidence

KDY: po celý říjen

KDE: Pardubice

Na zámku v Pardubicích je přístupný nový prohlídkový okruh nazvaný Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Strhujícím a neotřelým způsobem v něm ožívá příběh pardubického šlechtického sídla, jehož hlavní dějství rámují léta 1491 a 1560, kdy ve městě působili páni z Pernštejna. V pěti tematických částech a v autentických kulisách dochované architektury provede návštěvníky historicky nejhodnotnějšími částmi národní kulturní památky Zámek Pardubice, a to i místy, která byla doposud nepřístupná. Návštěvníci uvidí například podlahovou historickou mapu se skleněnými stélami na místech významných sídel Pernštejnů, zhlédnou také rodovou galerii, model města a přilehlého okolí oživený videomappingem. Součástí okruhu jsou i mohutné valy a hradby, které v sobě uzavíraly i mimořádně rozsáhlé zbrojní sklady. Okruh si návštěvníci mohou projít samostatně nebo s průvodcem. Otevřeno je každý den kromě pondělí, od 10 do 18 hodin. Vstupné je 220 korun, snížené 110 korun.

Rychnovskou osmičku bude moderovat Martin Růža

KDY: 7. až 9. října

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Soutěž neprofesionálních filmů a filmů studentů filmových škol s mezinárodní účastí Rychnovská osmička se uskuteční od 7. do 9. října. 64. ročníkem festivalu amatérského filmu bude provázet zpěvák a moderátor Martin Růža. Rychnovská osmička je mezinárodní soutěž neprofesionálních filmů s více než šedesátiletou tradicí. Žánrově událost není omezena. Mezi soutěžní kategorie patří dokumenty, reportáže, hrané a animované filmy.