Kam o víkendu? Přinášíme vám pravidelný přehled kulturních akcí v Pardubickém kraji.

Jaro už klepe na dveře. Víkend si můžete zpříjemnit výrobou jarních dekorací, nebo fotografováním prvních jarních květin. | Foto: Hana Bedzírová

PARDUBICKO

Tvoření jarních věnců - kreativní kurz

Kdy: sobota 12. března od 10.00

Kde: Ateliér Kreativní Brabec, Lázně Bohdaneč

Za kolik: 1499 korun

Proč přijít: Jste milovníci jarních dekorací? Pojďte si společně vytvořit jarní věnce. Vybereme si z několika základů – slaměného, dřevěného, kovového a dozdobíme jej podle vlastní fantazie z živých, umělých i sušených květin a dalších detailů, které náš pracovní stůl k tvorbě nabídne.

Pravidelné "Latino dance classes"

Kdy: pátek 10. března od 18.00

Kde: Barona Café, Zámek Pardubice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přijďte sami, se svou polovičkou či kamarády. Nechte se lektory Jeffem a Angelicou přenést do Latinské Ameriky, rozvlňte tělo při salse, bachatě, merengue nebo jiném ze spousty latinskoamerických tanců.

Fotografický kurz pro začátečníky

Kdy: neděle 12. března od 9.00

Kde: Teplého 1398, Pardubice

Za kolik: 1200 korun

Proč přijít: Chcete lépe pochopit jednotlivé parametry fotoaparátu, k čemu slouží, jak vám mohou pomoci zlepšit výslednou fotografii? Přijďte načerpat novou inspiraci. Zaměříme se a povíme si něco o těchto tématech: základní ovládací prvky fotoaparátu a jak nastavení ovlivňují výslednou fotografii aneb proč je lepší vyhnout se automatickému režimu a další.

Jarní rukodělný jarmark

Kdy: sobota 11. března od 9.00

Kde: Sokolovna, Dolní Roveň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Srdečně vás zveme na druhý jarmark v Dolní Rovni. Těšit se můžete na háčkované dekorace, šperky, macrame, květinové dekorace, dámskou a dětskou módu, sladké dobroty, specialfood, bylinky, tombolu, keramiku, patchwork, dílničky pro děti a spoustu dalšího.

ORLICKO

Taneční odpoledne s Malým tanečním orchestrem

Kdy: neděle 12. března od 14.00

Kde: Kulturní centrum, Česká Třebová

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Taneční odpoledne s Malým tanečním orchestrem Česká Třebová proběhne v neděli 12. března od 14. hodin v Malém sálu Kulturního centra Česká Třebová.

Plaváček

Kdy: neděle 12. března od 15.00

Kde: Divadeliér, Vysoké Mýto

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Jestli jste nestihli premiéru Plaváčka, nezoufejte, srdečně vás zveme na reprízu. Veselá pohádka divadla Di o tom, že osud je silnější člověka.

CHRUDIMSKO

11. Mistrovství ČR v králičím hopu

Kdy: sobota 11. března od 8.00

Kde: Sportovní hala, Hlinsko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Mistrovství České republiky v králičím hopu je nejprestižnější událost sezony. Nejlepší králíci a vodiči z celé ČR se utkají v sobotu 11. března v Hlinsku ve 4 disciplínách - v rovinné dráze, parkuru, skoku vysokém a dalekém. Vítězové se stanou Mistry ČR pro rok 2023.

Letem světem červeným

Kdy: sobota 11. března od 19.00

Kde: Chrudimská Šatlava, Chrudim

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Přijměte pozvání na další akci milovníků vína. Tentokrát letem světem ochutnáme lahodnou chuť červeného vína. Čeká nás nejen Francie, jižní Afrika, ale také třeba Slovinsko.

SVITAVSKO

Roots Camp Vysočina

Kdy: pátek 10. března od 16.00

Kde: Hájovna Samota, Lubná

Za kolik: 3790 korun

Proč přijít: V zimě se na hory většinou jezdí lyžovat. My tam pojedeme veslovat. Minulé kempy byly zaměřené na to, abyste si společně pořádně zamakali a užili si trénink v jiném prostředí, než je jen gym. Na ten následující se organizátoři rozhodli to posunout zase o kousek dál, zaměřit se na jednu oblast a investovat čas strávený na kempu do toho, abyste se něco nového naučili a zlepšili se.

Jan Bendig ve Svitavách

Kdy: sobota 11. března od 17.00

Kde: Lidové divadlo, Svitavy

Za kolik: na místě 300 korun

Proč přijít: Jan Bendig přijede 11. března do Svitav na velký koncert do Lidového divadla. Omezený počet vstupenek. Děti do 15 let mohou na koncert pouze v doprovodu dospělé osoby se zakoupenou vstupenkou.