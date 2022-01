Výstava Krásná práce plná keramiky, krajky i skla KDY: do 23. ledna KDE: Lanškroun

Na výstavě v Městském muzeu Lanškroun uvidíte zajímavou, kvalitní užitnou a dekorativní keramiku Evy Iky Anderlové z Bystřece známou z galerie Napoli, práce z proutí držitelky ocenění "Nositel tradic" Aleny Bukvové z Lanškrouna nebo štípané hračky ze soustruženého bloku dalšího oceněného "Nositele tradic" Ladislava Chládka z nedalekých Výprachtic. Kouzlo jemných linií uměleckého řemesla v rytém skle z letohradské galerie Ivko prezentuje Ivana Majvaldová. Křehkou krásu paličkované krajky v muzeu vystavuje výtvarnice Hana Kozubová z Horního Třešňovce. Expozici dotváří zvykoslovné figurky z šustí a další výrobky Aleny Tschöpové z Letohradu, které letos obohatily i muzejní sbírky. K vidění je také nový betlém ze soustružených dřevěných figurek z dílny Zdeňka Bukáčka z Krouny, dalšího oceněného "Nositele tradic". Nabídku výstavy rozšířuje i krásná ručně malovaná užitná keramika z pražské dílny Valerie a Vanda, známá milovníkům tohoto řemesla po celé republice.

Paloučky Jany Krejzové

KDY: do 30. ledna

KDE: Lanškroun



Kulturní centrum Lanškroun a Městské muzeum Lanškroun zvou na výstavu Jany Krejzové z Újezdce u Litomyšle, která vznikla přímo pro Multifunkční centrum LArt Lanškroun a potrvá do 30. ledna. Prezentovány jsou ideové celky, a to ve složení: instalace ze segmentů porcelánu na plexiskle, samostatné objekty z neglazovaného porcelánu, závěsné boxy a porcelánové objekty adjustované na smaltované podložce. Jednotlivé materiálové celky mají společné téma: místa, krajinu, její struktury –paloučky, staré loučky, jako pradávná místa v hlubokých lesích, místa nasycení i spočinutí. Staré loučky – paloučky nejsou náhodou. Na dohled autorčina ateliéru je legendami opředený Růžový palouček, místo porostlé pětilistou růží stepní, paloučkovou.



Vizuální umělkyně Jana Krejzová se ve své tvorbě převážně zaměřuje na alternativní práci s hlínou a způsoby pálení upřednostňující dotyky otevřeného ohně. Z nejrůznějších hliněných segmentů, pálených i nepálených, vytváří pozoruhodné objekty. Autorčin přístup patří k principiálně jednoduchým, avšak detailně prožitým a promyšleným. Vytváří side specific projekty prolínající vnímání vibrací místa s artefakty hliněného, textilního i papírového charakteru v mimořádně citlivých instalacích, které fotograficky dokumentuje.

V Malé scéně začala výstava k výročí Skiinterkriteria

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Skiinterkriterium, mezinárodní závod žactva ve sjezdovém lyžování, slaví výročí. Letos se pojede již jeho šedesátý ročník. V Malé scéně v Ústí nad Orlicí byla při této příležitosti ve středu 5. ledna otevřena výstava mapující historii této unikátní sportovní akce. K vidění jsou fotografie i dobové předměty. Součástí vernisáže bylo také promítání dvou filmů o počátcích lyžování v Ústí nad Orlicí a Říčkách v Orlických horách.

Skiinterkriterium se každoročně koná ve Ski centru Říčky v Orlických horách. Jedná se o největší a nejvýznamnější mezinárodní závod žactva v disciplínách slalom a obří slalom, kterého se účastní okolo 200 závodníků prakticky z celého světa. V předchozích letech se na černé sjezdovce představila řada závodníků, kteří později sbírali nejvyšší umístění v rámci světového poháru, mistrovství světa nebo dokonce olympiád. Za všechny můžeme jmenovat například sourozence Kosteličovi, Šárku Strachovou, Ondřeje Banka, Petru Vlhovou nebo hvězdu Ester Ledeckou.

Jiří Knapovský a jeho svět originálních betlémů

KDY: do 16. ledna

KDE: Ústí nad Orlicí



Výstava o Jiřím Knapovském – mimořádném ústeckém betlémáři, ochotnickém herci, moderátorovi, kováři, loutkáři, řezbáři – je k vidění v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Zpřístupněna je také expozice lidových malovaných betlémů. Ke zhlédnutí se zde nachází téměř šestimetrový vánoční betlém, dále betlém tříkrálový a dva neobvyklé betlémy, tedy hromniční a postní. Otevřeno je v úterý až v pátek: 9:00-11:30, 12:30-17:00 hod. V sobotu, v neděli a o svátcích: 13:30 – 17:00. K vidění do 16. ledna.

Svět andělů a víl

KDY: do 15. ledna

KDE: Vysoké Mýto

Městská knihovna ve Vysokém Mýtě hostí výstavu s názvem Andělé Vlasty Dvořákové. Amatérská výtvarnice Vlasta Dvořáková se narodila v Chrudimi a své dětství strávila na Chrudimsku ve vesnici Bylany. Nyní pracuje ve Vysokém Mýtě jako pánská kadeřnice. O svém životním koníčku sama říká: „K malování jsem měla blízko už od mala a vždy jsem měla po ruce pastelky a skicák. Ráda bych vás prostřednictvím této výstavy provedla světem andělek, andělů a víl, které mám moc ráda. Obzvláště v této technické době je krásné se vrátit do dětství a popustit uzdu fantazii dětského světa".

Kámen v mnoha podobách

KDY: dlouhodobá expozice

KDE: Zámrsk



Prodejní dlouhodobá expozice sbírkových minerálů, fosílií, výrobků z kamene, magických šperků, ametystů, trilobitů malých i obrovských a originálních doplňků do domácnosti i na zahradu nasbíraných z celého světa. To vás čeká v Zámrsku v Nové Vsi 35 na Orlickoústecku. Zajímavá výstava věnující se světu kamenů obsahuje malé kameny různých druhů, ale také třeba velké fosílie.



Trilobiti jsou pravděpodobně nejoblíbenější skupinou mezi sběrateli fosilií. Jedná se o vyhynulé členovce, vyznačující se typickým tvarem těla, složeným z hlavy, tělní a ocasní části, které jsou tvořeny třemi laloky (odtud název trilobitomorpha – trojlaloční). Tělo bylo kryté mineralizovanou vnější schránkou, kterou v průběhu života svlékali a nahrazovali novou, větší. Trilobiti žili v prvohorních mořích v těsné blízkosti dna, kde se živili buďto detritem, nebo napadali jiné trilobity.



Velmi zajímavým skvostem expozice je také ojedinělý drahokam záhněda za milion a půl korun. Tento drahý kámen je často vyhledáván pro svoji tmavě hnědou barvu. Tmavě hnědá až černá, téměř neprůsvitná odrůda křemene se nazývá morion.



Vstup stojí 35 korun, avšak pokud si něco koupíte, vstupné neplatíte. Malé kamínky se pohybují do 100 korun.