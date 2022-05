Po dvou zrušených ročnících oblíbené turistické akce Přes tři hrady se konečně její fanoušci tuto sobotu - 7. května dočkají. Vydat se budou moci přes Sopotnici, Potštejn i Žampach.

Kvůli akci pojede i více autobusů. Linka 250 pro tuto příležitost posílí, a to o spoje s odjezdem v 8.05, 8.35, 9.05, 10.05, ve 13.00, 14.00, v 15.10 a 17.10 o železniční stanice v Rychnově nad Kněžnou do Sopotnice. Dále pak v 8.17, 8.47, 9.17 a 10.17 z Vamberka do Sopotnice a ve 13.30, 14.30, 15.40 a 17.40 ze Sopotnice do do Vamberka a Rychnova nad Kněžnou. Odjezdy ze Sopotnice do Rychnova (mimo Vamberk) posílí spoje v 8.35, 9.10, 9.35 a v 10.35.

Městská galerie otevírá novou výstavu

KDY: od 6. května

KDE: Vysoké Mýto



Městská galerie ve Vysokém Mýtě v pátek 6. května v 17 hodin zahájí výstavu s názvem Poslední. Ta představí průřez tvorbou vysokomýtského rodáka Ctirada Doubka, plukovníka ve výslužbě. Jeho celoživotní inspirací se stala příroda, kromě klasické krajinomalby se pouštěl i do abstrakce. Oblíbenou technikou byly pastely a tempery. Výstava k 85. narozeninám autora je rozloučením s malováním, kterému se již nemůže kvůli špatnému zraku věnovat.

Výstava malířů se rozrostla o další vzácný exponát

KDY: do 29. května

KDE: Česká Třebová

V Městském muzeu Česká Třebová právě probíhá výstava Max Švabinský – Rudolf Vejrych. Malby, kresby, grafiky. Městské muzeum Česká Třebová spojilo své síly s Kulturním centrem Česká Třebová a společně připomíná 140. výročí narození Rudolfa Vejrychaa 60 let od úmrtí Švabinského. V průběhu expozice nabídl soukromý vlastník muzeu k vystavení další Švabinského dílo. Je jím nikdy nevystavená studie k oficiálnímu portrétu T. G. Masaryka z roku 1919. Výstava v Městském muzeu Česká Třebová a Kulturním centru Česká Třebová potrvá do neděle 29. května.

Expozice představuje průřez tvorbou Karla Jiskry

KDY: do 22. května

KDE: Vysoké Mýto



Turistickém informačním centru ve Vysokém Mýtě je ke zhlédnutí výstava fotografií vysokomýtského Karla Jiskry, který nedávno oslavil osmdesáté narozeniny. Karel Jiskra se po vojně stal členem fotokroužku Závodního klubu Karosa a dodnes je v něm činný. Jeho fotografie byly vystaveny na prestižních přehlídkách v Německu, Francii, Anglii, Belgii, Španělsku, Skotsku, Lichtenštejnsku.

Zámky můžete navštívit se slevou

KDY: sezona 2022

KDE: Rychnovsko

I letos spojily síly Zámek Častolovice, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Nový zámek Kostelec nad Orlicí a Zámek Doudleby nad Orlicí a společně lákají na novinky a slevy. Navštívíte-li kterýkoli ze čtyř zámků, získáte 10% slevu na prohlídky interiérů. Stačí si na pokladně vyžádat ke vstupence i návštěvnickou slevovou kartu. Akce platí po celou sezonu 2022 a sídla můžete navštívit v libovolném pořadí. Každé z uvedených sídel nabízí kromě prohlídek interiérů i něco navíc. Například v Častolovicích a v Kostelci se můžete projít anglickými parky, Rychnov okouzlí novými prostory.

Fotoklub vystavuje v Malé scéně

KDY: do 31. května

KDE: Ústí nad Orlicí



Ústecký Fotoklub OKO od 3. května vystavuje v Malé scéně fotografickou tvorbu svých členů za poslední rok. Vystaveno je na 7 desítek různých fotek. Fotoklub OKO má v současné době 12 aktivních členů, kteří se pravidelně účastní různých výstav a společných workshopů s kolegy z fotoklubu z polské Bystřice Kladské. Výstavu můžete v prostorách Malé scény navštívit do konce května.

Expozice věnovaná výročí popravy českých pánů

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí byla otevřena putovní venkovní výstava věnovaná době pobělohorské, jejíž důsledky se navždy zapsaly do dějin naší země. Na dvaceti obrazech, instalovaných v horní části náměstí na velkých panelech, se odvíjí důležité události naší historie 17. století.

Startuje velká letní soutěž Cyklopecky 2022

KDY: od 1. května

KDE: Královéhradecký a Pardubický kraj



Po roce opět začíná oblíbená soutěž Cyklopecky Východní Čechy 2022. Už počtvrté mohou cyklističtí nadšenci všech kategorií závodit o skvělé ceny. Letos na to mají dokonce víc času. Letošní ročník cyklistické soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2022 začal už 1. května, tedy o měsíc dříve než loni, a potrvá až do konce září. Připraveno je opět 15 různě náročných cyklotras v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, které vedou nádhernou přírodou a nabízí návštěvu mnoha turisticky zajímavých míst.



Pro zapojení se do soutěže je třeba nasbírat alespoň 5 razítek z různých tras do hrací karty. Hrací karta je společně s popisy tras součástí vandrovní knížky, která je k dostání v turistických informačních centrech Královéhradeckého a Pardubického kraje a na všech razítkovacích místech. Hrací karty lze také stáhnout na webu www.cyklopecky.info, kde se dozvíte i spoustu zajímavostí a podrobností k soutěži i k jednotlivým trasám. Abyste byli zapojeni do slosování o ceny, musíte odeslat vyplněnou kartu na uvedenou adresu na webu.



Hlavní cenou pro letošní ročník je horské kolo Kross v hodnotě 20 tisíc korun od společnosti BIKEMAX. Vyhrát ale můžete i vouchery na vícedenní pobyty ve východních Čechách, dárkové předměty jako cyklodoplňky nebo vstupenky do muzea nebo aquacentra. Soutěž organizuje Destinační společnost Východní Čechy ve spolupráci s Královéhradeckou krajskou centrálou cestovního ruchu, Pardubickým a Královéhradeckým krajem a oblastními destinačními managementy obou krajů.