Deštné v Orlických horách ožije o prvním únorovém víkendu již 20. Orlickým půlmaratonem a 38. Orlickým maratonem. Členitý terén dává závodníkům pořádně zabrat a jen těžko najdou místo, kde by si mohli dovolit trochu odpočinku. Ale právě podhorské louky zapadané sněhem a náročnější běžecké tratě jsou to, co závodníky nejvíce láká. Účastníci si mohou vybírat ze dvou naplánovaných tras, a to buď maratonských 40 kilometrů klasicky, či poloviční distance s menším převýšením klasicky i volně. Pro méně zdatné běžkaře je připravena méně obtížná trasa – 10 kilometrů.

Kraličák přivítá noční skialpový závod

KDY: 5. února

KDE: horský areál Kraličák



V sobotu 5. února se v horském areálu Kraličák uskuteční již pátý ročník Rock Point Skialp and Ski race. Sportovní akci pro děti i dospělé v nádherném prostředí východního úbočí Králického Sněžníku s výhledem na celé Jeseníky zakončí unikátní noční skialpový závod mužů a žen, který začíná a končí ve Stříbrnicích. Celodenní program zahrnuje testování skialpového vybavení, testování sjezdových lyží a závody ve slalomu pro malé a velké závodníky. Návštěvníci si budou moci také vyzkoušet práci s lavinovými vyhledávači. To vše v příjemném prostředí plném sněhu, s hudbou, soutěžemi a moderováním celého dne. Další informace a online registrace do závodu na webu: www.skialpandskirace.cz

Galerie zahájí první letošní výstavu

KDY: 4. února

KDE: Vysoké Mýto

V pátek 4. února si od 17 hodin budete moci v Městské galerii Vysoké Mýto prohlédnout obrazy Zdeňka Sejčka, nejstaršího člena Unie výtvarných umělců Pardubického kraje, který v prosinci oslavil 95. narozeniny. U Zdeňka Sejčka je obdivuhodné jeho celoživotní pracovní nasazení, kromě toho, že maloval a kreslil, učil a věnoval se rovněž badatelské činnosti. Vydal také dvě obsáhlé knihy o Jindřichu Pruchovi, na jehož tvorbu je zřejmě největším odborníkem v Česku. Velmi dobře je kunsthistoriky hodnocena rovněž publikace o Antonínu Chittussim. Oba zmínění malíři měli vazbu na Ronov nad Doubravou, odkud právě Zdeněk Sejček pochází. Mimo to je podepsán pod další desítkou knih. Expozice bude v galerii ke zhlédnutí až do 13. března.

Brandýs nad Orlicí rozveselí masopust

KDY: 5. února

KDE: Brandýs nad Orlicí



Druhý ročník Brandýského masopustu je tu. Uskuteční se v sobotu 5. února od 14 do 17 hodin na náměstí. Těšit se můžete na rej masek, hráběcí tanec, bohaté občerstvení ve formě produktů z tradiční zabíjačky zajištěné SDH Brandýs nad Orlicí a průvod masek městem.

Zhlédněte černobílou tvorbu Libuše Schindlerové

KDY: od 1. února

KDE: Ústí nad Orlicí

Autorská výstava fotografií Libuše Schindlerové je od 1. února k vidění v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Výstava pojmenovaná „Rychlým krokem loňským rokem“ představuje tvorbu členky místního fotoklubu OKO v roce 2021. K vidění jsou fotografie v černobílém provedení a převážně se zaměřením na street foto a makro. Výstavu můžete navštívit vždy od úterý do pátku od 16 do 22 hodin a také při každé akci konané v Malé scéně.

Vše o včelařství se dozvíte v Hernychově vile

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



V Městském muzeu v Ústí nad Orlicí byla zahájena nová výstava věnovaná včelařství, nazvaná „Od žihadla k medu“. Muzeum návštěvníkům představuje včelařův rok, který má svá vlastní roční období. Vedle nynějších úlů nechybí také úly historické a prohlédnout si můžete řadu dalších včelařských pomůcek, nástrojů, ale i strojů. Výstava nabídne také možnost přivonět k vosku, zvážit si nástavek s rámečky plnými medu, prohlédnout mikroskopem včelu, anebo si vyzkoušet malý kvíz. Nevšední včelařskou podívanou můžete v Hernychově vile zhlédnout až do neděle 30. března.