Ve čtvrtek 3. listopadu zahájilo Východočeské muzeum v Pardubicích podzimní cyklus populárně naučných přírodopisných a cestopisných přednášek. Návštěvníky i tentokrát zavedou do nejrůznějších koutů zeměkoule, například do charismatického Švýcarska, dalekého Chile nebo tajuplného Íránu. Vstupné na jednu přednášku je 50 korun. Více na webu muzea.

Výtvarná soutěž recykluj a maluj

KDY: do 30. listopadu

KDE: Ústí nad Orlicí



Město Ústí nad Orlicí vyhlašuje výtvarnou soutěž pro jednotlivce i celé rodiny na téma třídění odpadu. Jejím smyslem je podpořit třídění odpadů v Ústí nad Orlicí a přispět ke snižování zátěže na životní prostředí. Soutěže se může zúčastnit a namalovat obrázek kdokoliv, jednotlivec i skupiny, otevřená je jakýmkoliv výtvarným technikám. U obrázků je požadován minimální formát A4, maximální A3. Své soutěžní příspěvky přineste do termínu uzávěrky soutěže do Turistického informačního centra města Ústí nad Orlicí (Sychrova 16, radnice), práce lze odevzdat i v Městské knihovně nebo v Domě dětí a mládeže Duha v Ústí nad Orlicí. Soutěžní příspěvek musí být na zadní straně označen jménem a příjmením autora a vybranou soutěžní kategorií, nezapomeňte připojit kontaktní údaje (telefon, e-mail), aby se v případě výhry s vámi mohli organizátoři spojit.

Kam na výlet? Naučná stezka se rozšířila o duchovní okruh

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

Duchovní okruh, stejně jako okruhy městský a přírodní, vybudovalo město Vysoké Mýto. Poutníky provede po místech v okolí města, která jsou spojena s církevními památkami a duchovními tradicemi. „Vede od vysokomýtské zvonice poutní cestou směrem do Knířova, z Knířova na Sedlec, Vraclav a zpátky do Vysokého Mýta,“ řekl Ondřej Halama, vedoucí odboru rozvoje města. Na obsahu jednotlivých zastavení spolupracovalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.

Nová hospoda láká na karneval i hody

KDY: 5. a 12. listopadu

KDE: Vamberk



Ve spolupráci hasičů Pekla a města Vamberka se podařilo zrekonstruovat sál Pekelské hospody. Již 5. listopadu od 15 hodin se na tomto novém sále můžete těšit na Halloweenský karneval a 12. listopadu večer na Pekelskou zvěřinovou zábavu.

Výstava kreseb Jaroslava Kerschbauma

KDY: do 30. listopadu

KDE: Žamberk

Jaroslav Kerschbaum zve na výstavu svých kreseb, které jsou k vidění v Turistickém informačním centru Žamberk až do 30. listopadu.

Výstava malovaných obrázků k Záhořským pohádkám

KDY: v těchto dnech

KDE: Orlické Záhoří



Expozici všech malovaných obrázků k Záhořským pohádkám můžete zhlédnout v kostele sv. Jana Křtitele dle provozní doby Turistického informačního centra v Orlickém Záhoří, září až duben pondělí až pátek 7.00 až 15.00 hodin.

Orlické muzeum láká na dvě výstavy

KDY: do 22. listopadu

KDE: Choceň

Orlické muzeum v Chocni připravilo pro návštěvníky od 5. října do 22. listopadu dvě zajímavé výstavy. První expozice se zaměřuje na Osudy rodiny Roubíčkových – na pozadí událostí holokaustu. Druhá výstava s názvem Kameny zmizelých pojednává o obětech holokaustu.

Hernychova vila otevřela nové výstavy

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Městské muzeum v Ústí nad Orlicí zve na nové expozice, a to Pernštejnské ženy a Evropa (6. října až 20. listopadu) a Hernychovy děti (6. října až 15. ledna). K dispozici je také několik virtuálních výstav, které naleznete na webu muzea.