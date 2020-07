Na parkovišti u restaurace U slona v Dolní Moravě bude v sobotu živo. Chystá se tu totiž VII. ročník Veterán srazu. Prezentace je od 8.30 hodin, v 10 hodin pak startuje hlavní závod „Soutěžní jízda za poznáním Králicka“, kde soutěžící ve veteránech vyrobených do roku 1990 pojedou trasu Dolní Morava, Horní Lipka, Heřmanice, Dolní Lipka, Králíky, Dolní Orlice, Hedeč, Červený Potok, Dolní Morava a po cestě bude připraveno několik stanovišť s plněním úkolů na trase. Odpoledne je pak od 14 hodin ještě připravena jízda zručnosti historických motocyklů a automobilů a živá hudba v podání kapely Swing Friends.

Tady Vary lákají do kin v okrese



V pátek 3. července začíná unikátní filmová přehlídka Tady Vary, která je tak trochu náhradou za odložený karlovarský filmový festival. Na Orlickoústecku se zapojila čtyři kina v Chocni, Jablonném nad Orlicí, Lanškrouně a Žamberku. Festival odstartuje v pátek ve 20 hodin australské drama Než skončí léto, v sobotu v 17 hodin bude pokračovat vítězným filmem ze Sundance Jalda, noc odpuštění a ve 20 hodin naváže film Luxor. I neděle nabídne dva filmy, a to od 17 hodin Mogul Mauglí a od 20 hodin Jsme jedné krve. Festival Tady Vary trvá do 11. července a celkem se v něm odehraje šestnáct filmů.

"Stará dáma" ožije promítáním



Ve staré výpravní budově na ústeckoorlickém nádraží, které se přezdívá „Stará dáma“, se v sobotu koná promítání na téma Modely vlaků. Od 11 hodin budou k vidění provozní modely vlaků z éry ČSD, od 13 hodin začíná samotné promítání. Akce trvá do 18 hodin, občerstvení je zajištěno.

TIPY DENÍKU z okolí:

Začíná Smetanova Litomyšl

V Litomyšli se ve čtvrtek zahajuje 62. ročník Smetanovy Litomyšle. Velkolepý festival si ale kvůli pandemii koronaviru v minulých měsících prošel změnou programu – místo operních představení a velkých orchestrálních koncertů pro zámecké nádvoří s tisícovkou diváků je festival sestaven z komorních koncertů. Zúčastnit se jich bude moci menší počet návštěvníků, ti si však užijí nádvoří litomyšlského zámku s výhledem na sgrafita a se skvělou akustikou bez jinak nutné konstrukce jeviště a tribuny. Výjimečně se dostanou i do exkluzivních míst, jakými jsou zámecké divadélko a kaple. „Vycházeli jsme z logiky, že když budou pořady pro méně lidí, musí jich být během jednoho dne více. Záměrem je, aby Litomyšl neztratila obvyklou festivalovou atmosféru,“ uvedl ředitel festivalu Jan Pikna.

Nedílnou součástí je i Smetanova výtvarná Litomyšl, která nabídne venkovní přehlídku umění. Výstava Plán B představí díla 12 českých umělců.

Program Smetanovy Litomyšle na tento víkend:

Pátek 3. 7.

17.00 Smetanův dům

Recitál Pavla Černocha

17.00 Zámecké divadélko

Bedřich & Fryderyk

20.00 Zámecké nádvoří

Crossover summer night



Sobota 4. 7.

11.00 Salet v zámecké zahradě

Mattinata s Radkem Baborákem

17.00 Zámecké divadélko

Bedřich & Fryderyk

20.00 Zámecké nádvoří

4 sóla pro pana Bacha



Neděle 5. 7.

11.00 Salet v zámecké zahradě

Mattinata s Radkem Baborákem

17.30 Piarist. chrám Nalezení sv. Kříže

Martinů voices

20.00 Zámecké nádvoří

Česká sinfonieta

22.30 Piarist. chrám Nalezení sv. Kříže

Nokturno Václavy Krejčí Houskové

Celý program najdete na www.smetanovalitomysl.cz.

Slavnost na Růžovém paloučku

Růžový palouček v Újezdci u Litomyšle v neděli od 14 hodin ožije tradiční slavností, kterou pořádá Spolek přátel Růžového paloučku jako připomínku loučení českých bratrů s vlastí před nuceným odchodem do ciziny. Na slavnosti v místě, kde rostou unikátní francouzské růže, promluví například hejtman Martin Netolický, farář Prokop Brož, s hudebním repertoárem pak vystoupí sólista Janáčkovy opery Národního divadla v Brně Roman Hoza a Hang Bai, absolvent JAMU za hudebního doprovodu Kostiantyna Tyshka, korepetitora Janáčkovy opery. Těšit se můžete také na koncert Cimbálové muziky Zádruha z Dolních Bojanovic.

Přehrada Pastviny na Divoké Orlici u Nekoře

Podnětem pro výstavbu přehrady Pastviny byly katastrofální povodně v povodí Orlice v letech 1840, 1846, 1862 a 1888. Projekt vypracovalo vodohospodářské oddělení Zemského výboru v Praze v letech 1926-1928. Převážná část stavební části vodního díla byla zadána firmě Ing. Miroslav Pažout, dodávku železných konstrukcí zajišťovaly firmy ČKD Praha, Škodovy závody Plzeň, Křižík Praha a výstavbu obloukového železobetonového mostu přes přehradní nádrž firma Ing. . J. V. Velflík v Praze. Výstavba proběhla v letech 1933 – 1938. Je to poslední vystavěná zděná hráz v České republice.

Rozhledna Suchý vrch

Nejvyšším bodem Bukovohorské hornatiny je dvouvrcholový protáhlý masiv Suchého vrchu (995 m. n. m.). Pod vrcholem, ve výšce 975 metrů, byla postavena stejnojmenná rozhledna, ze které je nádherný rozhled do širokého okolí, např. na Šerlich, Králický Sněžník, Kladsko, Hrubý Jeseník s Pradědem. Rozhledna byla původně stavěna jako vodárenská věž, která byla postavena v letech 1931-1932 podle návrhu architekta A. Patrmanna. Je betonová a její tvar připomíná hřib. Věž rozhledny je vysoká 33 m a na vyhlídkovou plošinu, která je výšce 22 metrů vede 130 schodů. V přízemí rozhledny je v provozu horská restaurace - bufet.

Klepáč - rozhledna Klepý

Jedno z geograficky nejzajímavějších míst našeho státu se nachází v masivu Králického Sněžníku, na česko-polské hranici. Jedná se o vrchol Klepý, který je rozvodím do trojice evropských moří. A právě na tomto vrcholu se tyčí rozhledna nazývaná také Klepáč. Dřevěná rozhledna, vybudovaná polskými investory, měří 28 m a je celoročně přístupná. V období sucha plní rozhledna funkci protipožární, kdy je využívána protipožárními hlídkami na ochranu okolních lesů.

Jiráskova horská cesta

Cesta, která spojuje nejkrásnější partie Orlických hor, byla vyznačena roku 1921 a pojmenována na počest spisovatele Aloise Jiráska. Během první republiky vzniklo na hřebenu Orlických hor množství turistických chat, z nichž řada slouží dodnes. Ve dvacátých letech vyrostla na Šerlichu Masarykova chata, na Suchém vrchu Kramářova chata u Zemské brány na Čiháku či Kašparova chata na Adamu.

Mamutí horská dráha na Dolní Moravě

Bobová dráha má celkovou délku přes 3 kilometry. Na trati si užijete 25 zatáček, otáčku 360° ve výšce 12 metrů nad zemí osmičkovou smyčku nebo podzemní tunel. Navíc se zhoupnete se na 4 parádních jumpech nad lesními cestami. Při jízdě na dráze mamutích rozměrů se sklonem až 30% vyvinete rychlost až 50 km/h, a to už je pořádná jízda.

Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka

Dělostřelecká tvrz Hůrka je unikátní vojensko-historická památka. Jedna z pěti dělostřeleckých tvrzí, které byly do září roku 1938 po stavební stránce dokončeny. Hůrka je komplexem pěti objektů, tzv. srubů (v nejvyšším stupni odolnosti), které propojuje hluboko pod zemským povrchem velmi rozsáhlý systém chodeb a sálů (celková délka 1,75 km). Bojové objekty tvrze byly naprosto bezpečné proti účinkům všech tehdy známých zbraní.

Rozhledna Andrlův chlum

Na kopci nad jihozápadní částí Ústí nad Orlicí stojí rozhledna Andrlův chlum. Na tomto místě stávaly dvě dřevěné rozhledny - první v letech 1905-1918 a druhá v letech 1943-1954. Obě zanikly a v roce 1996 zde byla postavena nová víceúčelová telekomunikační věž s rozhlednou v nadmořské výšce 559 m.

Orlickým cyklo & in-line královstvím

Trasa vede malebným údolím Podorlicka podél řeky Tichá Orlice z Chocně do Letohradu přes Ústí nad Orlicí. Je nenáročná, s minimálním převýšením, dlouhá 35 km, z velké části vhodná i pro in-line bruslaře. Trasa vede po značených cyklostezkách č. 4061 (Choceň – Brandýs nad Orlicí – Bezpráví – Klopoty – Kerhartice – Ústí nad Orlicí), č. 4048 (Ústí nad Orlicí – Dolní Libchavy – Černovír – Lanšperk – Hnátnice – Červená – Letohrad) a č. 4072 Letohrad – Kunčice - Orlice). Cyklostezky mají velmi kvalitní hladký povrch, jsou široké 2,5 – 3 metry a z převážné části vedou podél řeky Tiché Orlice ve stínu lesního porostu a v blízkosti železniční trati. Během výletu můžete navštívit přírodní labyrint v Brandýse nad Orlicí, aquapark v Ústí nad Orlicí nebo Muzeum řemesel v Letohradě.

Pravěká osada Křivolík

Rázovitý kraj Orlické pahorkatiny skrývá ve svých lesích Pravěkou osadu Křivolík nacházející se v blízkosti vesničky Kozlov u města Česká Třebová. Muzeum v živé přírodě je zároveň experimentálně archeologickým centrem.