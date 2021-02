Výlet za rozhlednou v srdci Orlických hor

KDY: kdykoliv

KDE: Velká Deštná

ZA KOLIK: zdarma

Velká Deštná je plochým hřbetem přibližně 3 km východně od Deštného v Orlických horách a zároveň je nejvyšší horou Orlických hor (1115 m n.m.), které se dříve říkalo Sedmihradská hora. V roce 2019 zde byla otevřena nová rozhledna s kouzelným výhledem. Rozhledna Velká Deštná je vysoká 19 metrů, má ocelovou konstrukci a je obložená dřevem. Návštěvníkům poskytuje dechberoucí výhled na Rychnovsko, polské Stolové a Bystřické hory, Králický Sněžník, Krkonoše a Ještěd.

Pod vrcholem při Jiráskově horské cestě naleznete také novou útulnu s občerstvením při cestě ze Šerlichu na Velkou Deštnou, která se otevřela veřejnosti teprve minulý rok v prosinci. Uvnitř se ukrývá malý bufet, kde se lze posilnit čajem, kávou, svařákem, sušenkami a dalšími pochutinami. Přístřešek samotný je otevřený po celý rok a dá se zde kdykoliv schovat před nepřízní počasí.

Přibližně půl kilometru pod vrcholem u zelené turistické značky, která vede do Luisina Údolí, se nachází malá studánka.

Telegrafia ožila na webu Východočeského muzea

KDY: kdykoliv

KDE: tinyurl.com/telegrafia

ZA KOLIK: zdarma



Už posedmé zve Východočeské muzeum na výstavu, která vznikla jen ve virtuální podobě. Jak napovídá její název, Telegrafia – babička Tesly tentokrát zavede návštěvníky do období první republiky do jedné z továren, které jsou s Pardubicemi nedomyslitelně spjaté. Součástí výstavy jsou i historické fotografie – například tehdejší propagační tablo výrobků, pohled do nitra továrny, snímky zaměstnanců, ale třebai dobová fotografie domků dělnické kolonie Telegrafie, která v Pardubičkách stojí dodnes. Po osvobození se strategický podnik ještě v závěru roku 1945 stal součástí rozsáhlého národního podniku. Sepětí s Pardubicemi však přetrvalo i do budoucna a nový název Tesla se vžil do pardubického vědomí jako jeden z určujících fenoménů dějin 2. poloviny 20. století.

On-line výstava RUR – 100: První, i když shodou náhod

KDY: kdykoliv

KDE: www.klicperovodivadlo.cz/rur-100

ZA KOLIK: zdarma



Ve spolupráci Klicperova divadla a Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vznikla u příležitosti projektu „RUR – 100“ on-line výstava s názvem „První, i když shodou náhod“. Původně obě instituce připravovaly na leden vzpomínkový den, který by připomněl pro hradecké diváky tuto výjimečnou událost. Protiepidemická opatření plánovaný program odsunula. Část připravované výstavy se ale podařilo přesunout do on-line prostoru. Autorem výstavy je Jan Bílek, vedoucí Literárního oddělení a odborný asistent Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UHK, o technickou realizaci na straně Klicperova divadla se postaral Martin Sedláček a zvukovou podobu výstavy namluvil herec Jan Vápeník. Výstava je přístupná ve virtuální galerii na adrese www.klicperovodivadlo.cz/rur-100.

Relaxujte. Pomůže vám kniha

KDY: kdykoliv

KDE: Knihy Dobrovský

ZA KOLIK: 169 korun



Knižní novinka „Chvilka na relaxaci“ nás učí chápat projevy a dopady stresu na tělo a mysl i to, jak s nimi bojovat pro okamžitou úlevu. Kniha od autorky Sarah Brewer představuje 12 cvičení předkládaných krok za krokem, čerpaných z tradic Východu i Západu od jednoduchých meditací po jemné protahování, od vizualizací po dechové techniky a učí nás, jak účinně relaxovat pro rychlé odbourání stresu a bez provádění dramatických změn v rámci svého současného životního stylu.