V sobotu vyjedou cyklobusy

KDY: od 29. května

KDE: Pardubicko, Královéhradecko

ZA KOLIK: dle aktuálního ceníku

Projeďte křížem krážem nejzajímavější místa našeho regionu na kole. Poslední květnový víkend se rozjedou na pravidelné trasy oblíbené cyklobusy a zahájí tak další sezónu provozu, a to nejenom pro příznivce cyklovýletů. Cyklobusy budou v provozu přes celé léto až do konce září.Cyklobusy vás zavezou do turisticky atraktivních koutů Královéhradeckého kraje, a to v oblastech Krkonoš, Orlických hor, Českého ráje a Kladského Pomezí. V Krkonoších se můžete svézt například až ke Špindlerovce, do Pece pod Sněžkou nebo na Pomezní Boudy. V Kladském Pomezí lze využít cyklobusy k výletům do Adršpašsko-teplických skal, na Náchodsko, do Krkonoš, nebo se svézt k sousedům do Polska do cyklisty oblíbeného Karlówa. V Orlických horách se svezete na Šerlich, do Neratova nebo do Rokytnice. Již bez vleku na kola můžete turistickým autobusem zamířit také do Pekla a podél Metuje se vydat na výlet. V Českém ráji zavítejte k Prachovským skalám, k Jinolickým rybníkům, na Hrubou Skálu či do Sobotky. Ze všech těchto míst vedou cyklotrasy po krásách kraje a nabízí mnoho možností na poznávání okolí ze sedla kola.Od letošního roku jsou cyklobusy zajišťovány autobusovými dopravci, kteří provozující veřejnou službu podle nového smluvního vztahu s Královéhradeckým krajem. Ve většině případů se tak svezete zcela novým autobusem. Autobusy jsou klimatizovány, vybaveny LCD panely a poskytují připojení k wifi zdarma. Nově také můžete využít platbu jízdného platební kartou.

V Chocni se můžete vydat na nové Kolostezky

KDY: kdykoliv

KDE: Choceň a okolí

ZA KOLIK: zdarma



Formanská, Orlická a třeba i Borůvková. To jsou nové názvy Kolostezek, které město zřizuje v Chocni a přilehlém okolí. Kolostezky patří do systému okruhů určených především pro horská kola.Stezky jsou vedeny po stávajících lesních cestách, na kterých není nijak omezen pohyb ostatních uživatelů lesa, takže je třeba dbát jisté obezřetnosti. Celý systém vás sice v maximální možné míře drží v lese, mimo silniční provoz, nicméně se dostanete i do těsné blízkosti okolních obcí a měst.Více o Kolostezkách zjistíte díky webu kolostezky.cz, kde můžete čerpat informace o připravovaných okruzích, hledat podle přehledové mapky, stáhnout si GPX jednotlivých okruhů a případně se orientovat i podle mapy.cz portálu, kde jsou Kolostezky základně vyznačeny.

Orlická galerie vítá veřejnost jarním cyklem výstav

KDY: od 15. května

KDE: Rychnov nad Kněžnou

ZA KOLIK: dle ceníku muzea

Již od 15. května je možné znovu navštívit Orlickou galerii nacházející se v II. patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. Příznivci výtvarného umění se mohou těšit nejen na několik nových krátkodobých výstav, ale také na nový koncept stálé expozice se zcela netradičním pojetím.Témata krátkodobých výstav byla letos vybrána velice různorodě. Zhlédnout tak můžete retrospektivu jičínského malíře a grafika Jaroslava Uiberlaye, současnou tvorbu mladého výtvarníka Martina Zemanského či doposud skoro neznámé soubory děl Věry Jičínské s tématikou Orlických hor.

Knihovna přibližuje mořeplavce Krautschneidera

KDY: sobota od 9 do 11 hodin

KDE: Ústí nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma



Městská knihovna v Ústí nad Orlicí připravila novou výstavu nazvanou Lidé a oceán věnovanou osobnosti publicisty, vydavatele a ilustrátora, námořníka, mořeplavcea dobrodruha Rudolfa Krautschneidera. Zajímavá expozice stručně shrnuje stavbu lodí, plavby, knihy, ilustrace a fotografie Rudy Krautschneidera, který postavil několik lodí, plavil se po všech mořích světa, na plachetnici obeplul Antarktidu, napsal zhruba desítku knih a natočil spoustu filmů. Zároveň v knihovně začal 11. ročník Akademie volného času. Jedná se o cyklus osmi vzdělávacích přednášek pro nejširší veřejnost. Přednášejícími jsou regionální lektoři, lekce se zaměřují na historii Ústí, slavné rodáky a osobnosti regionu.