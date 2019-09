Autosalon v dílnách „automobilky“

KDY: 28. září od 9 hodin

KDE: dílny SŠ automobilní Ústí nad Orlicí - Hylváty

ZA KOLIK: vstupné 50 korun

V areálu dílen ústecké automobilní školy se ve sváteční sobotu 28. září po celý den koná oblíbený Autosalon. Akce zaujme především muže, vystaveny totiž budou nové motocykly a automobily, elektromotocykly, elektromobily, hybridní vozy, sportovní stroje, veteráni, letadla i zemědělská a zahradní technika. Letošním tématem je Francie a na akci, která se koná jednadvacátým rokem a každoročně ji navštíví několik tisíc návštěvníků, nebude chybět ani kaskadérská show, vystoupení pole dance a spoustu dalších bodů doprovodného programu.

Ostrov ovládne Food Festival

KDY: 28. září od 11 do 19 hodin

KDE: Ostrov u kina Máj Choceň

ZA KOLIK: vstupné zdarma



Palačinky, dortíky, makronky, dobrá káva, ale i třeba burgery… To všechno a mnoho dalšího slibuje Choceňský Food Festival s podtitulem Rodinný festiválek s dobrým jídlem, pitím a hudbou. Koná se v sobotu od 11 do 19 hodin na Ostrově za kinem Máj v Chocni a slibuje nejen gastronomické zážitky. Nudit se tu nebudou ani děti, pro které je připraveno spoustu aktivit, k tomu malování na obličej či kreativní dílna, v hudebním programu vystoupí Choceňačka, Jazz Project, Junior Dixieland i Adele Základní umělecké školy Choceň. Vstup je zdarma a změna programu je vyhrazena.

Historický vlak vyrazí naposledy

KDY: 28. září v 8.54 z České Třebové

KDE: trať z České Třebové do Hanušovic

ZA KOLIK: dle tarifu ČD + 15 korun příplatek



Pravidelné sobotní jízdy historických vlaků z České Třebové do Hanušovic a zpět pro letošní rok míří do finiše. Vlak sveze cestující letos naposledy už tuto sobotu 28. září. Vlak potáhne parní lokomotiva „Velký Bejček“, vyjíždí v 8.54 hodin z České Třebové, zpět z Hanušovic pak v 14.30 hodin.

Zůstaň 24 hodin na nohách

KDY: 28. září od 10 hodin do 29. září do 10 hodin

KDE: Orlické Podhůří - Říčky



24 hodin na nohách v Říčkách nedaleko Ústí nad Orlicí je další z řady podobných akcí pořádaných spolkem Rozhoupej město. Vyhrává každý, kdo zkusí najít vlastní hranici, přesto však nepadne, zvedne se a jde dál… Akce se koná v sobotu od 10 hodin, končí v neděli v 10 hodin. „Chodit nebo běhat budeme v kategorii jednotlivec nebo v kategorii dvoučlenných a tříčlenných družstev, která mohou být smíšená. Družstvo bude moc mít na trase vždy jen jednoho člena. Výměna členů bude probíhat pouze na startu,“ upřesňují pravidla pořadatelé s tím, že vyhlášení se bude konat hned po skončení „čtyřiadvacítky“.

Jeden den sochařem ve Vraclavi

KDY: 28. září od 9 hodin

KDE: Barokní areál Vraclav

ZA KOLIK: 50 korun



V prostoru Barokního areálu ve Vraclavi vyroste v sobotu sochařská dílna, kde si zájemci mohou vyzkoušet práci kameníků a sochařů. Každý si bude moci vybrat kámen nejvhodnější pro vlastní tvorbu, dílo autorovi zůstane, součástí bude i ukázka sochařských technik. Vstup na dílnu i prohlídku areálu je 50 korun.