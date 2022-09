V neděli 25. září se na Pernštýnském a na Komenského náměstí v centru Pardubic uskuteční Krajské dožínky – Den zemědělců, potravinářů a venkova Pardubického kraje. Přijďte podpořit české zemědělce, užít si bohatý program a skvělé jídlo od regionálních výrobců. Program začne v 11 hodin. K vidění bude zemědělská technika i živá zvířata, prezentace myslivců, řemesel i středních škol. V kulturním programu vystoupí od 11 hodin Pardubická 6, po ní Sejkorky a Česká Beseda, v 15 hodin zahraje Karel Gott revival, od 17 hodin zazpívá Markéta Konvičková a od 19 hodin bude pódium patřit Jankovi Ledeckému.

Pernštejnské hodování

KDY: 24. září

KDE: Pardubice

Pernštejnské hodování – to je food festival spojující skvělé jídlo a historii uprostřed renesančního skvostu, pardubického zámku. Druhý ročník pořádá Východočeské muzeum v sobotu 24. září od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma. Na své si přijdou milovníci masa, sladkých dezertů i vegetariánské kuchyně, okusit můžete regionální speciality i cizokrajná jídla. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční i moderní kuchyni. Na výběr bude káva z prestižních pražíren a pivo z lokálních pivovarů. Druhý ročník festivalu bude také spojený se stanovištěm pro rodiny s dětmi. Najdou zde dílnu, kde si vyrobí propriety pro přípravu pořádného koktejlu, a to s pernštejnskou i paví tematikou.

140. výročí dráhy Přelouč – Prachovice

KDY: 24. září

KDE: Přelouč, Choltice, Heřmanův Městec, Prachovice



V letošním roce se dožívá železniční trať vedoucí z Přelouče přes Choltice, Heřmanův Městec do Prachovic 140 let své existence. Původně však vedla do Vápenného Podola a prachovická větev sloužila jen pro nákladní dopravu. Dnes se běžně vlakem svezete nejdále do Heřmanova Městce, na zbytku dráhy jezdí jen vlaky nákladní, popř. historické. A právě ty poslední vyjedou v sobotu až do Prachovic. Pardubický spolek historie železniční dopravy připravil jízdy historických motorových vlaků na této trati a to i s doprovodným programem. První vlak jede jako přímý z Pardubic hl.n. do Heřmanova Městce (odjezd 8:00). Odtud po malé přestávce vyrazí motoráček zpět do Přelouče (odjezd 9:30) a druhý bude pokračovat do Prachovic (odjezd 9:00). V Prachovicích bude následovat přestup na autobus, který zajede do Vápenného Podola poblíž bývalého nádraží a dále navštíví Třemošnici, kde bude cca 40 minut na prohlídku Berlovy vápenky. Vlak se vrátí do Heřmanova Městce v 11:45. Z Přelouče vyrazí druhý vlak v 11:16 a bude pokračovat až do Prachovic, kde stejným způsobem naváže autobusový výlet. Zpět do Městce dorazí v 14:50 a za necelou hodinku pobytu bude pokračovat jako přímý až do Pardubic. Pro ukrácení chvíle na nádraží v Heřmanově Městci zde bude vystaven motorový vůz „věžák“, ve kterém bude probíhat prodej suvenýrů a zároveň malá prezentace exponátů dle možností. Jízdní řády najdete na webu spolku www.motoracek.cz.

Polabinská pouť

KDY: 24. září

KDE: Pardubice

V sobotu se koná v Pardubicích 22. Staročeská polabinská pouť (v Polabinách 4 v parku před budovou gymnázia). Připraven je i bohatý kulturní program. Slavnostní fanfáry zazní v 9 hodin, potom bude pódium patřit dětem. Ve 14 hodin zahraje kapela Mixle v pixle, v 15.30 cimbálová muzika. V 17 hodin vystoupí Heidy Janků a ve 20.30 hodin Michal Hrůza. Pouť zakončí ohňostroj.

Zlatá přilba

KDY: 23. až 25. září

KDE: Pardubice



V neděli Pardubice poznají 74. vítěze závodu o Zlatou přilbu, ale plochodrážním sportem bude město žít již od pátku. V pátek se od 19 hodin jede na svítkovském stadionu finále Mistrovství Evropy jednotlivců. V sobotu od 13 hodin patří dráha závodům 48. Zlatá stuha juniorů a FIM Flat Track World Championship. Samotná Zlatá přilba startuje v neděli ve 12 hodin.

Výstava ovoce, zeleniny a květin

KDY: 24. až 26. září

KDE: Dolní Roveň

Český zahrádkářský svaz Roveň zve na tradiční podzimní výstavu ovoce, zeleniny a květin. Výstava se uskuteční od 24. do 26. září v sokolovně v Dolní Rovni. V sobotu je otevřeno od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin a v pondělí od 9 do 12 hodin. Připraven je také prodej výpěstků, výrobků a zahrádkářských potřeb.

Chrudimsko

Jablkobraní

KDY: 24. září

KDE: Nasavrky



Podzim je tady a s ním spousta jablek, která je potřeba zpracovat. V sobotu 24. září v Zemi Keltů v Nasavrkách slaví Jablkobraní. Pro návštěvníky jsou připravené ochutnávky keltských dobrot (například jablkových koláčů), pečení placek, lisování moštu, sušení křížal, alkoholické nápoje z jablek. V 11 a v 15 hodin zahraje kapela Ořešák, jejíž tvorba vychází z tradic folkové hudby lehce inspirované keltskými motivy. Bude možné se projít celým skanzenem, zúčastnit se komentované prohlídky i se zastavit v hostinci U Dubového Kelta na oběd nebo svačinu. Otevřeno je od 10 do 17 hodin. Vstupné na Jablkobraní je pro dospělého 160 Kč, děti od 6 do 15 let zaplatí 90 Kč, v nabídce je i rodinné vstupné (2+3) 380 Kč, studenti, senioři, ZTP 130 Kč.

První babský bál

KDY: 24. září

KDE: Chrudim

V sobotu od 16 hodin máte možnost zavítat na historicky první Babský bál v Chrudimi. Hraje Big Band Chrudim. Akce se koná ve Fibichově sále Muzea. Můžete se těšit na milá setkání v nádherném prostředí, skvělou hudbu, výborné občerstvení a spoustu zábavy. Vstup je zdarma.

Národní přehlídku sokolských folklorních souborů

KDY: 24. září

KDE: Slatiňany



8. Národní přehlídku sokolských folklorních souborů se koná v sobotu od 14 hodin v areálu sokolovny ve Slatiňanech. Vystoupí domácí soubory Formani a Sejkorky, dále se můžete těšit na Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a muziku Rozmarýn, Dětský folklorní soubor Dřeváček Jihlava, Džbánek z Martínkova, Mužský sbor Vlčnov a muziku Litera, soubor Jiskra 58 Sokol Valcha a soubor Kordula Velké Bílovice. Vstupné je dobrovolné.

Příběh o lněném semínku

KDY: 24. září

KDE: Veselý Kopec

Příběh lněného semínka si můžete poslechnout během speciálních komentovaných prohlídek ve skanzenu Veselý Kopec u Hlinska. ,,Na začátku je jedno malé semínko. A na konci třeba mýdlo, tmel nebo linoleum. Nevěříte? Věřte. Společně si povíme, jak všestranné použití má lněné semeno, jak se zpracovává, a nakonec vám ukážeme, jak lněný olej lisovali naši předci. Dozvíte se u nás, jaká je cesta od lněného semínka k plátnu, košili či kalhotám. Povíme si o historii pěstování lnu, k čemu sloužila pazderna nebo čemu se říkalo trdlice," zve Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina. Průvodcem bude Josef Fidler – tkadlec, Nositel tradice ČR v oboru tradičních řemesel. V sobotu 24. září se prohlídka uskuteční od 10 a od 13 hodin. Skanzen je pro návštěvníky otevřen od 9 do 17 hodin.

Svitavsko

Svatováclavský vinný košt

KDY: 24. září

KDE: Svitavy



Tradiční oslavy dobrého vína s dobrou muzikou začnou v sobotu ve 14 hodin na náměstí Míru ve Svitavách. Zahraje cimbálová muzika Harafica, kapela 4TRIX - hrající směs žánru reggae, funky, latino, folklórní skupina Trdlo a od 20 hodin Hradišťan & Jiří Pavlica. Večer uzavřou Ondřej Fencl & Hromosvod.

Z klidu do pohybu

KDY: do 13. listopadu

KDE: Litomyšl

Novou výstavu Z klidu do pohybu / Sto let litomyšlské atletiky můžete navštívit v Regionálním muzeu v Litomyšli. Výstava vás provede sto lety života litomyšlské atletiky, během nichž atletický oddíl zažil období slávy a úspěchů, ale samozřejmě i roky útlumu činnosti. V litomyšlském lehkoatletickém oddílu, ať už pod hlavičkou Sokola, Slovanu nebo TJ Jiskry, vyrostla řada úspěšných sportovců, trenérů a činovníků. Mnozí z nich muzeu na výstavu zapůjčili tolik dokumentů, fotografií, dresů, pohárů a medailí, že mohla vzniknout poměrně ucelená výstava o dějinách litomyšlské atletiky i její současnosti. Po celou dobu trvání výstavy si můžete přijít prověřit svoji fyzickou zdatnost v kruhovém tréninku, vyplnit jednoduchý atletický kvíz, seznámit se s pravidly fair-play nebo shlédnout krátké filmy z historie litomyšlské atletiky. Prostě se vydat na cestu „z klidu do pohybu“. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Formanský den

KDY: 25. září

KDE: Borová

V Borové se v neděli koná Formanský den. Slavnostní zahájení se koná v 10 hodin. Můžete se těšit na soutěže, ukázky, stánky s řemesly a ručními výrobky. Pro děti budou připravené hry a doprovodný program od SVČ Mozaika Polička. Konec je v 18 hodin.

Noční prohlídky

KDY: 24. září

KDE: Litomyšl

Říká se, že na každém zámku najdeme strašidlo. Zámek Litomyšl není výjimkou a místní obyvatelé šeptem vyprávějí o Bílé paní a jejích nadpřirozených schopnostech. Jaký příběh se však za touto prokazovanou úctou skrývá? To můžete zjistit sami v sobotu večer na prohlídkách "Jak Bílá paní zachránila zámek z moci pekelné". Začátky nočních prohlídek na Zámku Litomyšl v 18.30, 19.30 a 20.30 hodin.

Orlicko

Sokolské odpoledne

KDY: 25. září

KDE: Ústí nad Orlicí

V neděli se v Ústí nad Orlicí na hřišti u sokolovny koná Odpoledne se Sokolem. Vystoupí mažoretky, proběhnou ukázky cvičení, ke zhlédnutí bude výstava fotografií a kronik Sokola. Začátek ve 14 hodin.

Oustecký salon 2022

KDY: do 23. října

KDE: Ústí nad Orlicí



24. ročník tradiční výstavy Oustecký salon 2022 pořádá městské muzeum a úspěšně navazuje na stejnojmennou výstavu, kterou mnoho let pořádat Klub přátel umění. V Galerii pod radnicí svou tvorbu vystavuje na 40 převážně amatérských tvůrců a umělců. Vystaveno je okolo sta prací, mezi kterými nechybí malby, kresby, fotografie, perokresby, koláže, kovaná plastika a řada dalších technik. Výstavu můžete navštívit od 23. října.

Tip na pěší výlet: Hraběcí cestou

KDY: kdykoliv

KDE: Králíky

Trasa, která je známá pod označením Hraběcí cesta, začíná na náměstí v Králíkách a je dlouhá zhruba 8 kilometrů. Je určená pro všechny milovníky přírody a pro vyznavače nenáročných terénů. Okruh vede po značených turistických trasách a nejvyšší vrchol cesty dosahuje až 770 metrů nad mořem.

Světýlka rozsvítí bartošovický kostelík

KDY: od 24. září do 2. října

KDE: Bartošovice v Orlických horách



Tradiční Světýlka na Vrchní Orlici u Bartošovic v Orlických horách budou plná koncertů. Návštěvníky čeká kostel nasvícený příjemnými svítidly, přírodní výzdoba, dobrá muzika a hezké prožitky. První koncert odstartuje v sobotu 24. září. Od 15.30 vystoupí Bětka Trojanová (harfa), Michaela Nerudová (příčná flétna) a v 17 hodin Tomáš Kočko.