Od aprílu k máji v Novém zámku hrají

KDY: 25. dubna od 14.00

KDE: FB Kinský Art Media, Matyáš Novák Pianist, Nový zámek Kostelec nad Orlicí a YouTube kanál KINSKÝ Art Media

ZA KOLIK: zdarma

Závěrečný díl druhé série komponovaných pořadů z Nového Zámku. František Kinský v něm připomene mezinárodní dny, svátky a zvyky v době od 1. dubna do 1. května. Matyáš Novák si vybral skladby, které má rád, a které nově zařadil do svého repertoáru. Zazní například virtuózní Vážné variace op. 54 Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Furiant z cyklu Poetické nálady op. 85 Antonína Dvořáka a další. Pořad opět vygraduje Matyášovou vlastní fantazií, tentokrát na lidové písně, které ladí k tradicím vítání jara.

Výlet vzhůru

KDY: kdykoliv

KDE: Králicko

ZA KOLIK: zdarma



Vycházka začíná a končí na Velkém náměstí v Králíkách. Z Velkého náměstí se vydáte nejprve 40 m po zelené turistické značce, dále zhruba 80 m po červené turistické značce a poté budete pokračovat až ke Klášteru Hora Matky Boží po žluté tzv. Svaté cestě. Nedaleko stojí rozhledna Val. Stavba s vyhlídkovou plošinou ve výšce 22 metrů je bezplatně a volně přístupná. Potěší vás z ní výhledy na Orlické hory, Králický Sněžník i Jeseníky. Z rozhledny budete pokračovat po červené a zelené. Cesta vede klikatými zatáčkami dolů. Zajímavá místa na trase: Klášter Hora Matky Boží, Rytíř Franta – socha blízko poutního areálu.

Navštivte Kostel sv. Jakuba Většího

KDY: kdykoliv

KDE: Skuhrov nad Bělou

ZA KOLIK: zdarma



Skuhrovský Kostel sv. Jakuba Většího je krajinnou dominantou podhorské vsi. Barokní kostel z let 1715 až 1718 upoutá každého turistu již z dálky svou zářivou fasádou. Uvnitř zaujme především oltářní obraz, jehož rám byl vyřezán z jednoho kusu lipového dřeva. Na přilehlém hřbitově přitahují návštěvníkovu pozornost výstavné hrobky podnikatelů Porkertů a Lerchů. Poblíž kostela se nachází také památkový objekt bývalé fary.

Vrch Šibeník uprostřed krásné přírody se pyšní výhledem do okolí

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: zdarma



Rozhledna Šibeník je přístupná bezplatně od východu do západu slunce. Vyhlídková plošina stavby je 32 metrů nad zemí a lidé se na ni dostanou po točitém schodišti kolem tubusu. Turisté z rozhledny dohlédnou na hřeben Orlických hor, Krkonoše, ale i na Kunětickou horu u Pardubic. Rozhledna stojí na páteřní turistické červeně značené trase, tzv. Jiráskově cestě, která vede z Náchodska do Orlických hor. Rozhledna vznikla v nadmořské výšce 655 metrů na vrchu Šibeník v rámci projektu Česko-polská hřebenovka - východní část a je poslední ze čtyř plánovaných na hřebenové trase v česko-polském pohraničí na území Královéhradeckého kraje. Další rozhledny vznikly na Velké Deštné v Orlických horách, u Olešnice v Orlických horách a ve Vysoké Srbské.

Lázně ducha do každého ucha

KDY: 24. dubna od 14.00

KDE: www.lazneducha.cz

ZA KOLIK: zdarma



Dvouhodinový živý přenos s názvem Lázně ducha do každého ucha plný rozhovorů Václava Žmolíka i skvělé muziky Jana Smigmatora, který zazní nejen ve vysílání Českého rozhlasu Dvojky, ale také na YouTube a Facebooku. Více informací na www.lazneducha.cz či www.facebook.com/lazneducha/