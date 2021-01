Příznivce zimy čeká na Dolní Moravě zimní království

KDY: kdykoliv

KDE: Dolní Morava

ZA KOLIK: zdarma

Letošní zima nahrává běžkařům a nejinak je tomu i na Dolní Moravě. Díky propojení s Jesenickou lyžařskou magistrálou si můžete projet až 50 kilometrů upravovaných běžeckých stop. Zahřejete se u výdejního okénka u chaty Marcelka a Slaměnka. U chaty Terezka dostanete také něco dobrého na zub.

Bílé stopy jsou připravené

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: zdarma



Výborná trasa pro běžkaře vede z Deštné v Orlických horách přes Luisino údolí, Velkou Deštnou na Masarykovu chatu a zpět do Deštné přes Šerlišský mlýn. Až se opět lanovky rozjedou, je skvělé si vyjet lanovkou z Deštné na Studený vrch.

Vydejte se na rozhlednu Amálka

KDY: kdykoliv

KDE: České Petrovice

ZA KOLIK: zdarma



Rozhledna Amálka je nepřetržitě přístupná. Výdejní okénko bude otevřeno v pátek 22. ledna od 13.00 do 16.00. O víkendu se budete moct občerstvit od 11.00 do 16.00 hodin. Běžkařské okruhy u rozhledny jsou protaženy.

Desetimetrová kovová nástavba na dřevěném altánu skibaru stojí od roku 2020 u konečné stanice lyžařského vleku na severním úbočí vrchu Adam na východě Orlických hor. Z otevřené plošiny ve výšce 5 metrů uvidíte celý severní obzor od západu k východu (Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky, Rychlebské hory, Žamberecko, Polsko). Jižním směrem však lepšímu výhledu brání o 35 metrů vyšší zalesněný vrchol kopce Adam.

Rozhledna je postavena na vrcholu sjezdové trati nad Českými Petrovicemi. Do obce je možné dojet buď od jihovýchodu z Mladkova, kde se ovšem musí nejprve zdolat náročné stoupání s osmi serpentinami k hranici s Polskem nebo o trochu pozvolněji od severozápadu od Bartošovic po překonání mostu přes Orlici v Zemské bráně. Třetí možností je příkré stoupání od západu z Klášterce nad Orlicí. Všechny cesty se pak setkají v centru obce na kruhovém objezdu v Petrovicích. Z něj se odbočí a po sto metrech se z mírného kopce dojede na parkoviště.

Florbalový klub nachystal venkovní klubovou hru

KDY: kdykoliv

KDE: Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

ZA KOLIK: zdarma



Florbalový klub Orlicko-Třebovsko připravil pro své členy, jejich rodiče, fanoušky, ale i pro veřejnost hru se svým maskotem – MASKOTOVY ŠLÁPOTY. Zúčastnit se může úplně každý. „Chcete, aby vaše procházky měly cíl? Jste rádi venku? Zkuste navštívit stejná místa co náš maskota poté si vyzvedněte odměnu. Sdílejte svoje fotky na Facebooku či Instagramu. Nebo nám nějaké pošlete a my je rádi zveřejníme. Nezapomeňte označit náš klub a přidat hashtag #maskotovyslapoty #fbkot,“ zvou na unikátní hru organizátoři. Pravidla hry a materiály ke hře naleznete na webu klubu https://www.fbkot.cz/.