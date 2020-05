Letohradská pětka virtuálně

Desátý ročník běžeckého závodu Letohradská pětka se letos v Letohradě kvůli koronaviru nemohl uskutečnit. Organizátoři ho vyhlásili alespoň virtuálně a každý si může pětikilometrový okruh zaběhnout individuálně. Start a cíl je na Orlici u Orlovny, okruh je vyznačen. Více na www.letohradskapetka.cz.

V Pardubicích promítá autokino



KDY: do konce června

KDE: Pardubické závodiště

ZA KOLIK: 250 Kč/vozidlo



Ve čtvrtek začalo v Pardubicích na dostihovém závodišti fungovat autokino. Na filmové diváky čeká do 28. června celkem 36 filmů. Díky LED obrazovce, na které je obraz dobře viditelný i ve dne, budou promítány také filmy pro děti.



Kapacita autokina je 120 až 200 aut. K dispozici bude také 100 míst k sezení na zahrádce. Promítat se budou filmy vždy od čtvrtka do neděle od 19 hodin.

Deskovky na zahradě



KDY: 23. května od 16 hodin

KDE: Zahrada Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí



Ústecká Jednota bratrská pořádá v sobotu Deskovky na zahradě. Akce se uskuteční od 16 do 20 hodin na zahradě jednoty, připravena je řada her.

Muzeum karosářství obsadila Tatra



KDY: do 31. prosince

KDE: Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto



V pořadí již čtvrtá sezónní výstava v expozici Muzea českého karosářství tentokrát představuje výběr automobilů na podvozcích Tatra karosovaných řadou českých firem. Zajímavým obohacením výstavy je Baťova pojízdná kancelář v 3D virtuální realitě.



Před 170 lety založil Ignác Šustala v městečku Kopřivnice dílnu na výrobu kočárů. Aniž tušil, položil tak základ jedné z největších českých automobilek, která později nesla název Tatra. Firma Tatra existuje dodnes a je známá především produkcí nákladních automobilů. Zejména v meziválečném období však vynikala i výrobou originálních osobních vozů. A právě v období první republiky mnozí českoslovenští karosáři postavili na podvozky osobních i nákladních automobilů nádherné karosérie, které nás svými tvary a svým provedením okouzlují dodnes.



Návštěvníci se dozvědí řadu informací, uvidí dobové fotografie i menší trojrozměrné předměty, které obohatí série unikátních modelů tatrovek zapůjčených z kopřivnického muzea. Představí se i několik skutečných vozidel. Jedním z nich například bude tříosá Tatra 26/52 z roku 1931 s nástavbou od firmy Hrček a Neugebauer Brno ze sbírek Vojenského historického ústavu.