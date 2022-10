Orlické muzeum v Chocni připravilo pro návštěvníky od 5. října do 22. listopadu dvě zajímavé výstavy. První expozice se zaměřuje na Osudy rodiny Roubíčkových – na pozadí událostí holokaustu. Druhá výstava s názvem Kameny zmizelých pojednává o obětech holokaustu.

Oustecký salon v režii výtvarníků

KDY: do 23. října

KDE: Ústí nad Orlicí



Vernisáží byl zahájen již 24. ročník tradiční výstavy Oustecký salon 2022. Výstavu pořádá městské muzeum a úspěšně navazuje na stejnojmennou výstavu, kterou mnoho let pořádal Klub přátel umění. V Galerii pod radnicí svou tvorbu vystavuje na 40 převážně amatérských tvůrců a umělců. Vystaveno je okolo sta prací, mezi kterými nechybí malby, kresby, fotografie, perokresby, koláže, kovaná plastika a řada dalších technik. Expozici můžete v orlickoústecké galerii navštívit do 23. října.

Automobil dříve a dnes

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto

Výstava Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Automobil dříve a dnes je určena pro návštěvníky všech věkových kategorií a představí jednotlivé díly automobilu. Expozice seznamuje s historickou i současnou konstrukcí karoserií automobilů a pokrokem při jejich výrobě. Vše začalo kočárem, do kterého byl vsazen spalovací motor, a tak vznikl první automobil. Postupným vývojem se konstrukce vozidel měnila z automobilů kočárových typů přes oplechovanou výdřevu připevněnou na šasi až po dnešní samonosnou karoserii. Dále se můžete dozvědět, jak funguje spalovací motor, převodovka či řízení.

Hernychova vila otevřela nové výstavy

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Městské muzeum v Ústí nad Orlicí zve na nové expozice, a to Pernštejnské ženy a Evropa (6. října až 20. listopadu) a Hernychovy děti (6. října až 15. ledna). K dispozici je také několik virtuálních výstav, které naleznete na webu muzea.

Ve Slatiňanech sezona nekončí

KDY: v těchto dnech

KDE: Slatiňany



Zámeckou zahradu ve Slatiňanech můžete navštívit i na podzim. V říjnu jsou zahrada i zámek otevřeny od čtvrtka do neděle od 9.45 do 15 hodin. Park byl založen již v roce 1796. Dnešní podoba vychází z úprav na konci 19. století, kdy vzniklo jezírko a řada drobných staveb. Kníže František Josef z Auerspergu velmi dbal na sbírkovou bohatost dřevin, proto slatiňanská zahrada a park patří mezi dendrologicky nejbohatší ve východních Čechách. Zahrada obsahuje i dětské hospodářství se živými zvířaty, kde se knížecí děti učily hospodařit.

Krajina a lidé v malířském díle Oldřicha Hlavsy

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová



Městské muzeum Česká Třebová hostí dosud nevystavená díla Oldřicha Hlavsy ze soukromých i veřejných sbírek a zároveň objasní malířovu vazbu na Českou Třebovou. Výstava potrvá do neděle 6. listopadu.