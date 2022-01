Nostalgie starých časů, ale i adrenalinové zážitky jsou tím hlavním důvodem, co závodníky k historickému lyžování táhne. V sobotu 22. ledna se sjedou do Olešnice v Orlických horách, kde poměří své schopnosti v disciplínách slalom a jasankros na mezinárodním mistrovství České republiky. Co je čeká? Dvoukolový závod lyžařské všestrannosti, který odjedou na paralelní slalomové dráze. Jeho součástí bude také skok a krátký výběh. Při jasankrosu budou startovat ve skupinách po šesti podle startovního pavouka. Z prvního kola postoupí všichni, takže každý absolvuje minimálně dva sjezdy. Finálové umístění určí vítěze. Jakýkoli úmyslný kontakt, snaha o shození či vytlačení soupeře z dráhy povede k diskvalifikaci. Závody proběhnou na 400 metrů dlouhé sjezdovce s převýšením 100 metrů.Do povinné výbavy všech soutěžících patří nejen dřevěné lyže. Musí mít k tomu i dobové oblečení a kožené boty, plastové lyžáky povoleny nejsou. V kategorii bez hran nesmí mít lyže jiné než dřevěné hrany a vázání musí dovolit zvednutí paty minimálně 5 centimetrů nad podložku.

Program závodního dne 22. ledna:

7.30 – 8.30 Prezentace, výdej startovních čísel

8.30 – 9:15 Prohlídka tratě a volný trénink

9.30 Dětská kategorie – povinná prohlídka trati s předjezdcem

9.45 Start slalomu – začíná kategorie dětí (obě kola hned po sobě) Rozpis startu ostatních kategorií bude znám u prezentace v den závodu

15.30 Start jasankrosu

17.30 Zakončení a ohňostroj

17.45 Slavnostní vyhlášení slalomu + jasankrosu

20.00 Začátek vystoupení živé hudby v chatě Juráška

Skiinterkriterium se jede! Reprezentanti patnáctí zemí budou závodit v Říčkách

KDY: 21. až 22. ledna

KDE: Říčky v Orlických horách



Jubilejní šedesátý ročník slavného mezinárodního závodu žactva ve sjezdovém lyžování se na svahu Zakletého koná v pátek a sobotu. Mladí lyžaři budou jako obvykle bojovat o vítězné pocty ve dvou kategoriích – U14 a U16. Program Skiinterkriteria je tradiční a nedošlo v něm k žádným změnám. V pátek před devátou hodinou dopoledni se do trati pustí první účastníci obřího slalomu a sobota je vyhrazena slalomu. Nad průběhem závodů bude mít dohled technický delegát Mezinárodní lyžařské federace Andreas Koch z Rakouska. Za zmínku stojí i to, že u příležitosti jubilejního ročníku Skiinterkriteria připravil ústecký klub výstavu mapující šedesátiletou historii tohoto závodu. Dochované archivní materiály uspořádané podle jednotlivých desetiletí si mohu zájemci prohlédnout v prostorách Malé scény v Ústí nad Orlicí do konce ledna.

Časový program:

Pátek 21. ledna obří slalom 8:45: 1. kolo U14 a U16 12:00: 2. kolo U14 a U16

Sobota 22. ledna slalom 8:45: 1. kolo U14 a U16 12:30: 2. kolo U14 a U16

Na Kraličáku o víkendu vystoupí David Koller

KDY: 22. ledna

KDE: Kralický Sněžník

V sobotu 22. ledna od 17.30 hodin zahraje na sjezdovce v horském areálu Kraličák muzikant David Koller s kapelou. Koncertem, který odstartuje hned u dolní stanice lanovky, vyvrcholí bohatý celodenní program. Už od 12 hodin bude před stanovou jídelnou Silverestu bavit návštěvníky areálu hudebník, herec a stand-up komik Vojtěch Záveský a jeho hudební produkce Vojtaano. Stand-upu se věnuje už několik let, pravidelně vystupuje v pořadu Na stojáka. Reprodukovanou hudbu během celého odpoledne doplní rozhlasový moderátor soutěžemi o atraktivní ceny, včetně skipasů.Vstupenky na akci se prodávají samostatně či ve výhodných balíčcích společně s celodenním skipasem na: www.zima.mujkralicak.cz. Vstupenky pouze na hudební program jsou k dostání v prodejní síti GoOut www.goout.net.

Expozice vrátí návštěvníky do středověku

KDY: od 20. ledna

KDE: Česká Třebová



Výstava Expedice středověk v Městském muzeu Česká Třebová je interaktivní a návštěvníky seznámí s obdobím středověku. Díky ní se dozvědí řadu zajímavostí z tohoto historického období a navíc si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet například to, jak se žilo na hradě i na bitevním poli.

Příběh pardubické Tesly

KDY: kdykoliv

KDE: webové stránky Východočeského muzea Pardubice

V druhé polovině minulého století byla pardubická Tesla synonymem úspěšného podniku, který vyráběl oblíbené elektrospotřebiče, dával jméno neméně populárnímu hokejovému klubu a zaměstnání i náplň volného času mnoha Pardubičanům. Tesla byla fenoménem, který prostupoval život Pardubic v mnoha sférách. Na starých fotografiích i ukázkách její produkce ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích ji ode od tohoto týdne přibližuje nová webová výstava Odchází Telegrafia, přichází Tesla. Dostupná je na stránce tinyurl.com/pardubickatesla. „Nejstarší historii slavné pardubické továrny jsme popsali v předchozí webové výstavě Telegrafia – babička Tesly. Příběh jsme opustili na konci druhé světové války. Po ní následovala národní správa, přeměna na národní podnik, nový název a zcela nová éra,“ přiblížil zrod Tesly autor výstavy, historik Zdeněk Horák. Kde vzala továrna nové jméno? „Byl zvolen k poctě vědce a vynálezce srbského původu Nikoly Tesly, který mimo jiné studoval i v Praze na Karlově univerzitě. Zemřel v roce 1943 v USA a díky popularitě slovanských Srbů a Jugoslávie v českém prostředí bylo jeho jméno v názvu přijato příznivě,“ popsal Horák. „Po roztržce mezi Jugoslávií a Sovětským svazem se českoslovenští komunisté museli s pojmenováním Tesla nějak ideologicky vyrovnat – krátkodobě se tedy užívalo poněkud těžkopádně znějící vysvětlení, že Te-sla znamená zkratku technika slaboproudá,“ dodal historik. Tesla vyráběla především slaboproudou elektroniku – telefonní zařízení, radiopřijímače, televizory nebo radiolokační zařízení. K původním třem provozovnám v Pardubicích časem přibylo výzkumné pracoviště v Kokešově – Opočínku, na konci 50. let začal rozvoj areálu u Zámečku. O jednotlivé segmenty výroby se také dělily další Tesly v Československu – například rozhlasové ústředny převzala Tesla Valašské Meziříčí a televizory Tesla Orava.Zdroj: https://pardubicky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-22-a-23-ledna-hrajeme-spolu-za-pardubice-se-stefanem-margitou-202.html

Nová kniha pojednává o životě rodu Janderů

KDY: od 20. ledna

KDE: Ústí nad Orlicí



Od čtvrtka 20. ledna je v informačním centru města Ústí nad Orlicí k prodeji nová publikace Rod Janderů v textilním průmyslu, kterou napsali Josef a Ludmila Havlovi. Ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí ji vydalo nakladatelství Grantis. Kniha mapující životní osudy rodiny podnikající v textilním průmyslu je doplněna řadou historických i současných fotografií, nechybí dobové dokumenty ani rodokmeny členů rodu. Spojován je s výjimečnými podnikatelskými, kulturními, sportovními i společenskými aktivitami ve městě, které dramaticky utnuly politické změny po druhé světové válce.