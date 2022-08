Do neděle můžete v parku Na Špici v Pardubicích navštívit šestý ročník Sportovního parku. Na stálých a variabilních stanovištích se představuje šedesátka sportovních klubů a těšit se můžete také na kulturu pro děti i dospělé. Nechybí oblíbené hromadné běhy, rozcvičky, novinkou je taneční zóna a zábavný běh přes řeku Labe. Park potrvá do neděle 14. srpna a je otevřen denně od 9 do 18 hodin. V sobotu 13. srpna se od 9.30 hodin uskuteční akce Barvám neutečeš. Můžete vyrazit na trasu dlouhou pět kilometrů během či chůzí a nechat se při tom v pěti barevných zónách zasypat barvami.

Friends fest

KDY: 13. srpna

KDE: Pardubice



Multižánrový festival plný Ameriky s názvem Friends fest se uskuteční v sobotu 13. srpna na závodišti v Pardubicích. Pořadatelé připravili ukázky amerických automobilů a motocyklů, včetně nejznámějších legend a veteránů. V aréně budou k vidění disciplíny skutečného rodea, na scéně westernové ukázky a v areálu se budou tyčit indiánská tee-pee. Pro malé návštěvníky bude nachystán velký dětský den. Pro fanoušky historie a military budou atraktivní ukázky dobové i současné vojenské techniky. Na festival dorazí američtí dragouni a jednotka Armády České republiky. Na hlavní festivalové ulici budou stánky s jídlem a pitím, kde bude možnost ochutnat něco z americké gastronomie. Vyvrcholením festivalového programu budou hudební vystoupení Davida Kollera (od 18.45 hodin) a hlavní hvězdy Uda Dirkschneidera se skupinou U.D.O. (od 20.30 hodin). Areál se pro návštěvníky otevře v 10 hodin dopoledne. Cena vstupenky od 350 do 550 Kč.

Branný den na zámku

KDY: 13. srpna

KDE: Pardubice

V sobotu 13. srpna Východočeské muzeum Pardubice pořádá ve spolupráci s Military klubem Ostřešany Branný den u krytu civilní obrany na pardubickém zámku. Návštěvníky zážitkovým způsobem seznámí s historií civilní obrany a studené války a připomene aktuální prostředky ochrany obyvatel. Na akci je vstup zdarma. Akce začíná v 10 hodin programem pro děti, které zažijí „branný den“. Děti si vyzkouší práci velitelského štábu, radiometristy, spojaře i příslušníka odmořovací čety, dozví se, jak kryt chránil proti radiaci i jakou sílu měly atomové pumy. Zájemci si mohou nasadit plynovou masku a pláštěnku, stejně jak to bývalo při opravdových branných dnech. Military klub Ostřešany bude mít po celý den před vchodem své ležení, kde představí pozorovatelny civilní obrany s 3D modelem objektu, zbraně a dobové přístroje. Ve 13, 15 a 17 hodin jsou připravené zážitkové prohlídky krytu civilní obrany, při nichž budou k vidění jednotliví příslušníci krajského velitelského štábu civilní obrany při práci. Návštěvníci si prohlédnou dobové vybavení a dozví se historii zámeckého krytu. Z důvodu omezené kapacity prohlídek je nutné si předem rezervovat vstupenky na e-mailu rezervace@vcm.cz nebo na telefonním čísle 607 034 110.

Kulturní festival Léto na Příhrádku

KDY: 12. srpna

KDE: Pardubice



Kulturní festival Léto na Příhrádku v Pardubicích, který organizuje Krajská knihovna, pokračuje i v srpnu. Většina akcí se odehrává přímo v historickém centru na náměstíčku u kašny. Festival nabízí koncerty rozmanitých žánrů. Například v pátek 12. srpna vystoupí skupina Wband. Vstup na koncerty je zdarma. Další program na www.letonaprihradku.cz. Festival uzavře 26. srpna Jarmark knih.

Chrudimsko

Hlinecké slavnosti

KDY: 13. srpna

KDE: Hlinsko

V sobotu 13. srpna se na Betlémě v Hlinsku uskuteční Hlinecké slavnosti. Celá akce je postavena na vystoupení místních souborů a hudebních uskupení a jako bonus večer vystoupí speciální host – Petr Kolář se svou kapelou. Děj se bude odehrávat na dvou pódiích, to hlavní bude vedle Komorního divadla a druhé vedle Turistického informačního centra. Vše vypukne ve 13 hodin na pódiu vedla informačního centra. Jako první vystoupí taneční skupina Ridendo. Hned po ní předvedou své umění mažoretky z DDM a tento blok uzavře soubor Vysočan. Mezitím se na hlavním pódiu už bude připravovat dechovka Hlinečanka, která zpříjemní začínající odpoledne hudbou. Po ní již budou připraveni na druhém pódiu loutkáři, kteří zahrají dětem pohádku Perníková chaloupka. Od 17 hodin se bude program odehrávat již jen na hlavním pódiu. Vystoupí Trnkovjanka – ,,akční“ dechová hudba z Kašavy od Vizovic. A pak už hlavní hvězda večera Petr Kolář. Večer zakončí kapela Sorry! Akcí provede moderátor Pavel Kunc. Součástí hlineckých slavností budou také trhy. Vstup na akci je zdarma.

Vezmi cep, pojď na mlat

KDY: 13. srpna

KDE: Veselý Kopec



V sobotu 13. srpna ožije Muzeum v přírodě Vysočina – expoziční areál Veselý Kopec – za zvuků cepů, mlátiček i burácením stabilního motoru díky tradičnímu programu Vezmi cep, pojď na mlat. „Návštěvníkům se nabídne jedinečná možnost ukázek zpracování tradičních zemědělských plodin, jako jsou obilí, len nebo ovoce. Například se dozvědí, jak se mlátilo cepem obilí a k čemu byly dobré říkanky, které se při tom používaly. Vedle mlácení obilí cepy představíme také výmlat pomocí ruční mlátičky a mlátičky poháněné stabilním motorem. Ukážeme, co to byl povříslovač a žernov, jak se zpracovávala vlna a drtilo zrno. Některé z těchto ukázek si návštěvníci budou moci vyzkoušet. V 10 a 13 hodin jsou také připravené komentované prohlídky Příběh lněného semínka,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina. Den svým vystoupením v areálu Veselého Kopce zpříjemní dechová kapela Radovanka z Jiřic. Program nabídne také prodej výrobků lidových řemeslníků. Program trvá od 9 do 17 hodin (areál Veselého Kopce je otevřen od 9 do 18 hodin).

8. ročník Úherčického sekáče

KDY: 13. srpna

KDE: Úherčice

Obec Úherčice zve na 8. ročník Úherčického sekáče, soutěže v kosení louky. Soutěží se v těchto kategoriích: Muži pokos 10x10m (1 ar), ženy a děti do 15 let 10x5m, děti (do 10 let) 5x3m. Kromě toho bude vyhlášena kategorie pro nejlepší sekáče nad 65 let a soutěž manželských párů či partnerů, kategorie pro domácí závodníky a již tradiční štafety. Hodnotí se rychlost a kvalita pokosu. Start soutěže v 17 hodin. Vstupné na akci je zdarma. Je připraven doprovodný program včetně vystoupení živé kapely, občerstvení a možnosti svezení na koni.

Hlinecký folkový Špekáček

KDY: 12. a 13. srpna

KDE: Hlinsko



Tradiční festival Hlinecký folkový Špekáček se koná v areálu Cihelka v Hlinsku v pátek 12. a v sobotu 13. srpna. Na 22. ročníku přehlídky vystoupí v pátek od 19 hodin skupiny Epydemye, Druhá tráva & Robert Křesťan. V sobotu se představí Nezmaři, Strunovrat, Do větru, Pozdní sběr, COP, Tony Joch s přáteli a Monty & kapela. V sobotu začíná program ve 14 hodin.

Letní barokní scéna

KDY: 12. až 14. srpna

KDE: Chrudim

Festival Letní barokní scéna se bude konat v Chrudimi od pátku do neděle. Centrem dění bude Muzeum barokních soch a přilehlé Klášterní zahrady. V pátek bude zahájena výstava květinové vazby Rozkvetlé baroko v Muzeu barokních soch a potrvá po celou dobu festivalu. V 17 hodin zahraje kontrabasové kvarteto Bumblebass v Klášterních zahradách, v 18.30 hodin začne umělecko-sportovní vystoupení na slackline, od 19 hodin si vychutnáte filmovou, jazzovou a populární hudbu v nevšedním podání komorního souboru členů Severočeské filharmonie Teplice, páteční program uzavře po 22. hodině barokní ohňostroj. V sobotu se v zahradách odehraje od 16 hodin velká bitva o Chrudim a poté od 18 hodin přijde na řadu šermířské vystoupení. Každý den na vás čeká noční putování starou Chrudimí s kapucínem Fortunátem. Sraz je vždy ve 22.15 hodin před Muzeem barokních soch. Atmosféru barokních oper si můžete užít v sobotu a neděli večer od 20 hodin v Muzeu barokních soch. Připraveny jsou tituly Římská Lukrécie a La Sacra Lancia. Více o festivalu na wwww.barokochrudim.cz.

Medobraní

KDY: 13. a 14. srpna

KDE: Nasavrky



V pátek 12. srpna od 19.30 hodin se v Zemi Keltů v Nasavrkách koná koncert folkové skupiny Asonance. V sobotu 13. srpna začne Medokvas – festival medových nápojů a výrobků z medu. Během Medokvasu si vyslechnete povídání o včelách, projdete si stezku Včely v pravěku, ochutnáte různé druhy medovin a medů i dalších medových specialit a budete si moci vyrobit svíčku ze včelího vosku. Během soboty vystoupí kapela Irlanda, a to v 11 a v 15 hodin. Kromě programu budou probíhat i tradiční komentované prohlídky skanzenu. V neděli 14. 8. Medokvas pokračuje. Vstupné na Medokvas je pro dospělé 160 Kč, pro děti (6 - 15 let) 90 Kč.

Dámský den

KDY: 13. srpna

KDE: Slatiňany

Národní hřebčín pořádá v sobotu od 10 hodin Dámský den – závody v dámských sedlech. Účastníci absolvují na venkovním kolbišti Na Rembáni ve Slatiňanech celkem sedm soutěží. vstup na závody je zdarma.

Páte kolo hasičské ligy

KDY: 13. srpna

KDE: Lukavice



Páté kolo letošního ročníku Ligy okresu Chrudim v požárním útoku se odehraje v sobotu od 13 hodin na hřišti u lukavické požární zbrojnice. Klání je spojeno se soutěží O pohár starosty obce Lukavice, která se letos koná už po třiadvacáté.Prezence družstev potrvá do 13 hodin, poté bude liga zahájena nástupem mužských a ženských týmů. Požární útok se povede na nástřikové terče podle směrnice hasičských soutěží a pravidel ligy. Občerstvení účastníků a diváků bude zajištěno po celou dobu konání soutěže. Letošní liga bude pokračovat v pátek 19. srpna od 20 hodin Memoriálem Bohuslava Šulce, večerní soutěží v požárním útoku před sečskou požární stanicí.

Svitavsko

Expedice pravěk

KDY: do 18. září

KDE: Svitavy

Muzeum ve Svitavách se proměnilo v pravěké naleziště. Interaktivní výstava Expedice pravěk představuje skutečné zkameněliny nebo obrazy Zdeňka Buriana a Petra Modlitby. Součástí unikátní expozice jsou mimo jiné mamutí kly, lebka jeskynního medvěda, dinosauří zuby, modely jeskyně s prehistorickými malbami, různí trilobité nebo stromatolity staré přes tři miliardy let. Výstava Expedice pravěk zavede návštěvníky muzea do nejstarší historie naší planety. Čeká je cesta z doby lovců mamutů přes dinosauří pláně a moře plná trilobitů až ke vzniku prvního života. Výstava potrvá do 18. září.

Litomyšlské dny barokní tradice

KDY: od 14. do 18. srpna

KDE: Litomyšl



Festival Litomyšlské dny barokní tradice se uskuteční od neděle 14. do čtvrtka 18. srpna na různých místech města. Úvodní den přehlídky bude v piaristickém kostele Nalezení svatého Kříže k vidění od 19.30 hodin liturgické provedení Mariánských nešpor Adama Michny z Otradovic. V pondělí 15. srpna přijdou v 19 hodin na řadu Mariánské příběhy v Mariánské. Jde o dramaticko-hudební pásmo ve veřejném prostoru věnované Panně Marii. Dějiny spásy v barokním streetartu předvede Studentské příležitostné divadlo a hosté. V úterý 16. srpna se od 19 hodin na zahradě proboštství dozvíte, jak se včelařilo za Marie Terezie a Josefa II. Přednáška Marie Šotolové je spojená s ochutnávkou medu. Ve středu 17. srpna se ve velkém sále proboštství koná od 19 hodin přednáška o technice umělého mramoru spojená s návštěvou chrámu Nalezení svatého Kříže, která nese název Scagliola, barevný barokní sen. Slavnostní závěrečný koncert obstará ve čtvrtek 18. srpna od 19 v kostele Povýšení svatého Kříže legendární písňový cyklus Loutna česká od génia českého baroka Adama Václava Michny z Otradovic.

Orlicko

Janouškovo Ústí

KDY: 12. a 13. srpna

KDE: Ústí nad Orlicí

37. ročník festivalu folkové a country hudby Janouškovo Ústí, který nese podtitul Muzikanti v Cakli, se uskuteční v pátek 12. a v sobotu 13. srpna. Úvodní den bude zahájen v 19 hodin. V Imaginární hospodě se představí Bokomara Trio, Franta Kasl Band, Jindra Kejak, AG Flek, Folk Team. Sobota odstartuje ve 13 hodin programem pro děti. Milan Šťastný představí Dobrokabaret - pásmo příběhů, pohádek, kouzlení, převleků a hlavně písniček. Zahraje Slávek Janoušek s kapelou. Dojde i ke křtu zpěvníku Dušičky a koťata. Marek Vojtěch a Divadlo Harmonika předvede Tři pohádky o Honzovi. Nebudou chybět ani hry a soutěže, horolezecká stěna či výtvarná dílnička. Od 17 hodin zahrají Klekni, Marek Vojtěch, Hřích, vítěz celostátní Porty, vítěz svitavského kola Zkusmeto, Slávek Janoušek s kapelou, Žalman a spol. a Tcheichan.

Ústecká pouť

KDY: 12. až 14. srpna

KDE: Ústí nad Orlicí



Město Ústí nad Orlicí zve na 97. staročeskou ústeckou pouť, která se koná ve dnech 12. až 14. srpna v prostoru parku Kociánka. Připraveny jsou dětské i adrenalinové pouťové atrakce, stánky s občerstvením a pouťovým zbožím. V sobotu budou v zahradě Hernychovy vily připravené dílny pro děti a drobné vyrábění, dětská divadélka, ukázky řemesel, kamenosochání, věštkyně a možná přijde i kouzelník. V neděli 14. 8. proběhne na farní zahradě Poutní koncert pro Tebe. Navštívit můžete také několik výstav - v městském muzeu, kulturním domě a v Galerii pod radnicí. Uskuteční se také tradiční tenisový turnaj, pouťová zábava U Malinů a u hasičů a mnoho dalších aktivit.

Pivní slavnosti

KDY: 13. srpna

KDE: Choceň

Choceňský park Peliny se v sobotu 13. srpna od 15 hodin stane dějištěm 21. ročníku Pivních slavností. O dobrou náladu se bude starat revival zpěvačky Věry Špinarové, Megaphone, kapela Mother's Angels, The People, David Koller, Taipan a DJ Bocian. Vstup zdarma.

Spanilá jízda vojenské historické techniky

KDY: 13. srpna

KDE: Králíky



Spanilá jízda vojenské historické techniky vyjede v sobotu 13. srpna v 8 hodin z Vojenského muzea Králíky. Zamíří do Olomouckého kraje, aby se opět vrátila do Pardubického. V Červené Vodě bude odpoledne k vidění v 15 hodin, v Králíkách o hodinu později.