Na louce u Wonkova mostu v Pardubicích začíná v pátek 1. července promítat letní kino. Film zdarma je připraven na každý prázdninový večer, začátek ve 21.30 hodin. Jako první je na programu film Krychlič - časosběrný dokument Silvie Dymákové přináší možnost nahlédnout do života Václava Kulhánka z Pardubic, kterého většina znala pod přezdívkou Krychlič. Částečně autobiografickým natáčením odkrývá snímek nejen Krychličův neobyčejný pohled na svět okolo nás, ale také silný a emotivní příběh jedné osamělé duše. V sobotu se promítá sci-film Duna a v neděli přijde na řadu Batman. Další program zde

Muzeum vylepšilo zámeckou hlásku

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Pardubice



Nový pohled na Pardubice se otevírá návštěvníkům z věže zdejšího zámku. Samotný výhled z hlásky se nezměnil, doplnila jej ale panoramata se zakreslenými dominantami krajiny, dalekohledy, světelné panely se zajímavostmi o městě a přírodě i speciální kuličková dráha. Hláska jako nejvyšší bod pardubického zámku nabízí panoramatický výhled do všech světových stran. Návštěvníci při dobré viditelnosti dohlédnou až na Orlické hory a Krkonoše, při horších rozptylových podmínkách se mohou zaměřit na architektonické dominanty města. „Prostor jsme doplnili světelnými panely, které kromě zajímavých informací ukazují i unikátní historické fotografie Pardubic ze sbírek muzea a pozoruhodný vývoj okolní krajiny včetně toku řeky Labe. Návštěvníci tak spatří, jaký výhled z věže měli naši předkové, jak se za sto let proměnilo město i okolní krajina,“ popisuje novou instalaci ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Děti i dospělé zabaví originální kuličková dráha, která vede nástěnným modelem hlásky. Vyhlídka na hlásce je přístupná celoročně – lze si koupit samostatnou vstupenku, nebo ji navštívit v rámci vstupenky na všechny výstavy a expozice.

Chrudimsko

Oslavy muzea a 71. Loutkářská Chrudim

KDY: 2. července

KDE: Chrudim

V sobotu 2. července se uskuteční oslavy 50. výročí otevření Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Návštěvníci se mohou těšit na divadla, hudební vystoupení a workshopy na 10 místech v centru města. V programu čítajícím symbolických padesát účinkujících najdete vedle hudebních skupin a sólistů, loutkářských souborů, tanečních oddílů i žáky chrudimské ZUŠ nebo pardubické konzervatoře. K oslavám loutkářského jubilea samozřejmě budou patřit i loutkářské dílny a rukodělné workshopy. Pro dětské návštěvníky vznikne na Žižkově náměstí hrací zákoutí s kolotočem, divadlem a dílnami. Program oslav na Resslově náměstí a v přilehlých ulicích začíná v 10 hodin dopoledne a potrvá až do půlnoci. Samotné Muzeum loutkářských kultur bude tento den lákat návštěvníky i na zbrusu novou výstavu těch nejzajímavějších loutek a dalších artefaktů z muzejní sbírky s názvem Všechno nejlepší! 50 let Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Muzeum bude přístupné zdarma a bude otevřeno do 24 hodin. Novou výstavu si budou návštěvníci moci projít ještě před oficiální vernisáží od 8.30 do 14 hodin. V 17 hodin začne zdravicí nejslavnějších českých loutek - Spejbla a Hurvínka, na Resslově náměstí oficiální část oslav.

Zároveň se v Chrudimi od 30. června do 6. července koná 71. ročník festivalu Loutkářská Chrudim.

Festival Yanderov

KDY: 1. až 4. července

KDE: Chrudim



Od pátku 1. července do pondělí 4. července se v Chrudimi koná 25. ročník festivalu Yanderov. Vstup na festival je zdarma. Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení. V areálu je možné zdarma stanovat a osvěžit se je možné v nedaleké řece Chrudimce. Na jaký program se těšit? Pátek 1. července od 18 hodin M.H.A., Oliverova dálka, Cirkus Blues, WWW Neurobeat, The Complication. Sobota 2. července od 18 hodin Perun, B1nary, Kašparova kráva, The Backway, 1FLFSoap.Neděle 3. července od 18 hodin Taranisovy kolečka, The Excited, Corpulent Provocateur, Kaplan Bros., Pavilon 9. Pondělí 4. července od 18 hodin Guapa Fea, Vypuštěné koupaliště, Plán To Kill, Vision Days, JTNB.

Akce na Lichnici

KDY: 2. a 3. července

KDE: Lichnice u Třemošnice

V sobotu a v neděli na nádvoří hradu Lichnice v 11, 14 a 16 hodin vystoupí Mladí šermíři, kteří pracují pod Domovem mládeže v Chrudimi s představením doba a zbraně. O státním svátku 5. a 6. července vystoupí taktéž, a to ve stejném čase. V podvečer 2. 7. v 18 hodin se mohou zájemci zúčastnit na hradě cvičení jógy. Vstupné na obě akce dobrovolné. V hradním muzeu bude možné se o víkendu a ve svátky setkat s řezbářem Františkem Havlíkem z Heřmanova Městce, v prodeji budou jeho výrobky. Předvede vyřezávání lžiček a hrnečků.

Svitavsko

Královské slavnosti

KDY: 2. a 3. července

KDE: Svojanov

Na hradě Svojanov se o víkendu konají Královské slavnosti. Hlavní část slavností se odehraje na hlavním nádvoří. Král se dostaví i s početnou družinou. O pobavení panovníka a samozřejmě i návštěvníků se postarají členové letohradského spolku Honorata. Nebudou chybět potyčky mezi rytíři, ani dramaticky ztvárněný historický příběh. O své práci povypráví mistr kat. Sukně rozvlní tanečnice a svůj um předvedou i bubeníci. Milovníci historie nepřijdou po dobu slavností ani o komentované prohlídky empírového paláce, který je stylizovaný do 2. poloviny 19. století, tedy do doby, kdy se na hradě naposledy žilo. Podívat se budou moci také do středověkých sklepení, opředených legendami a pověstmi, do mučírny a domu zbrojnošů. Přístupné jsou stále i hradební ochozy, hláska a gotická zahrada s vyhlídkovými altány. Procházka areálem čítá víc jak třičtvrtě kilometru.

Rodná světnička Bohuslava Martinů

KDY: denně

KDE: Polička



Při návštěvě Poličky si nenechte ujít ojedinělou památku, rodnou světničku hudebního skladatele Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba. Který jiný významný hudební skladatel se narodil a žil se svojí rodinou ve výšce 36 metrů? Navíc vám odměnou po vystoupání 192 schodů do věže bude i nádherný výhled na Poličku a okolí. V období od 1. 7. do 31. 8. bude světnička na věži poličského kostela přístupná dokonce i v pondělí, a to v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin.

Kukuřičné bludiště Řecko

KDY: denně

KDE: Svitavy

Na poli u Svitav vzniklo unikátní kukuřičné bludiště, v červenci bude otevřené každý den (včetně sobot, nedělí a svátků) od 9 do 20 hodin. Letos mají kukuřičná bludiště Kukuřičáci tematiku cestování unijními státy Evropské unie, ve Svitavách bude Řecko. Bludiště se nachází na poli v místní části Lány, poblíž Údolní ulice.

Koupaliště prodloužilo otevírací dobu

KDY: od tohoto týdne

KDE: Svitavy



Koupaliště ve Svitavách prodlužuje otevírací dobu. Od tohoto týdne je svitavské koupaliště otevřené denně od 9 do 20 hodin. Nadále však platí, že otevřeno bude podle klimatických podmínek. Při nepřízni počasí může být koupaliště zavřené. Krytý plavecký bazén má v současné době letní odstávku a je uzavřen.

Smetanova Litomyšl

KDY: 1. až 3. července

KDE: Litomyšl

Hudební festival Smetanova Litomyšl se blíží do finále. Z bohatého programu vybíráme: Koncert pro Evropu - pátek 1. července od 19 hodin na Zámeckém nádvoří, Velké finále v podání Police Symphony Orchestra - neděle 3. července od 20:30 hodin na Zámeckém nádvoří. Program zdarma nabízí Festivalové zahrady.

Toulovcovy pátky

KDY: 1. července

KDE: Litomyšl



V Litomyšli se uskuteční už 24. celoprázdninový festival pohádek a koncertů na Toulovcově náměstí. Úvodní letošní akcí bude v pátek 1. července od 18 hodin Perníková chaloupka v podání Divadla Lišák a Myšák. Od 19:30 hodin se pak odehraje koncert souboru Jiří Smrž trio.

Orlicko

Klášterní hudební slavnosti

KDY: 3. července

KDE: Dolní Hedeč

Manželský pár Jitka Hosprová a Maurizio Sciarretta, vynikající česká violistka spolu s brilantním italským houslistou, předvedou skladby věnované jejich nástrojům z pera Wolfganga Amadea Mozarta, Bohuslava Martinů, Alessandra Rolly, Johanna Halvorsena a českého současného skladatele Jiřího Gemrota. Koncert se koná v neděli 3. července od 19 hodin v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolní Hedeči.

Vítání léta

KDY: 1. července

KDE: Choceň

Choceňský areál na ostrově za kinem Máj bude v pátek 1. července od 18 hodin dějištěm Choceňského vítání léta. O dobrou náladu se postarají rockoví Lazy Seals, Willy Band hrající písničky Jiřího Schelingera, Gerald James Clark zaměřující se na blues rock a revival slavné skupiny The Beatles – Backwards.

Jízdy parním vlakem

KDY: 2. července

KDE: Dolní Lipka a další zastávky

Parní vlaky se vrací na tratě, v sobotu pojede v 7.10 hodin z Dolní Lipky přes Ústí nad Orlicí, Českou Třebovou až do Moravské Třebové a v 13.35 z Moravské Třebové zpět do Dolní Lipky. Jedná se o první jízdu parního expresu vypravovaného Pardubickým krajem na této trati. Letos kraj přidal dvě další trasy. První je spojení s polskou Slezskou Javořinou. Druhou novinkou je trasa z Dolní Lipky do Moravské Třebové. Kompletní jízdní řády najdou cestující na webové adrese vlaky.pardubickykraj.cz.