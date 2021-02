Jezírko u Filipova pramene nezamrzá

KDY: kdykoliv

KDE: Čenkovice

ZA KOLIK: zdarma

V posledních letech ve ski areálu v Čenkovicích pod Bukovou horou vznikla tři uměle vytvořená jezírka. Tak zvané Horní jezero se nachází v nadmořské výšce 830 metrů, jen o málo níže je Pavlovo jezírko (812 m.n.m.). Nejvíce dostupné je ale jezírko u Filipova pramene (707 m.n.m.), které najdete hned nad centrálním parkovištěm pod spodní stanicí vleku. V zimě jezírko nezamrzá, a tak se u něj mohou zastavit i běžkaři.

Běžky volají, bílé stopy jsou připravené

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: zdarma



Orlické hory jsou rájem běžkařů. Klenotem všech tras je hřebenová část Jiráskovy horské trasy. Tato nejznámější turistická stezka měří 30 km a potěší vás na ní nejen nejen hluboké lesy, ale také úžasné výhledy do české kotliny i do polského Kladska.

Z Mladkova k Zemské bráně, k tvrzi Bouda a na Suchý vrch

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: zdarma



Mladkov v údolí Tiché Orlice slouží jako výchozí bod procházky k Zemské bráně, odkud lze dále pokračovat Žamberskými lesy po Jiráskově horské cestě stále na sever. Z Mladkova se můžete vydat i směrem opačným, a to po naučné stezce Betonová hranice k dělostřelecké tvrzi Bouda a dále pak na Suchý vrch.





Sportareál České Petrovice připravuje večerní lyžování

KDY: pátek a sobota

KDE: České Petrovice

ZA KOLIK: 400,-/ 5 jízd/ dospělí, 300,-/ 5 jízd/ děti



Chcete zažít nevšední zážitek? Vydejte se na večerní lyžování v taxi saních za rolbou. Pátek a sobota 18.30 až 19.30 hodin. Nutná rezervace, maximální počet 20 osob. Telefon: 606 659 494.

Užijte si s dětmi novou hru na zahradě Hernychovy vily

KDY: kdykoliv

KDE: Ústí nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma



Městské muzeum v Ústí nad Orlicí zve veřejnost na zahradu obklopující secesní Hernychovu vilu, ve které muzeum sídlí. Naleznete zde několik soch, vzrostlé stromy, posezení, ale hlavně můžete zblízka obdivovat exteriér před několika lety zrekonstruované vily. Aby se v zahradě vaše děti nenudily, připravili pro ně muzejníci soutěž. Od pátku 12. února je na zahradě umístěno devět karet se soutěžními otázkami, ale i se zajímavými informacemi. Každý, kdo se chce zúčastnit, může kdykoliv přijít do parku, předtím si jen nezapomeňte ve stojanu u hlavních dveří vily vyzvednout herní příručku. Odpovědi na otázky se zapisují do křížovky v příručce. Každý, kdo vyluští tajenku, může svoji příručku s uvedeným kontaktem vložit do schránky u vchodu. Vždy v pondělí tuto schránku pracovníci muzea vyberou a ze správných odpovědí vylosují jednoho výherce, který získá věcné ceny. K losování a zveřejnění výherce dojde vždy v úterý.





Divadelníci prostřednictvím videí vytvářejí medailonky osobností

KDY: kdykoliv

KDE: http://www.mklub.cz/

ZA KOLIK: zdarma



M-klub Vysoké Mýto vydává nový pořad s názvem NA PÓDIU. "V době covidové, kdy je bohužel kultura paralyzovaná, chceme našim fanouškům představit medailonky umělců, kteří jsou neodmyslitelně spjatí s Vysokým Mýtem. Takřka každý týden budeme vydávat nové video, ve kterém představíme umělce z našeho okolí. Moderátorem pořadu je můj kolega Petr Mikulecký. Scénář, natáčení a postprodukce je také v režii nás zaměstnanců M-klubu," uvedl k novému pořadu vedoucí M-klubu Vojtěch Sedláček.