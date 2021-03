Výlet po Čenkovicích

KDY: kdykoliv

KDE: Čenkovice

ZA KOLIK: zdarma

Čenkovice jsou malebné horské středisko v romantickém údolí pod Bukovou horou, na rozhraní Orlických hor, Jeseníků a Králického Sněžníku. Okolí Čenkovic nabízí celou řadu zajímavých výletních cílů, převážně na území Orlických hor. Připravili jsme pro vás jejich stručný přehled: Buková hora, Filipův pramen, Pavlovo jezírko, vyhlídka Martina, Hanesova vyhlídka, Orličky, Červenovodské sedlo, Králíky, Hora Matky Boží, Akrobat Park Štíty, rozhledna na Křížové hoře.

Betonová stezka patří k nejdelším naučným trasám

KDY: kdykoliv

KDE: Mladkov a okolí

ZA KOLIK: zdarma



Pokud přemýšlíte, kam vyrazit na výlet do lesa v okolí Orlických hor, navštivte Betonovou hranici. Naučná stezka Betonová hranice je nejrozsáhlejším naučným okruhem Králické pevnostní oblasti, její začátek a konec leží v obci Mladkov a trasy vedou k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda. Stezka je vedena tak, aby umožňovala několik možných délek okruhů – obě větve naučné stezky (jižní a severní) jsou na několika místech propojeny.

Žamberk zdobí velikonoční výzdoba

KDY: kdykoliv

KDE: Žamberk

ZA KOLIK: zdarma



Žamberecké ulice již zkrášlují velikonoční dekorace. Na jaro a Velikonoce tu narazíte takřka na každém kroku - stačí se projít po městě a dívat se do oken, na vyzdobené verandy a balkóny i chodby organizací.

Městská galerie Vysoké Mýto zve na výstavu obrazů

KDY: do 29. května

KDE: https://www.youtube.com/watch?v=cPLPErj5rsU

ZA KOLIK: zdarma



Vysokomýtská galerie nainstalovala výstavu obrazů Filipa Dvorského. Ta je průřezem jeho dosavadní tvorby a ukazuje, kolik různých poloh může autor mít a kam se za dvě desetiletí může posunout. Výstava se jmenuje 40x Filip Dvorský, číslovka symbolizuje nejen narozeniny, které vysokomýtský malíř nedávno oslavil, ale rovněž počet obrazů, které si můžete prohlédnout. Výstava potrvá do 29. května, kdy by ji měla ukončit dernisáž. Galerie také naplánovala komentované prohlídky, na něž se bude potřeba rezervovat, a to na webu galerie, případně osobně v Turistickém informačním centru, až se otevře.

Galerie moderního umění vystavuje expozice po síti

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.galeriehk.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Na webu Galerie moderního umění Hradec Králové můžete expozice navštívit on-line. Ve fotoarchivu je ke zhlédnutí stálá tvorba Minulé století – dvacet osobností. Expozice se vědomě navrací k prastaré metodě založené na autorských kolekcích. Každý z vybraných umělců rozšířil možnosti zobrazení viděného, pokusil se umění posunout mimo běžné standardy. V řadě případů k tomu docházelo nejen prostřednictvím děl, ale i osobní angažovanostíve veřejném prostoru či pedagogickým působením.