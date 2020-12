Tip na dobrý skutek: Benefiční festival Hudba pomáhá

KDY: 19. prosince

KDE: www.hudbapomaha.cz

Letos si mohou posluchaři festival Hudba pomáhá vychutnat prostřednictvím živého přenosu. V sobotu 19. prosince v 19 hodin je čeká večerní pořad pojmenovaný „Hudba pomáhá – k pečení“, jehož výtěžek podpoří speciální školy v Litomyšli, Poličce a Vysokém Mýtě, tedy v místech, kde festival obvykle probíhá. Živé vysílání si diváci mohou naladit prostřednictvím Mall.tv, ale také na webu, facebookovém profilu či Youtube kanálu Hudba pomáhá. Organizátoři festivalu Hudba pomáhá pro letošní speciální ročník zřídili nový e-shop, kde se objeví třeba limitovaná edice rohlíčkového příslušenství k pečení, kam patří zástěry, ponožky, ale i moravské víno. Na stránkách festivalu je zároveň uvedený transparentní účet, kam je možné zaslat jakýkoliv finanční příspěvek. Zakoupit si také můžete symbolickou vstupenku. Zahraje skupina Parkoviště pro velbloudy a smyčcové trio, vystoupí hosté.

Tip na výlet: betlémský Lanškroun

KDY: 18. až 21. prosince

KDE: Lanškroun

ZA KOLIK: zdarma

V Lanškrouně si zpříjemní advent akcí Oknem do Betléma, kterou pořádá Rodinné centrum Dětský svět. Stačí jen mít nebo vyrobit betlém, umístit ho do okna, výlohy či na zahradu - prostě tak, aby ho viděli kolemjdoucí z ulice. Betlémy budou vystavené od 18. do 21. prosince, ale mohou na svém místě samozřejmě zůstat po zbytek adventu i po celé svátky. Mapu betlémů najdete na webu RC Dětský svět.

Tip na zábavu z domova: půvabné betlémy Vojtěcha Kubašty

KDY: kdykoliv

KDE: www.cbmpolicka.cz

ZA KOLIK: zdarma

Poličské muzeum nabízí výběr virtuálních prohlídek, které návštěvníkům přiblíží aktuální i ukončené výstavy. Prohlédněte si na www.cbmpolicka.cz výstavy Papírové betlémy a rozkládací knihy Vojtěcha Kubašty, 73. umělecký salon – 13 v Poličce, Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava Divadla bratří Formanů a jejich přátel a výstavu ateliérových prací FA VUT Brno inspirovaných Poličkou.

Tip na poslech: koncerty ze svitavské Fabriky

KDY: 19. a 20. prosince

KDE: YouTube profil Střediska kulturních služeb Svitavy

ZA KOLIK: zdarma

Online koncerty ze svitavské Fabriky pokračují. V sobotu 19. prosince zahraje od 18 hodin SYxtet - svitavský vokální xtet, který byl založen na podzim roku 2012. Jeho členy jsou zpěváci s bohatými předchozími zkušenostmi se sborovým i sólovým zpěvem. Uměleckou vedoucí je Veronika Plívová, o hudební doprovod se starají klavíristka Lenka Fikejzová a cajonista Etienne Van Sas. V neděli 20. prosince začne v 15 hodin adventní koncert Dechového kvintetu svitavských hudebníků a v 19 hodin zahraje Svitavy Ukulele Ensemble. Streamy můžete sledovat na YouTube profilu Střediska kulturních služeb Svitavy.

Tip na web: Regionální muzeum Chrudim

KDY: kdykoliv

KDE: www.muzeumcr.cz

Muzea a galerie jsou z důvodu vládních protiepidemických opatření od pátku 18. prosince opět uzavřena až do odvolání. Přijměte tedy pozvání aspoň na webové setkání. Třeba s Viktorinem Kornelem ze Všehrd, který byl významnou osobností humanistické společnosti přelomu 15. a 16. století. Výstavu o jeho životě a práci najdete na webovým stránkách Regionálního muzea Chrudim (www.muzeumcr.cz). Ač byl Viktorin Kornel chrudimským rodákem, většinu svého života prožil v Praze. Stal se profesorem na zdejší univerzitě a později dokonce děkanem artistické fakulty. Posléze působil jako úředník u zemských desk. Jeho nejznámějším dílem je spis O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery, který je dnes součástí středoškolského přehledu literatury.

Tip na zábavu z domova: sentimentální půvab dánských vánočních talířů

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcm.cz

ZA KOLIK: zdarma

Muzea a galerie jsou z důvodu vládních protiepidemických opatření od 18. prosince opět uzavřena až do odvolání. Přijměte tedy pozvání aspoň na webové setkání. Seznamte se například se souborem historických talířů s vánočními motivy, které skrývají sbírky Východočeského muzea Pardubice. Vznikly v dánské královské porcelánce Royal Copenhagen, která již od roku 1908 každoročně připravuje kolekci dekorativních vánočních talířů. Jejich základní charakteristikou jsou modře kolorované reliéfy zasněžených krajin, měst či vánočních motivů. Jde o dánskou alternativu naší „ladovské zimy“. Najdete je na www.vcm.cz