Hernychova vila láká na mechanické hračky

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí

V Hernychově vile je od 17. června k vidění velké množství plechových hraček ovládaných klíčkem či setrvačníkem. Malé i velké pány a kluky pak zaujmou různé typy automobilů na dálkové ovládání či hračky inspirované vesmírem. Perlou výstavy jsou hračky značky Schuco, parní stroj nebo velká šlapací autíčka. Výstava, kterou zapůjčilo Muzeum hraček v Rychnově nad Kněžnou, je v městském muzeu k vidění do 5. září.

Výstava legendárních her potěší děti i dospělé

KDY: v těchto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Od 9. června do 31. července je v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí umístěna výstava nazvaná „Házej! Jsi na řadě!“, věnovaná historii deskových her. Pro malé i velké jsou zde k nahlédnutí plánky, hry a pro zpestření si můžete zahrát spoustu her, které tu na vás čekají. Otevřeno je vždy ve středu od 9 do 11 a od 12.30 do 17 hodin a dále od pátku do neděle vždy od 13.30 do 17 hodin.

Dernisáž výstav v galerii

KDY: 19. června

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Muzeum a galerie Orlických horv Rychnově nad Kněžnou zve na slavnostní ukončení jarního cyklu výstav (Orlické hory Věry Jičínské, Poezie stromů Jaroslava Uiberlaye, Hlavy, masky a masopusty martna Zemanského a Gočár/digital), které se uskuteční v sobotu 19. června od 17 hodin v Orlické galerii ve II. patře Kolowratského zámku. Hudebně dernisáž doprovodí Pavel Hlas hrou na kytaru. Účast pouze za dodržení epidemiologických nařízení vlády o kulturních akcích a s potvrzenímo negativním testu, očkování či prodělání nemoci.

Aquapark hlásí otevřeno

KDY: v těcto dnech

KDE: Ústí nad Orlicí



Od pátku 11. června je pro návštěvníky otevřen areál letního Aquaparku v Ústí nad Orlicí za splnění následujících podmínek:– musí se prokázat potvrzením, že v posledních 180 dnech prodělal covid-19 a má ukončenou izolaci– má 22 dní od uplynutí očkování první dávkou nebo ukončené očkování– předložení negativního výsledku RT-PCR testu, který není starší než 7 dnů– negativní výsledek antigenního testu, který nesmí být starší než 72 hodin– prokázání se negativním antigenním testem určeným pro sebetestování v zaměstnání, který nesmí být starší než 72 hodin – dokládá se potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením– v případě testování dětí může zákonný zástupce doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole – dokládá se čestným prohlášením– případně lze využít vlastní test k samotestování na místě– podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let.

Věž odhaluje skutečné případy týnišťských strážníků

KDY: v těchto dnech

KDE: Týniště nad Orlicí

Ve vodárenské věži odstartovala 5. června výstava Historie bezpečnostních složek v Týništi nad Orlicí od roku 1877. Expozice představuje historii četnictva a policieu nás za uplynulých 150 let. K vidění jsou např. dobové uniformy, ukázky kriminalistických metod, kasařské náčiní a velké množství doprovodných fotografií. Přiblíženy jsou dokonce skutečné případy týnišťských strážníků. Podtitul výstavy sice odkazuje na lokální záležitost, ale vzhledem k tématu expozice určitě osloví zájemcez celé republiky.Otevírací doba vodojemu: soboty, neděle, svátky 10.00 až 17.00 hodin. Vstupné: dospělí 30 korun, dětiv doprovodu dospělých zdarma. Dominantní stavbu Týniště můžete navštívit až do 26. září.

Celostátní přehlídka filmové tvorby zamířila do divadla

KDY: do 20. června

KDE: Ústí nad Orlicí

Do 20. června patří Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí celostátní přehlídce filmové tvorby České vize. Festival nabízí projekce soutěžních filmů, rozborové semináře, workshopy, diskuze s filmaři, divadelní představení pro děti, ale i večerní promítání v letním kině. Vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program večerní projekce je v letním kině (každý festivalový den od 21.00 hodin v parku za Roškotovým divadlem), o víkendu pak bude možné navštívit pestrou nabídku tvůrčích dílen nebo divadelní představení pro děti.Všechny filmy přijaté do soutěžních sekcí přehlídky jsou ke zhlédnutí také ve virtuálním sále na www.filmdat.cz, část doprovodného programu je streamovaná také na facebookových stránkách www.facebook.com/CeskeVize.