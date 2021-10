Po stopách Pernštejnů i studené války

KDY: 16. a 17. října

KDE: Východočeské muzeum Pardubice

Zámek Pardubice, ve kterém sídlí Východočeské muzeum v Pardubicích, své brány nezavírá ani v chladnějších měsících roku. V říjnu se chystá řada tradičních i mimořádných komentovaných prohlídek. V sobotu 16. října od 13 hodin se s průvodci můžete jít podívat po vilové čtvrti na Bílém předměstí a od 14 hodin po stopách, které v centru města zanechal rod Pernštejnů. V neděli 17. října v 11 hodin se otevřou pro rodiny s dětmi mohutné dveře krytu civilní obrany, návštěvníci si projdou tuto pozoruhodnou památku na studenou válku, uvidí část tehdejšího vybavení a vyzkouší si třeba filtrování vzduchu. Ve 13 hodin pak následuje klasická prohlídka pro dospělé. Mimořádné prohlídky pernštejnské truhly jsou už beznadějně zaplněné, ale na ostatních prohlídkách jsou ještě volná místa, například na dětských prohlídkách o legendách a pověstech v Pardubicích nebo na listopadové vycházce za moderní architekturou. Na všechny prohlídky je nutná včasná rezervace na webu www.vcm.cz či e-mailu rezervace@vcm.cz, případně na telefonním čísle 607 034 110.

Tři veteráni

KDY: 16. října

KDE: Východočeské divadlo Pardubice



Pohádku pro celou rodinu můžete navštívit v sobotu večer ve Východočeském divadle v Pardubicích. Od 18 hodin jsou na programu Tři veteráni, které proslavilo filmové zpracování. V hlavních rolích v Pardubicích uvidíte T. Lněničku, M. Mejzlíka a A. Postlera. Zábavný pohádkový příběh tří vysloužilých vojáků, kteří se zapletou do světa kouzel a jejich povahy a pocit moci je vedou proti sobě. Jak naloží dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a vojenský kuchař Servác s dary, které dostanou od dobrosrdečných skřítků?

Trhy nabídnou kvalitní a čerstvé potraviny

KDY: 16. října

KDE: Choceň

V sobotu 16. října můžete v Chocni u nábřeží za radnicí mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z choceňského regionu. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů, sladkých i slaných, vybere si každý. Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou ve své činnosti důraz především na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělstvía tradiční způsoby zpracování zdravotně nezávadných surovin bez použití konzervantů a jiných aditiv.

Českotřebovská zákoutí na obrazech Martina Šebely

KDY: v těchto dnech

KDE: Česká Třebová



Výstava k loňskému životnímu jubileu regionálního historika, sběratele a lektora úspěšného semináře pro zájemce o dějiny České Třebové dá návštěvníkům nahlédnout do různých českotřebovských zákoutí, z nichž mnohá se dochovala jen na starých fotografiích. Výstava doplněná o výtvarná díla nabídne i filmový koutek. Pro školy je možné objednat doprovodný program. Expozice je ke zhlédnutí v Městském muzeu Česká Třebová a potrvá do 7. listopadu.

Výstava z historie Divišova divadla

KDY: v těchto dnech

KDE: Žamberk

Výstava plakátů divadelních představení a dobových fotografíí z historie stavby a otevření Divišova divadla. Přijďte se podívat, kolik lidí se účastnilo slavnostního položení základního kamene, jak vypadal průběh stavby divadla a slavnostní otevření. Zdarma, v běžné pracovní době, pondělí a středa od 8 do 16 hodin a 30 minut před představením.

Automobilka zve na Dny otevřených dveří

KDY: 16. října

KDE: Ústí nad Orlicí



Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí pořádá v sobotu 16. října ve všech prostorách školy na Dukle a v areálu praktické výuky v Hylvátech Dny otevřených dveří, a to od 9.00 do 13.00 hodin. Zájemci se dozví informace například o oborech Karosář, Autolakýrník či Autoelektrikář.

Máte doma nevyužité jízdní kolo? Dovezte ho do Mýta, pomůžete dětem v Gambii

KDY: do 20. října

KDE: Vysoké Mýto

Vysokomýtský spolek Dobroběh se zapojil do unikátního celorepublikového projektu Kolo pro Afriku. Lidé, kterým doma přebývá jakákoliv cyklistický výbava, tak nyní mohou pomoct dětem ve školách v Gambii, usnadnit jim vzdělávání i podpořit jejich budoucí obživu. Kola, stejně jako použité helmy, reflexní vesty, cyklonářadí i další náhradní díly mohou lidé přinášet do 20. října k budově Mikáda – střediska volného času ve Vysokém Mýtě. O jejich další osud se pak postarají organizátoři, kteří zároveň upozorňují, že kola nemusí být plně funkční, před cestou se totiž ještě dostanou k technikům, kteří je plně opraví a seřídí. Smyslem celého projektu Kola pro Afriku je ulehčit dětem v Gambii cestu ke vzdělávání. Vzdálenost bydliště od budovy školy je totiž často téměř nepřekonatelná pěšky. Jízdní kolo by tak africkým dětem cestu usnadnilo.