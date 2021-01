Běžky volají!

KDY: kdykoliv

KDE: Orlické hory

ZA KOLIK: zdarma

Orlické hory se dočkaly sněhové nadílky, a tak si na své přijdou i běžkaři, třeba ve Ski aréně v Orlickém Záhoří. Čtyřapůlkilometrový nejdelší osvětlený okruh pro běžecké lyžování v Česku je připraven na návštěvníky. Přichystané jsou tedy bílé stopy z Deštného od Kozího chlívku na Studený vrch, Luisino údolí, pod Jelenku, dále na Velkou Deštnou a sedlo Šerlichu. Kdo chce pak zvolit jinou trasu, může se vydat od Deštného nad národním domem na Kamenný vrch, Polomské sedlo a šerlišské sedlo včetně odboček na Vrchmezí a Šerlišský mlýn.

Procházky zasněženou krajinou

KDY: kdykoliv

KDE: venku

ZA KOLIK: zdarma



Východní Čechy zasypal sníh. Zasněžené krajinky přímo vybízejí k romantickým procházkám. Neseďte doma a vyrazte do přírody. Na Orlicku se například můžete projít u Pastvin či Rozhledny Suchý vrch nebo se vydejte za výletem do Orlických hor či Krkonoš, kde vás okouzlí například výšlap na Vrbatovku.

Na webových stránkách muzea můžete navštívit Pardubice 70. a 80. let

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcm.cz

ZA KOLIK: zdarma



Vydejte se s Východočeským muzeem Pardubice na cestu do minulosti, připomeňte si díky webové výstavě „Pardubice budovatelské“ místa, která se už i pamětníkům pomalu vytrácejí z paměti. Zavzpomínejte si na první podobu Masarykova náměstí (tehdejší Budovatelů), legendární hotel Veselka nebo asfaltování třídy Míru. Můžete navštívit dokonce kadeřnictví ze 70. let a znovu se ocitnete u otevření slavného pardubického Prioru. Výstavu najdete na www.vcm.cz.

Muzeum východních Čech připravilo tři nové výstavy

KDY: kdykoliv

KDE: www.muzeumhk.cz

ZA KOLIK: zdarma



Na sklonku roku vznikly další tři virtuální výstavy Muzea východních Čech v Hradci Králové. Výstavy Vánoční ozdoby a Architekt Josef Gočár byly připraveny pro Hradecký kulturní adventní kalendář 2020. Panoramatická výstava 1920–2020: století československé ústavnosti a demokratické armády je pak virtuálním záznamem výstavy uskutečněné od srpna do listopadu 2020 v historické budově muzea na Eliščině nábřeží. Navštivte webové stránky muzea www.muzeumhk.cz.

Webová výstava plná hraček

KDY: kdykoliv

KDE: www.vcm.cz

ZA KOLIK: zdarma



Východočeské muzeum nechává návštěvníky prostřednictvím webové výstavy nahlédnout do své sbírky hraček. Obsahuje 5300 předmětů, přičemž nejstarší je houpací kůň z roku 1870 a porcelánová panenka z 80. let 90. století. Výstava je přístupná z hlavní stránky muzea www.vcm.cz. Začíná panenkami a pokojíčky, pokračuje auty, vláčky a traktory. Zvláštní část je věnovaná společenským hrám.