Kdo správně naplní Vilémovu truhlu?

KDY: do 30. září

KDE: Pardubický kraj

Organizátoři programu 500 let renesance ve východních Čechách připravili pro veřejnost cestovatelskou soutěž s názvem „Kdo správně naplní Vilémovu truhlu“. Zatím na dvanácti (v letních měsících na 15) místech v kraji najdou zájemci trojboké venkovní panely s výstavou o Pernštejnech a renesanci a na každém z nich také specifickou otázku a QR kód ke vstupu do soutěže. Cílem je navštívit všech 15 míst a za správné odpovědi získat přesný počet virtuálních grošů do Vilémovy truhly. Soutěž potrvá do 30. září a vyhodnocena bude 28. října. Výherci dostanou zajímavé drobné ceny od organizátorů. V Pardubicích najdete panely například na těchto místech: Zámek Pardubice, Komenského náměstí, Pernštýnské náměstí, náměstí Republiky, třída Míru, Pardubický pivovar. Další panely najdete v Lázních Bohdaneč u radnice a na hrázi Bohdanečského rybníka, dále u Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, v Chrudimi, v Lanškrouně, na hradě Litice (až otevře), v Moravské Třebové na zámku a na dalších místech. Kompletní seznam najdete na vilem500.cz.

Zahájí provoz lanovky

KDY: od 14. května

KDE: Dolní Morava

V pátek 14. května spouští Dolní Morava provoz lanovky na Sněžník. V největším rekreačním areálu v kraji mohou zájemci o horskou turistiku využít také oblíbené stezky v oblacích a další zábavní aktivity. První zájemce vyveze po dlouhé koronavirové pauze lanovka na Sněžník už v pátek v 10 hodin. Jediným potencionálním problémem, který by rodinný výlet o víkendu mohl překazit, je proměnlivé počasí. V květnu lanovka pojede od pátku do neděle v čase 10:00–17:00. Od června budou pracovníci areálu lanovku spouštět každý den.

Na Karlštejn u Svratky

KDY: kdykoliv

KDE: Žďárské vrchy



Lovecký zámeček Karlštejn se nachází nedaleko Svratky. Jméno Karlštejn je odvozené od blízké skupiny skal, které lesníci v minulosti nazývali Kahlstein, tedy německy holý kámen. Zámeček byl postavený v 18. století, nejprve zde však stála kaple sv. Jiljí, patrona lesů. Zámek byl původně lovecký a obklopovala jej jelení obora. Zámeček, který byl nedávno zrekonstruován, vám může být povědomý, natáčel se zde seriál Četnické humoresky či film Temno. Jen kousek (pár set metrů) od Karlštejna leží již zmíněná zajímavá skupina skal, dnes zvaná Zkamenělý zámek.

Hrad Svojanov čeká i na vás

KDY: úterý až neděle 9 - 17 hodin

KDE: Svojanov (u Poličky)



Hrad Svojanov čeká i na vás. Na hradě můžete navštívit okruh B, tedy gotická sklepení hradu a dům zbrojnošů. Tyto prostory budou v rámci provizorního provozu zpřístupněné volně bez průvodce. Součástí prohlídkové trasy je také venkovní areál, tedy gotická zahrada, nádvoří, hradby i výstup na vyhlídku na vrcholu břitové věže. Zaparkovat můžete pod hradem a dále jít krátkou procházkou lesem k hradu. Další možnost je zaparkovat přímo u hradu na placeném parkovišti. Hrad je otevřený od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

Kaple sv. Trojice

KDE: Králicko

Kamenná mariánská poutní kaple sv. Trojice stojí na úpatí vrchu Jeřáb nedaleko města Králíky. Podle pověsti zde byla původní dřevěná kaple z roku 1746 vystavěna jako poděkování obyvatel Králík za záchranu před Prusy ve Slezských válkách, nynější kaple pak byla vybudována v roce 1898. Z Králík se ke kapli dostanete po žluté turistické značce. Je to asi osm kilometrů. Kaple je křižovatkou několika turistických cest.

Zámecké zahrady

KDY: květen so a ne 9:00 – 17:00

KDE: Nové Hrady



Zámek Nové Hrady je obklopen rozsáhlými pozemky, na kterých současní majitelé založili a stále ještě zakládají rozmanité typy zahrad. Naleznete zde francouzskou zahradu, jezírko s pergolou, bílou zahradu, rozárium, italskou zahradu, parkánovou zahradu, zeleninovou zahradu, zelené divadlo, zeleninovou zahradu, labyrint nebo algický park s křížovou cestou.

Východočeský památník celnictví

KDY: čt, pá 10:12:00, 13:00-17:00, so 10:00-12:00,13:00-16:00, ne 13:00-16:00

KDE: Králíky



Seznámíte se se všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Jeho dějiny, které jsou těsně spjaty s obchodem se zbožím, jsou zasazeny do širších dějinných souvislostí. Uvidíte v životní velikosti dům sv. Matouše, kancelář vyššího celního úředníka rakouského místodržitelství, hrázděnku „Finanzwache“, kancelář prvorepublikového celního úředníka, stejnokroje celnictva a finanční stráže. Dále váhy a závaží, objemové (duté) a délkové míry, včetně ukázky českého i vídeňského „lokte“. Dozvíte se, co je to celní libra, věrtel, lot nebo máz. Zaparkovat můžete na Velkém náměstí v Králíkách.